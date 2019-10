LIVE: Protests in Hong Kong as China marks 70 years of Communist rule https://t.co/BygU8ryTb5 - Reuters Top News (@Reuters) October 1, 2019

Heute wird ingefeiert - und inprotestiert. Der lotet diesen Kontrast aus : "Vor der spektakulären Militärparade in Peking am 1. Oktober, wo Panzer und Atomraketen vor Präsident Xi Jinping defilieren, um den siebzigsten Jahrestag der Volksrepublik zu begehen, lohnt es sich, den Erfolg von Chinas Propagandaapparat, aber auch ihrezu registrieren. Diese Maschinerie beschreibt man am besten als gigantisches Staatsmonopol. Innerhalb Chinas ist sie stark geworden. Aber in freien Märkten, in denen die Ideen aus der ganzen Welt herumschwirren, verhallen Chinas Slogans ungehört."bietet auf Twitter einen Live-Stream aus Hongkong. Demonstrationen waren eigentlich verboten worden:Peking wird die Protestbewegung in Hongkong, wie sie 1989 die Demokratiebewegung im Mutterland niedergeschlagen hat. Davon ist der in Deutschland lebende chinesische Dissident und Dichterüberzeugt. Hat ja auch damals gut geklappt und wird jetzt noch einmal mit der Siebzigjahr-Feier bejubelt, soin der. "In einer Zeit, in der diepragmatisch, opportunistisch undist, hat der amerikanische Präsident, der wieder und wieder den Handelskrieg mit China verschärft,für die Bedeutung, die Hongkong für die gesamte freie Welt zukommt. Und wie steht es um die? Vielleicht werden sie eines fernen Tages das Versäumte begreifen. Aber dann werden sie bereits im Ruhestand sein. Nur ich werde nicht in Ruhestand gehen können, denn ich bin ein Exilschriftsteller und habe feste Wertvorstellungen. Und ich sage: 'Einhat begonnen!'"Sven Hansen berichtet in der: "Am Montag wurden in Hongkong zwei. Dies wird als Versuch der Einschüchterung der Demonstranten gewertet. Es könnte aber auch nach hinten losgehen und die Empörung anheizen."Die junge Generation schreibtder KP zu. Dass dieserDutzende Millionen Chinesen durch Hungersnöte und Kulturrevolution zum Opfer fielen, geht in der Erinnerung verloren, schreibt die Unternehmerin Franka Lu (Pseudonym) in einem lesenwerten Essay in: "Katastrophen und Staatsversagen wie dieses waren während des Kalten Krieges im Ostblock nicht ungewöhnlich, wenn auch nicht so extrem. Aber Veröffentlichungen und Debattenbeiträge zur Zeitgeschichte sind in China seit Ende der Achtzigerjahre. Die Zeitzeugen und Überlebenden, die ihre traumatischen Erinnerungen schon lange verdrängen und, sterben langsam aus. Die jüngeren Generationen wissen darüber nichts."