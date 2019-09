Die Entscheidung der Stadt Dortmund, denschlussendlich doch nicht anzu vergeben (mehr dazu hier und dort ), wird im Ausland weitaus mehr zur Kenntnis genommen als hierzulande. Auf die 15.000 Euro Preisgeld verzichten und damit selbst etwas von der eigenen Medizin schmecken zu müssen, passt der Schriftstellerin undüberhaupt nicht: Unter ihrem von zahlreichen Kolleginnen und Kollegen per Unterschrift unterstützten Statement macht sie ihr "Recht auf Boykott" geltend. Der Gegenseite will sie dieses Recht freilich nicht zugestehen, kommentiert Stefan Laurin von den: "Boykott ist für sie offenbarheraus gerechtfertigt. ... Dortmund hat mit seiner Entscheidung ein deutliches Signal ausgesandt: In Deutschland wird es immer enger für Antisemiten. Israel zu boykottieren dürfte den meisten Künstlern nicht schwer fallen, es ist ein kleiner Markt. Deutschland ist da wirtschaftlich schon eine größere Nummer."Zu den prominentesten Unterzeichnern gehören neben den üblichen Verdächtigen Naomi Klein, Brian Eno, Ken Loach und Noam Chomsky:, Amit Chaudhuri,, William Dalrymple, Katy Derbyshire, Kiran Desai,, Geoff Dyer, Barbara Ehrenreich, Deborah Eisenberg,, John Freeman,, Rachel Kushner, Yann Martel, Colum McCann, Claire Messud, Pankaj Mishra, Michael Ondaatje, Sally Rooney, Arundhati Roy, George Saunders, Gloria Steinem, Janne Teller, Kate Tempest,, Irvine Welsh, Jeanette Winterson, Mona Younis.In der spricht Stefan Hochgesand mit dem Schriftsteller , der mit seinem Roman "Auf Erden sind wir kurz grandios" denjanusköpfig von einer rück- wie vorwärts blickenden Perspektive aus umschreiben wollte: "So konnte ich Gewalt in Amerika von seinem Epizentrum aus verfolgen. ... Amerika basiert auf Arbeit:. Aber der amerikanische Traum bröckelt, wenn man auf dieblickt, die ihn ermöglichen. Meine Hoffnung mit dem Buch ist, südostasiatische Identität in den USA zu unterscheiden von allgemein-asiatischer Identität in den USA à la 'einfach alle gelb': Südostasiaten in den USA haben, verglichen mit anderen Asiaten dort, die größten Probleme mit psychischer Gesundheit; die höchste Schulabbrecherquote - und das geringste Einkommen und die geringste Englischsprecherquote. Dieist sehr divers: Chinesen bauten dort schon im 19. Jahrhundert Eisenbahnen; Vietnamesen kamen in erster Linie seit 1975."undsind bestens bekannt, Dystopie "Wir" demgegenüber deutlich weniger. Ein Versäumnis, meint der Historiker in der: Nicht nur lieferte das Werk den beiden erstgenannten Autoren wichtige Impulse, sondern es beschreibt den Terror dermancher Utopien auch sehr treffend. Heute müsste man die Staats-Szenarien der drei Dystopisten allerdings ergänzen, meint Ferguson: "Die Technologie, die Menschen dazu dient, Geld zu machen, scheint letztlich weniger gefährlich zu sein als eine Technologie, die dazu dient, Bürger 'glücklich' zu machen."Weiteres: In Magnus Klaues "Lahme Literaten"-Kolumne wird diesmal die Schriftstellerin der "Langeweile an der Wirklichkeit" bezichtigt. Tilman Spreckelsen schlendert für diedurch die neuen Räumlichkeiten des in Frankfurt . In der schreibt Frauke Meyer-Gosau einen Nachruf auf den Schriftsteller (weitere Nachrufe bereits im Efeu von gestern ).Besprochen werden unter anderem' "Menschen neben dem Leben" ( NZZ ),"Wenn die Liebe ruht" ( Standard ),"Die Unsichtbaren. Eine Insel-Saga" ( NZZ ),' "Berta Isla" ( Titelmagazin ),"So viele Hähne, so nah beim Haus" () und zahlreiche neue Comics ( The Quietus ).