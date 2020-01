Roger Botembe, Clair obscur, 1992

In der porträtiert Dominic Johnson den verstorbenen, den er den berühmtesten Maler des Kongo nennt. Doch die Politik hat Kunst im Kongo in den letzten Jahren kaum zugelassen, 2000 wurden ihm sogar seine Ateliers, in denen auch junge Künstler Zuflucht fanden, von einem libanesischen Unternehmer weggekauft. "'' nannte Botembe selbst seine Kunst, und seine Erklärung war viel einfacher als das Wort, das in mancherlei gelehrten Abhandlungen bis zur Unkenntlichkeit dekonstruiert worden ist. Transsymbolismus, sagte er, ist dieauf der Grundlage bereits in Afrikas Kultur präsenter Symbole. Als Grundlage seiner Kunst nannte er, 'das zentrale Motiv, wie eine Obsession', dazu die Sonne, 'sie setzt die künstlerische Fantasie frei, sie nimmt die Energien des Künstlers auf und bewahrt seinen rituellen Reichtum'. Kunst, sagte er, war das, was gedeiht, wenn es kein Leben mehr gibt - die."Weitere Artikel: In der erzählt Bettina von Briskorn anlässlich der neuen Dauerausstellung im Übersee-Museum in Bremen, wie eineder Jüdin Alba Franzius 1938 ins damalige Deutsche Kolonial- und Übersee-Museum gelangte. Im Guardian stellt Jonathan Jones unsvor, diefür das neue Munch Museum in Oslo gefertigt hat. Jonathan Fischer trifft sich für dieanlässlich der Eröffnung von' jüngster Installation, "Black Chapel", in München mit dem Chicagoer Künstler.Besprochen werden die Ausstellung "" in der Newton-Stiftung in Berlin ( Berliner Zeitung ) und eine-Ausstellung in der Sammlung Scharf-Gerstenberg in Berlin ( Tsp ).