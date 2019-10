Eine traurige Nachricht: Die große Opernsängerinist gestorben, wie diverse Agenturen in der Nacht meldeten. In einem ersten Nachruf beschwört dienoch einmal die volle, schimmernde Stimme der "": "In a review of a 1992 recital, Edward Rothstein oflikened her voice to a '.' 'It defines an extraordinary space,' he wrote. 'It has enormous dimensions, reaching backward and upward. It opens onto unexpected vistas. It contains sunlit rooms, narrow passageways, cavernous halls. Ms. Norman is the regal mistress of this domain, with a physical presence suited to her vocal expanse.' As an African-American, she creditedwith paving the way for her, naming Marian Anderson, Dorothy Maynor and Leontyne Price, among others, in a 1983 interview with. 'They have made it possible for me to say,,' she said 'or,, instead of being told,.'" Hier singt sieRückert-Lied "Ich bin der Welt abhanden gekommen":In der verbeugt sich Reinhard J. Brembeck tief vor, die gerade am Staatstheater Nürnberg , dem die Mitte-Dreißigjährige als Generalmusikdirektorin vorsteht, Verdis "Don Carlos" dirigiert hat. Ein glänzender Abend: Mallwitz führt die Truppe "als inspirierende Kraft. Diese Frau tanzt in fließenden Bewegungen Verdi. Nie musiziert sie rigide oder kraftmeierisch, nie forciert sie oder überlädt den Klang mit Ausdruck und Gefühlen. Immer ist sie genau, lotet die Gefühle bis auf den Grund aus. Sie zieht den Klang mit Zauberhänden aus dem Orchester heraus,. ... Verspieltes und Tändeleien sind Mallwitz genauso wichtig und lieb wie Verzweiflungen, Selbstbetrug, Abstürze. Diese Partitur ist voller scharf kontrastierender Puzzleteile, die Mallwitz fein säuberlich zu seinem großen Ganzen zusammensetzt, zu einer Schlachtschüssel aus." Begeistert von Mallwitz ist auch-Kritiker Juan Martin Koch. Auf spricht Peter Jungblut hingegen von "Getöse".Thomas Steinfeld gratuliert in derdem Edel-Label zum 50-jährigen Bestehen - 50 Jahre, in denen das Münchner Label diemaßgeblich geprägt hat. Steinfeld stellt grundsätzliche Fragen: "Es scheint, vor allem in Deutschland, kein angemessenes Bewusstsein dafür zu geben, was ECM eigentlich ist und wasfür die Geschichte der Musik im jüngsten halben Jahrhundert bedeutet, und zwar icht nur im eigenen Land, sondern. Unter den deutschen Kulturunternehmern findet man nur wenige, die ein solches Werk schufen: den Verleger Siegfried Unseld vielleicht. ... Doch während es im Fall Suhrkamp nicht nur ein umfangreiches, mit staatlichen Mitteln erworbenes und betriebenes Archiv gibt, sondern auch eine eigene Philologie, wird ein solches Engagement für ECM nicht einmal erwogen."Weitere Artikel: Für diehat Josef Oehrlein die neue in Weikersheim besucht. Besprochen werdenDebütalbum "Punk is dead", auf dem offenbar so ziemlich jeder Stil populärer Musik zu finden ist ( taz ), das Debüt des Berliner Trios Tagesspiegel ), das neue Album des Countrymusikers Sturgill Simpson ( SZ ) und neue Klassikveröffentlichungen, darunter eine Neuaufnahme vonViolinkonzert vonund demunter SZ ).