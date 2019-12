In Moskau hatsein erstes Stück nach Aufhebung des Hausarrests inszeniert,"Hangmen", dessen Handlung Serebrennikow vom Großbritannien der sechziger ins Russland der neunziger Jahre verlegte.-Kritikerin Silke Bigalke spürte die ganze Unausweichlichkeit der russischen Justiz in dieser Inszenierung: "In 'Palatschi', Henker, zeigt er dumpfe Befehlsempfänger,, kollektive Schuld und ein immer wiederkehrendes, systematisches Unrecht, das bis ins heutige Russland überlebt hat. Von der schwarzen Komödie des Iren McDonagh istund wenig Komödie übrig geblieben."verlängert ihren Vertrag am Berliner Maxim-Gorki-Theater, und auch wenn Ulrich Seidler die Regisseurin sehr schätzt, wundert er sich in derüber diesen Wechsel ins Etablierte, zumal ihr Ko-Intendanteinen Schritt zurück in die zweite Reihe tritt: "Hilljes Rückzug ist eher ein Schritt zur Zentralisierung der Macht als zu ihrer Kollektivierung. Schade, denn auch hinsichtlich der Leitungsstruktur gibt es im deutschen Theaterbetrieb. Auch hier hätte ein so agil geleitetes Theater wie das Gorki vorangehen können."Weiteres: Im Skandal um die, die Kinder mit ihrem Drill und ihren missbräuchlichen Methoden in Anorexie und Bulimie trieb, hat die Untersuchungskommission nun ihren Abschlussbericht vorgelegt. Im fragt Stefan Weiss, wer denn nun die Verantwortung übernehme.Besprochen werdenDoppelinszenierung von "Iphigenie in Aulis" und "Iphigenie auf Tauris" in Hannover ( SZ ),neues Stück "(Life on earth can be sweet) Donna" am Deutschen Tehater ( taz ) undChoreografie zum "Sacre du printemps" im Pfalztheater ( FR ).