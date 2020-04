Man muss die-Algorithmen schon ein bisschen trainieren, bis man in die tiefen Tiefen des Angebots stößt, in denen dann die reizvolleren Alternativen zum Mainstream-Videothekenangebot schlummern, schreibt Bert Rebhandl online nachgereicht in der. Aber wer stöbert, der findet und Rebhandl ist unter anderem auch auf eingestoßen, wo der Streamer ebenfalls in Eigenproduktionen für die neue Mittelklasse investiert, seit sich die dortige,genannte Filmindustrie vom selbstgemachten Camcorder-Look weitgehend verabschiedet hat: "Weitgehend ausgespart werden dabei Aspekte, die für 'Nollywood' immer sehr wichtig waren: vor allem nigerianische Religiosität bis hin zu, großartig auf einen Punkt gebracht zum Beispiel in dem letztjährigen Festivalhit 'The Last Okoroshi', der es nicht aufgeschafft hat. Oder das Leben der einfachen Leute, die man selten einmal in Umgebungen sieht, für die es bisher keinen neuen Begriff anstatt des diskreditierenden '' gibt." So sind es "zwar höchst aufschlussreiche, letztendlich aber, die man mit dem Streamingdienst unternehmen kann." Mit "King of Boys" stellt Rebhandl auch einen nigerianischen Mafiathriller vor:Für die heutigewirft Bert Rebhandl außerdem einen besorgten Blick in die hiesige, die bis Corona eine - auch von den Streamingdiensten befeuerte - Hochkonjunktur erlebte, jetzt aber zurzu mutieren droht. Nicht zuletzt die basale Infrastruktur - die Kinos abseits der großen Ketten - sind bedroht: "Mit diesem Netzwerk von Spielstätten gibt sich die Republik eine, die man nicht ohne beträchtliche Verluste ins staatsbürgerliche Homeoffice verschieben kann. Was das Kino als Institution kann, sieht man vor allem bei den zahlreichen, die in Deutschland Woche für Woche stattfinden - in diesen Wochen trifft es so wertvolle Veranstaltungen wiein Wiesbaden, dasin Dortmund und diein Oberhausen. Gefährdet sind derzeit nahezu alle Abspielbetriebe, aber mit den kleineren, regional verankerten Kinos träfe es auch die Verleiher, die dann ihre Filme nicht mehr zeigen könnten. Die Folge wäre, wenn es denn irgendwann wieder losgeht,eine."Der amerikanische Schauspielerist gestorben, meldet . Neil Genzlinger widmet ihm einen Nachruf in der, im schreibt Benjamin Lee.Besprochen werden"The Three Disappearances of Soad Hosni", der ab morgen für zwei Wochen im digitalen Kinosaal des Berliner Arsenals zu sehen ist, undauf DVD veröffentlichter Horrorreißer "Dead of Night" aus den 70ern ( Perlentaucher ),Netflix-Film "Bis zum Untergang" ( SZ ) und die vom online gestellte Mini-Serie "Warten auf'n Bus" mit Martin Zehrfeld ( Welt ). Außerdem: Der Schauspieler, der als Widerpart zu Rambo bekannt wurde, ist im Alter von 81 Jahren gestorben, wie unter anderem