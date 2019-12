Installation photograph, featuring Song Dong's "Traceless Stele" (2016) and "Water Records" (2010), in "The Allure of Matter: Material Art from China", LACMA (© Song Dong, photo © Museum Associates/ LACMA)





Warum spricht die Ausstellung "The Allure of Matter:from China" im Los Angeles County Museum of Art im Titel von "Material Art", fragt sich inVanessa Hollyoak. Material Art wird hier als Abgrenzung zur westlichen Konzeptkunst benutzt, aber dieser Sinn erschließt sich Hollyoak nicht. Denn das Material ist es gerade nicht, was für sie die Kunst in China seit den Achtzigern auszeichnet, sondern das Immaterielle, die, wie beispielsweise"Traceess Stele" von 2016, bei dem kalligrafische Zeichen mitgeschrieben werden. "Die gemalten Formen und Phrasen verblassen schnell und hinterlassen keine Spuren des materiellen Ausdrucks. Der Wandtext stellt fest, dass 'als diese Arbeit in China gezeigt wurde, wurden die Besucher dazu ermutigt,, da ihre Worte sofort verschwinden würden'. In ähnlicher Weise schreibt Hung in seinem Katalog-Essay, dass 'in der experimentellen chinesischen Kunst häufig Wasserzeichen zu finden sind, um zwischen Repräsentation und Verschwinden zu verhandeln'. Diese Aussagen stellen den gesellschaftspolitischen Kontext derChinas in den Vordergrund und zeigen die Dringlichkeit, mit der sich die chinesische Gegenwartserfahrung für die Erforschung des Immateriellen anbietet."In der Kunst dominiert derzeit das. Das passt "zu einer postheroischen Erzählung, in der jeder das zu einem Projekt beiträgt, was er oder sie kann und im Idealfall das beste aus vielen Welten zusammenkommt", erklärt Saskia Trebing in. Aber ändert es wirklich etwas an der kapitalistischen Logik des Kunstmarktes? "Solange der Kunstbetrieb als eine Abfolge von Einzelereignissen wahrgenommen wird, die alle vom symbolischen Kapital der Bekanntheit leben - Einzelausstellung! Preis! Biennale! Auktionsrekord! - werden auch Kollektive immitkämpfen. Sichtbarkeit in der Kunst bedeutet Macht, egal auf wie viele Schultern sie verteilt ist. Und eine Möglichkeit, sie zu nutzen, ist,zu machen, die dieses Privileg nicht besitzen."Besprochen werden die Ausstellung "Der" im Essener Museum Folkwang ), eine Ausstellung mit Werken des Malersim dänischen Louisiana Museum Tsp ), die Ausstellung ". Performancekunst und Geheimdienste" im HMKV Dortmund freitag ), die Ausstellung "- von der Zukunft der Vergangenheit im Kunstmuseum Liechtenstein NZZ ), die-Ausstellung "Horror and Delight" im LWL-Museum für Kunst und Kultur in Münster () und eine Ausstellung zur Beziehung der Malerinzu den Canettis in der Archive Gallery Tate Britain in London ().