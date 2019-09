Was wäre, wenn sichin Europa durchsetzen würden, fragtin einem nachgelassenen Interview mit Sophie Menasse, das derheute bringt. Und ihre Antwort ist einfach: "Europa würde zugrunde gehen. Dass das passieren wird, kann man aus der Geschichte lernen: Vor dem Ersten Weltkrieg gab es große Reiche in Europa. Diese wurden. Und als sie zugrunde gerichtet waren, waren nicht mehr sie die Feinde, also die Habsburger oder der Kaiser, sondern die neuen Nationen haben angefangen, gegeneinander zu kämpfen. Es kam zu einem Zweiten Weltkrieg, zum Holocaust, zum Stalinismus, zum Gulag."Washieß, war vor dem Referendum von niemandem formuliert worden. Schon gar nicht war für einen No-Deal-Brexit mit allen Konsequenzen votiert worden, schreibt Nick Cohen in seiner-Kolumne mit Blick auf Boris Johnsons Rhetorik in der Sache: "Die Dolchstoßĺegende ist lügnerisch, weil sie nicht zugeben kann, dass der Brexit nur verraten werden konnte. David Cameronswar, dass er eine Abstimmung über den Brexit erlaubte, ohne zu sagen, was Brexit heißt. Dominic Cummings 'Vote Leave'-Kampagne nutzte diesen Freiraum dankbar aus. Auch sie weigerte sich zu sagen, wofür die Bevölkerung eigentlich abstimmte, denn Cummings, Michael Gove und Johnson wollten keine '. 'Euroskeptische Gruppen waren schon seit Jahren über den Brexit gespalten', hatte Cummings gesagt, und die Briten mussten es auf ihre Kosten lernen."Die Brexit-Entscheidung selbst war überdies auf. Sie sollte parlamentarische Souveränität wiederherstellen, wurde aber mit einem außerparlamentarischen Mittel erzielt, schreibt der Historikerin einem Essay für den politischen Teil der: "Die Propaganda für den Brexit nutzte das Argument, das supranational gesetzte europäische Recht verletze die Souveränität des britischen Parlaments. Umgekehrt erhoffen sich die Brexiteers vom Austritt aus der EU die Wiederherstellung der uneingeschränkten. Paradoxerweise aber begann die Brexit-Geschichte mit einerebendieses geheiligten parlamentarischen Prinzips." Und "der vorläufig letzte Akt dieses Dramas", so Wirsching bereits am Anfang seines Artikels, "lautet Funktionsverlust und Selbstlähmung der Demokratie"."hat seine politischen Gegenspieler nicht besiegt, er hat sie", meint Ferdinand Otto aufanlässlich des deutlichenbei der Nationalratswahl in Österreich. "Von einem Sieg für die ÖVP waren alle ausgegangen. Von dersind nun selbst die Parteioberen überrascht. Er sei 'ein Stück sprachlos', sagt Kurz als er etwa eine Stunde nach der ersten Hochrechnung vor seine Anhänger tritt. 'Wir haben mit einem guten Ergebnis gerechnet, abererwarten können.' Der Jubel der Parteibasis im noblen Kursalon Hübner in der Wiener Innenstadt ist ohrenbetäubend. Kurz müht sich, keine Triumph-Stimmung aufkommen zu lassen: 'Wir werdenmit dem Vertrauen umgehen.'" Das kann er dann in den Koalitionsverhandlungen zeigen, die schwierig werden, wie Otto skizziert.Diehat dagegen bei der Wahl rund zehn Prozentpunkte verloren, berichtet Anneliese Rohrer auf. Man sollte sich nicht zu früh freuen, ein Auf und Ab sei bei der in innerparteiliche Kämpfe verstrickten FPÖ normal, warnt Rohrer. Aber vielleicht ziehen die anderen Parteien und die Medien, die sie schon während der ÖVP-FPÖ-Koalition 2000-2006 hätten ziehen können, hofft sie: "Die notwendigen Lehren wären gewesen: in klarer und für die Mehrheit des Wahlvolkes verständlicher Formund konsequent rote Linien ziehen, sie nicht schweigend tolerieren und auf Vergesslichkeit hoffen. Provokationen als das entlarven, was sie sind, ihnen keine bisgönnen. Halbwahrheiten auf ihrenüberprüfen, diesen aufgreifen und tatsächliche Probleme einer Lösung zuführen. Vor allem aber von Rechtspopulisten selbst entsprechende. Dann würde sich bald und öffentlichkeitswirksam zeigen, dass sie kaum welche haben."In der macht die Soziologin und Migrationsforscherindie "" verantwortlich für ein zunehmend repressives Klima, in dem die Herausforderungen für Migrationsgesellschaften kaum noch diskutiert werden könnten: "Je mehr die spalterische Identitätspolitik von linker Seite vorangetrieben wird, desto mehr, weil ihm so weitere sich abgewertet fühlende Wähler zugetrieben werden. Wer definitiv nicht vom identitätspolitischen Machtkampf zwischen links und rechts profitiert, ist die freiheitlich verfasste Migrationsgesellschaft."