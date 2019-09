Goldener Löwe für' "Joker" - mit einer Überraschung sind die Filmfestspiele inzu Ende gegangen. Zwar stand die düstere Superschurkengeschichte aus dem Batman-Universum auf dem Favoritenzettel so ziemlich jedes Kritikers sehr weit oben. Doch dass eine Festivaljury unterdie höchste Auszeichnung ausgerechnet einer Comicverfilmung aus Hollywood überreichen würde, stand vorab nicht zu erwarten. Ob diese Auszeichnung wohl auch damit zu tun hat, dass man(mit dem Silbernen Löwen prämierten) "J'accuse" in Zeiten vonnicht mit dem Goldenen Löwen auszeichnen wollte? So mutmaßt jedenfalls Dominik Kamalzadeh im-Kritiker Tobias Kniebe ist diesem "Joker" immerhin sehr dankbar dafür, dass er alte Gewissheiten des Superheldenkinos aufbricht - schließlich gilt hier das Böse an sich üblicherweise als Naturzustand. Doch in diesem Film "entsteht es ausund Missachtung. Phillips folgt diesem Weg mit seiner Hauptfigur Arthur Fleck, dessen psychische Erkrankung als Gefahr ernst genommen wird und dessen Traum, Komiker zu werden, in jeder Sekunde aussichtslos ist. ... Die, mitten im Herzen der Illusionsmaschine Hollywoods - vielleicht ist es das, was hier so hoch prämiert wurde." Sehr philosophisch wird auch Dietmar Dath in der: "Superheldenfantasien sind Allmachtsfantasien, also Größenwahn. Superschurkenfantasien sind Ohnmachtsfantasien, also Verfolgungswahn. Beide Wahnspielarten dominieren nicht nur die Kinokassen in unserem finsteren Geschichtsabschnitt, in dem die Leute als Kinopublikum wie als politische Wählerschaftstehen. ... Die Leute stimmen für den Brexit, wählen Trump und bestaunen den Joker. Die. Ihr Sterben muss festgehalten werden, genau betrachtet und hoffentlich begriffen."Insgesamt, schreibt Andreas Busche im, fällt die Festivalbilanz "durchwachsen" aus: Venedig bleibe sich als "Startrampe für die Oscars" treu und "auch unter der resoluten Jury-Präsidentin Martel dominiert." Außerdem hätte die Jury statt Polanski lieberKolonialdrama "Waiting for the Barbarians" mit dem zweiten Preis auszeichnen sollen. Daniel Kothenschulte von der ist schlicht fasziniert von Joaquin Phoenix' Joker-Interpretation - vermisst aber "in diesem merkwürdigen, aber immer wieder überraschenden Kartenspiel namens Filmfestival Venedig" schlussendlich doch die. Für den porträtiert Ronald Pohl "Joker"-Darsteller, der für seine Leistung zwar nicht ausgezeichnet wurde, dem Film zu seiner Auszeichnung wohl aber entscheidend mitverholfen hat. Überraschend findet Tim Caspar Boehme auch, dass insbesondere die etablierten Stimmen des Weltkinos in diesem Wettbewerb schwächelten - aber immerhin "gingen die wenigen starken Beiträge des Wettbewerbs dafür fast alle verdient siegreich aus dem Rennen" - und da schließt Boehme Polanskis Film eindeutig mit ein.Weitere Artikel: Im stellt Dunja Bialas die für den heute vergebenen nominierten Filme vor. Besprochen werden"Synonymes" ( Freitag , unsere Kritik hier ) und die-Serie "The Spy" mitin der Rolle des Mossad-Spions Eli Cohen ().