Daszeigt sich beim Filmfestival invon seiner politischen Seite, berichtet Thomas Abeltshauser in der: Die neuen Arbeiten des Regietriosundund des Filmemachers"treffen den Nerv einer verunsicherten und gespaltenen spanischen Gesellschaft auf der Suche nach einem neuen Selbstverständnis: Der Bürgerkrieg und das anschließende Franco-Regime sind auch über vier Jahrzehnte nach dem Tod des Diktators noch lange nicht aufgearbeitet. Der friedliche Wandel zur Demokratie, die Transición, beruht vor allem aufüber die Gräueltaten."Dass der Papst den Kindesmissbrauch in der Kirchein die Schuhe schieben will, hält der Filmemacherim Gespräch mit derfür "vollkommen wirklichkeitsfremd". Auch um das Problem, wie sich sexualisierte Gewalt auf die Leinwand darstellen lässt, ohne das Sujet zu fetischisieren - ein Problem, das sich auch in Ozons Missbrauchsdrama "Gelobt sei Gott!" ( unsere Kritik ) stellte - geht es: Ozon "wollte das jedenfalls nicht filmen. Ich halte es für gefährlich, da das Kino einbesitzt. In der Literatur zum Beispiel ist das anders. Das Wort besitzt diese erotisierende Macht nicht. Mir ging es darum, zu zeigen, warum diese Kinder geschwiegen haben, all das mit sich geschehen ließen. Es ist so, dass Kinder in einer Opferposition sind und gar nicht wissen, wie ihnen geschieht. Der Körper ist. Diese Erstarrung während der Tat wollte ich erklären."In der feiert Elena Chizhova die amerikanische, die in Russland mit vielen Halbwahrheiten und Lügen aufräume: "Von meinem Standpunkt aus - dem eines Menschen, der sein halbes Leben in der UdSSR verbracht hat - ist den Machern der Serie das beinahe Unmögliche gelungen: einen erschütternden Film über die Ereignisse zu drehen, der nicht nur in künstlerischer Hinsicht wahrhaftig ist, sondern auchwird, die wir damals, in jenen Tagen und Monaten,suchten."Weitere Artikel: Fürhat Wenke HusmannSet von der Verfilmung von Roman "Deutschstunde" besucht . In der porträtiert Geri Krebs den kolumbianischen Regisseur, der in der Jury des Zurich Film Festivals sitzt.Besprochen werdenEssayfilm "Heimat ist ein Raum aus Zeit" ( Freitag , mehr dazu hier ), der Mafiafilm "The Kitchen", in demh,undals Gangster-Ehefrauen die Geschäfte ihrer Männer übernehmen ( Welt ),Verfilmung von Donna Tartts Bestseller "Der Distelfink" ( Standard Presse ), der von denfürproduzierte Dokumentarfilm "American Factory" ( Freitag ), eine BluRay vonSixties-Komödie "What's Up, Pussy?" ( SZ ) und"Mein schönster Sommer" von 2017 ( critic.de ).