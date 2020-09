Im Gespräch in dermit Cornelia Geißler über seinen für den Buchpreis nominierten Roman "Herzfaden" über die Entstehung der Augsburger Puppenkiste rechnet mit denab: Sie "verführen uns dazu,zu agieren. Das Ergebnis ist. Die Sphäre Literatur ist das Gegenteil davon, denn Kunst hat zunächst einmal nichts mit Moral zu tun. Nicht nur das Gute, auch das Böse wird in ihr lebendig, und das wiederum ist gut so, weil es im Leser und Betrachter ein Bewusstsein dafür schafft,reicht. Wir nehmen Perspektiven ein, die uns fremd sind. ... Fatal ist, dass die sozialen Medien diesen Freiheitsraum zunehmend kleiner werden lassen. ... In dem Maß, in dem unsere Debatten über Kunst in die sozialen Medien abwandern, verschwindet die Neugier gegenüber derder Kunst. Wir erleben gerade eineder Kunst."Eine ganze Reihe von AutorInnen, darunter Ian McEwan, Lionel Shriver und Tom Stoppard, haben mit einem offenen Brief, die wegen ihrer angeblichen Transfeindlichkeit mit Schmähungen und Morddrohungen überschüttet wird, berichtet die. "In the letter, which was triggered in response to the hashtagtrending at number one on Twitter, they said Rowling is a victim of 'an insidious, authoritarian andin social media'. The letter wrote the hashtag declaring her dead on social media was 'just the latest example of hate speech directed against her'." Rowlings Erfolg bei den Lesern konnte die Kampagne gegen sie nichts anhaben: Ihr neues Buch "Troubled Blood" verkaufte sich in den ersten fünf Tagen 64.633 mal.Weitere Artikel: Im Nachlass vonist eine Kiste mit Briefen von Leserinnen an die Schriftstellerin aufgetaucht, berichtet Susan Vahabzadeh in der. Diehat Würdigung des Lyrikers aus ihrer Samstagsausgabe online nachgereicht - dieser habe mit "Bereitschaftsdienst. Bericht über die Epidemie" bereits 1973 eine heute erstaunlich hellsichtiges Buch geschrieben. In der berichtet Stefan Michalzik von einem-Abend mitBesprochen werden unter anderem"Annette, ein Heldinnenepos" ( Standard ),"Alte Erde" ( taz ),"Das schwarze Königreich" ( SZ ),' "Dieses entsetzliche Glück" ( Berliner Zeitung ), Nikolaus Stingls und Dirk van Gunsterens Neuübersetzung von' USA-Trilogie ( NZZ ),"Doppelte Spur" ( Intellectures ),Comic "Im selben Boot" ( Tagesspiegel ),"Die Leben der Elena Silber" ( Standard ),Band "Klartext" mit Texten aus dem Nachlass ( Berliner Zeitung ) und neue Kinder- und Jugendbücher, darunter Alan Gratz' "Vor uns das Meer" ().In der online nachgereichten Frankfurter Anthologie schreibt die Schriftstellerin über"sensualistisch - oder was":"wenn ich grad willbin ich die wolke..."