Kara Walkers "Fons Americanus". Foto: Tate Modern.



Im Guardian feiert Adrian Searle den grandiosen Brunnen, den Kara Walker in der Turbinenhalle der Tate errichtet hat, um London daran zu erinnern, wie vordergründig angenehm und verspielt eine Gesellschaft daherkommen kann, die vom Sklavenhandel lebt: "Ihre allegorische Skulptur verdankt ihre Einprägsamkeit der Anlehnung an James Gillrays und Thomas Rowlandsons Karikaturen aus der Regency-Zeit, aber auch weiterem vielschichtigen Referenzen: William Turners abolitionistische Gemälde 'Das Sklavenschiff', dessen Originatitel 'Sklavenhändler werfen Tote und Sterbende über Bord - ein Taifun zieht auf' lautete, sehen wir hier als Badewannen-Fregatte wieder, die über Wellen aus Gips reitet. Walker verweist auf Damien Hirsts Hai in Formaldehyd, aber man muss auch an John Singleton Copleys Gemälde von 1778 'Watson and the Shark' denken. Der zwöljährige Brook Watson wurde nach einer Hai-Attacke im Hafen von Havanna gerettet, und Copleys Bild zeigt, wie er von einer Gruppe Männer gerettet, darunter auch ein Schwarzer. Watson wurde später Mitglied des Unterhaus und Lord Mayor von London. Er stimmte gegen die Abschaffung der Sklaverei."



In der SZ ahnt Catrin Lorch, dass der Brunnen ein gewaltiger Publikumsmagnet werden wird, trotz grausamer Details: "Walkers Version wird von einer wirbelnden, afro-karibisch-amerikanischen Priesterin bekrönt, aus deren Brüsten das Wasser in hohem Bogen spritzt. Allerdings ist dieser Venus die Kehle durchgeschnitten. Aus ihrer Wunde sprudelt die dritte Fontäne."



"Boykott ist ein hochansteckender Virus", stellt Elke Buhr auf Monopol fest, nachdem die Stadt Aachen entschieden hat, dem libanesischen Künstler Walid Raad doch nicht ihren Kunstpreis zu verleihen, weil er BDS unterstützt. Im Grunde könne man dann gleich alle KünstlerInnen aus der arabischen Welt ausschließen, gaubt sie: "Anders als der Musikbetrieb ist die Kunstszene in Deutschland bislang von BDS-Boykottaufrufen verschont geblieben. Biennalen und Museen sind Orte, an denen sich Künstler und Künstlerinnen begegnen können, die sonst von kulturellen und politischen Mauern getrennt werden - so wie Israelis und Palästinenser. Je härter die Konfliktlinien, desto wichtiger ist der alternative Raum der Kultur, der Gespräche noch möglich macht. Wir sollten alles tun, um diesen Raum zu erhalten."



Weiteres: Libération berichtet, dass der Präsident der Freunde des Palais de Tokyo, Bernard Chenebault, gehen musste, nachdem er auf Facebook seinen Aggressionen gegen Greta Thunberg freien Lauf gelassen hat. Standard und Presse melden, dass Eike Schmidt einen Monat vor Amtsantritt als neuer Leiter des Kuntshistorischen Museums absagt: Er bleibt jetzt doch lieber in Florenz an den Uffizien. Die Österreicher sind stinksauer. In der FAZ gratuliert Freddy Langer der Starfotografin Annie Leibovitz zum Siebzigsten, im Tagesspiegel schreibt Deike Diening: "Seit den siebziger Jahren ist Leibovitz immer dort, wo sich Macht und Einfluss konzentriert."



Besprochen werden die Ausstellung der norwegischen Webkünstlerin Hannah Ryggen in der Frankfurter Schirn (taz), die Ausstellung "Durch Mauern gehen" im Berliner Gropiusbau (FAZ) und eine Rembrandt-Schau in der Dulwich Picture Gallery London (Guardian).