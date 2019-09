Sinem Kılıç führt aufdurch die Geschichte des, der seine Wurzeln nicht etwa am Bosporus, sondern in den deutsch-türkischen Communitys hat. Das Erdogan-kritische Rap-Epos "Susamam" ist ein Meilenstein in dieser Geschichte und markiert vor allem einen Wandel, wie Kılıç von dem in Berlin aufgewachsenen Rappererfährt: ""Türkischer Rap musstewerden. Das hat Ergin, der bei den Gezi-Protesten 2013 mitten im Geschehen war, am eigenen Leibe erfahren. ', ich habe anderen geholfen, die vom Tränengas verletzt wurden.' Diese Erfahrung unterscheidet ihn von manchen seiner Mitstreiter im Susamam-Video, ... Er sei immer politisch gewesen, sagt Ergin. Warum hat es so etwas wie 'Susamam' dann nicht schon vorher gegeben? 'Das war ein. 2013 haben wir uns wirklich alle krass gefürchtet', sagt Ergin. 'Man muss sich das vorstellen: Freunde von uns sind gestorben, sind erblindet von den Plastikkugeln der Polizisten. Wir hatten wirklich ernsthafte Angst davor, irgendetwas zu machen. Hätten wir diesen Song 2013 gemacht, wir wären heute.'""Blue World", die bislang unveröffentlichten Soundtrack-Aufnahmen zu Gilles Groulx' weitgehend in Vergessenheit geratenen Film "Le chat dans le sac" von 1964, ist es definitiv wert, als eigenständiges Album betrachtet zu werden, auch wenn die Aufnahmen an Coltranes großen Klassiker nicht ganz heranreichen, meint Andrian Kreye in derEr betrachtet die Musik vor allem auch im Kontext des Films, dem Coltranes Musik ziemlich gut zu Leibe steht: "Demder beiden Protagonisten verhilft sie zu einer, die kein noch so guter Schauspieler aus einem so überintellektualisierten Drehbuch herausholen könnte. ... Später im Film gewinnen banale Momente in der Stadt durch Coltrane an Bedeutung und Symbolkraft, was er schließlich in der Schlussszene an einem gefrorenen Teich mit einem Adagio von Vivaldi noch auf die Spitze treibt." Auf schreibt Peter Margasak: "Auch wenn die Kritiker bei solchen Entdeckungen regelmäßig überschäumen, handelt es sich bei 'Blue World' weder um einen Heiligen Gral, noch um ein bislang vermisstes Verbindungsstück. Doch die Performances sind toll und wir hören bereits den entdeckungslustigen Impuls des Quartetts, das tiefer ins Material vordringt als noch einige Jahre zuvor. ... Es gibt eindeutige Anzeichen der, die Coltrane fünf Monate später mit 'A Love Supreme' erreichen wird." Hier einige Auszüge aus den Aufnahmen:Weiteres: Im spricht Christian Böhme mit dem syrischen Rapper, der seine Videos in den zerstörten Provinzen Syriens dreht. Die Pianistin gibt dereines ihrer raren Interviews. Für spricht Patrick Clarke ausführlich mitvon Radiohead. Im großen-Gespräch erinnern sichan Woodstock und denken über's baldige Aufhören nach. Tilman Krause erinnert in deran, der die Texte zu so gut wie allem geschrieben hat, was sich nach deutschem Volkslied anhört. Diespricht mit dem Jazzklarinettisten, der am kommenden Sonntag 90 Jahre alt wird. Wilhelm Sinkovicz ( Presse ) und Helmut Mauró () schreiben Nachrufe auf den PianistenBesprochen werden das neue-Album ( Freitag taz , mehr dazu hier ),mit ASMR-Klangelementen spielendes Ambient-Album "Irer Dent" ( taz ), eine-Edition derunter Presse ), ein Auftritt des Sängers NZZ ), ein-Konzert ( Tagesspiegel ) und ein vondirigierter Abend in Saarbrücken (FAZ).