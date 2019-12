Im Duell: die helle ...

... und die dunkel Seite der Filmkritik: Szenen aus "Der Auftstieg Skywalkers" (Disney)

' neuer "Star Wars"-Film "Der Aufstieg Skywalkers" - gestern bereits vorab gelobt - hinterlässt eine gespaltene Kritik: Wer es-Kritiker Jens Balzer nicht gleich tut und am Ende dieses Films keine Träne der Rührung vergießt, der "hat kein Herz für bombastische Abenteuergeschichten im Weltall." Vor allem aber feiert Balzer' Produktionsdesign: Auffälliger als sonst sind "die Bilder über ihre Funktion für den reinen Handlungsverlauf hinweg überhöht und in Extreme getrieben. Sie sind entweder wimmelnd überfüllt (mit Raumschiffen, Kriegern und Himmelskörpern) oder aber; dann verliert der Blick sich in riesigen Räumen, in denen dieser oder jener Schicksalsstrang wieder entschieden wird. Manchmal - das sind vielleicht die eindrücklichsten Stellen - herrscht um die Figuren herum auch; dann kollabiert die hyperrealistische Fantasywelt in denjener Heldinnen und Helden, die sich in ihr bewegen. Angesichts ihres unbegreiflichen Schicksals wirken sie hier so menschlich wie nie zuvor."Andreas Busche ist imvor allem dem Schauspieler erlegen , der den Gegenspieler mimt: Driver vollzieht hier vor laufender Kamera "endgültig die Wandlung vom besten Darsteller seiner Generation zum, der auch ein Milliarden-Franchise stemmen kann." Die Macht ist mit Abrams, freut sich Daniel Kothenschulte in derüber ein rasantes Weltraumabenteuer mit einer charismatischen Hauptdarstellerin. Und-Kritiker Fritz Göttler gerät angesichts dieses Milliardenprodukts einesins Stutzen: "Diesem Ende wohntinne."Nun zur dunklen Seite der Filmkritiker-Macht: Auf Überraschungen sollte man hier nicht hoffen, winkt Tim Caspar Boehme in derab: Zu sehen ist das Übliche: "Laserschwertkämpfe, lichtschnelle Verfolgungsjagden im All und halsbrecherische Befreiungsaktionen." Der Film bemüht so "konsequent wie mutlos den eher musealen Charme vergangener Tage", notiert ein enttäuschter Thomas Klein in der. Überhaupt bleibt "aufrichtige Anteilnahme die Ausnahme", schreibt Dominik Kamalzadeh im: "Die im Ansatz selbstironische Färbung, auch das optisch eigensinnige Design des vonverantworteten 'Die letzten Jedi' (Teil acht) weichen wieder einem. Die, die im Zweifelsfall lieber klotzt statt Nuancen zu suchen, pusht die Handlung unaufhörlich nach vorn."Thomas Groh bemängelt im, dass Abrams sich mit einem sehr komfortabel zu seinen Gunsten zurechtgelegten Drehbuch Marke "Hase aus dem Zylinder" durch "die, um in atemlos runtergepolterten 144 Minuten zu retten, was zu retten ist." Woran das liegt, hat Lory Roebuck für die herausgefunden : Dem Regisseur fehlte "die Zeit. Abrams sprang erst eineinhalb Jahre nach Produktionsbeginn ein".Weiteres: Peter Münch trauert in derum das Wiener, das nach 107 Jahren seine Pforten schließt. Besprochen werdenFilmmusical "Die Kindheit der Jeanne d'Arc" ( Perlentaucher ),und' Komödie "The Peanut Butter Falcon" ( Tagesspiegel ), die DVD von1989 entstandenem Film "Wedding" ( taz ) und die-Serie "Dignity" ().