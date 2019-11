A.R. Penck: Visuelles Denken - Techniken des Verstehens, 1972/73. Städtische Galerie Dresden. Foto: Herbert Boswank

Rembrandts "Selbstbildnis als Zeuxis", 1663

Die Kunst stirbt in Russland, klagt der russische Schriftsteller in der, sie kann nicht mehr mithalten mit der Realität: "Jetzt sind wir am Limit angelangt, wo sich selbst die bedingungsloseste Kunst,, in Routine verwandelt, denn die Zeit hat die stärkeren Bilder und überdeckt jede Kunst der neuen Avantgarde. Nach 2014 hat sich die Zeit rasend schnell in eine Kunstform verwandelt, die ihresgleichen sucht. Findet man in der Kunst das Absurde, den nackten Hintern, die Vagina und die politische Message, so feiert im realen Lebenfröhliche Urständ. Ein Triumph der Willkür. Es ist ja nicht das erste Mal, dass in Russland das Leben die Kunst zudeckt. Die Kunst verstummte im Winter 1917/ 1918. Das schwache Gestammel vonrevolutionärem Poem 'Die Zwölf' lässt sich schließlich nicht vergleichen mit der spektakulären Erschießung von Nikolai Gumiljow, einer."In der DDR durfte der Künstlernicht ausstellen, in den Westen, wo er gefeiert wurde, durfte er erst 1980 ausreisen. Die ganze schillernde Pracht seines Universums erlebt -Kritikerin Kito Nedo nun im Dresdner Albertinum in der großen Retrospektive "Ich aber komme aus Dresden (check it out man, check it out)": "Als er etwa im Rahmen einer 'operativen Maßnahme' der Staatssicherheit Mitte der Siebziger zwangsweise zumin die Nationale Volksarmee eingezogen wird, erarbeitet er einen '', der schließlich zur Produktion einer gleichnamigen Künstlermappe mit entsprechend umgestaltetem Spielzeugpanzer und Spielzeugsoldat führt. Der Künstler schlug einenfür militärische Objekte, Panzer und Uniformen vor. So sollte ein 'expressiver, stimulierender Effekt (freie Zufälligkeit der Fleckenexistenz)' erreicht werden."Im-Interview mit Beate Scheder erklärt der amerikanische Künstler, der gerade für sein Video "Love Is the Message, the Message Is Death" den Prix International d'Art Contemporain erhielt, was er sich unter schwarzer Kunst vorstellt und was in seinen Augen den Unterschied zwischen einer weißen und einer schwarzen Ästhetik ausmacht, etwa bei der Oper: "Schwarz zu sein, ist eng damit verknüpft, was es nach sich zieht, wenn einem gesagt wird, man sei kein Subjekt, sondern. Daraus folgt ein profund, dem die Oper gar nicht entsprechen kann. Schwarze Musik kann das auf eine akkuratere, kraftvollere Art und Weise.zuzuhören kann schön sein, aber es ist etwas ganz anderes,zuzuhören, weil man bei ihr nicht nur ihren individuellen Gesang wahrnimmt. Man hört eine künstlerische Ausdrucksweise, die sichentwickelte und in welcher die Idee mitschwingt, in aller Komplexität zu artikulieren und darzustellen, was es bedeutet, ein menschliches Wesen zu sein, dem gesagt wurde, es sei ein Tier."Anlässlich der Ausstellung "Inside Rembrandt" im Wallraf-Richartz-Museum in Köln, die auch sein "Selbstbildnis als Zeuxis" zeigt, denkt Thomas Ribi in einem Essay in derübernach: "Wer das Lachen des Zeuxis einmal gesehen hat, vergisst es nicht. Und Rembrandts Blick kann man nicht entrinnen. 'Hier bin ich, schau mich an!', sagt er und duldet keinen Widerspruch: 'Was du siehst, bist du selbst.'"Besprochen werden außerdem die anstehende-Ausstellung in der Berliner Akademie der Künste Berliner Zeitung ), eine Schau der schottischen Künstlerinin der Frankfurter Schirn Kunsthalle FR ) und die Martin-Kippenberger-Schau in der Bonner Bundeskunsthalle ).