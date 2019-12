Vor einigen Wochen riefen Stefan Heidenreich und Magnus Resch in derdazu auf, den(Unser Resümee ). Es hagelte Kritik von allen Seiten. Im verteidigen sich die Autoren: Demokratie "lässt sich nicht auf Knopfdruck einführen, sondern nur schrittweise. Wir müssen alte Methoden ausgraben, die von der zwar fortschrittlichen, aber leider auch elitären, marktabhängigen undverschüttet wurden: die, den holländischen Kunstmarkt des Barock, die Künstlerjurys und -kollektive. Wer Demokratie will, muss die noch immer männlich dominierten Machtverhältnisse in der Kunst aufbrechen. Eine Vielzahl verschiedenster Stimmen soll mitreden, gleich welcher Herkunft, gleich welcher LGBTQ+Orientierung, gleich welcher Hautfarbe und welchen Vermögens.Wir können vonlernen und von den vielen neuen Verfahren digitaler Kooperation."gehört nicht unbedingt zu den Prioritäten des konstatiert Nicola Kuhn imund sammelt Ideen zur Verbesserung der Klimabilanz: Ein Großteil der musealen Objekte vertrage etwa Temperaturen zwischen. Und:"Einer der größten Klimakiller aber sind die teuren Transporte, die mit der von den Museen geforderten globalen Orientierung einhergehen. Doch auch hier gibt es Alternativen: stärkere, mehr Recherchen vor Ort. So mancher Künstler aus der Ferne lebt längst in der Nähe, manches Werk befindet sich in den Depots benachbarter Sammlungen. Das Museum für Asiatische Kunst etwa verfügt in seinem Dahlemer Depot über eine erstaunliche Gemäldekollektion aus den 60er, 70er Jahren des 20. Jahrhunderts, ein. Nicht immer müssen Originaldokumente gezeigt werden, oft genügen Faksimiles, wie Nationalgalerie-Kuratorin Anna-Catharina Gebbers mit dem Indonesien-Kapitel der 'Hello World'-Ausstellung 2018 im Hamburger Bahnhof demonstrierte."Überwältigt schlendert Ulrich Greiner () durch die Ausstellung "Sagmeister & Walsh. Beauty", die nach Stationen in Wien und Frankfurt am Main nun im Hamburger Museum für Kunst und Gewerbe angekommen ist: "Schönheit, so lernt man in Hamburg, ist nichts Beliebiges.sind adrett in einer Glaswand aufgefädelt und angeleuchtet. Warum haben unsere Vorfahren den Steinen eine gefällige, symmetrische Form gegeben? Das wäre für den Zweck nicht nötig gewesen. Und dann marschieren Trinkgläser in einer langen Reihe auf, von 1500 bis heute. Man sieht, wie mit der Kunstfertigkeit die Ansprüche wachsen und wie dasderart mit Ornamenten verziert ist, dass man kaum noch daraus trinken kann. Vielleicht hatte Adolf Loos doch recht. Und siehe da: Das Glas aus den Fünfzigerjahren ist völlig frei von Ornamenten, zum Trinken taugt es bestens.Weiteres: Wie bedeutend diefür die Brücke-Künstler war, erkennt Simone Reber () in der Ausstellung "Unzertrennlich" im Berliner Brücke-Museum, für die der Rahmenbauer Werner Murrer teilweise Originalpaare wieder zusammenführen konnte. In der schreibt Roman Bucheli zum Tod des Zürcher KuratorsBesprochen wird die Ausstellung ". Maler auf Papier" im Berliner Kupferstichkabinett ( taz ) und die Ausstellung "Vergessen. Fragmente der Erinnerung" im Tiroler Landesmuseum ( Standard ).