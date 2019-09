Wehrhafte Melancholie: Sylvester Stallone ist Rambo.

Ausbrechendes Gewaltpotenzial: Helena Zengel ist Benni.

Rambo ist wieder da - und diesmal ist er John Wayne in John Fords "Der schwarze Falke", wenn man den Kritiken glauben kann: Als Farmer zur Ruhe gekommen, rauben dem Vietnamveteranen zwar keine Indianer, aber Mexikaner die Ersatztochter, sodass er sich mal wieder zum blutigen Feldzug gezwungen sieht. Viel abgewinnen kann -Kritiker Daniel Kothenschulte, großer Fan des allerersten Teils der mittlerweile fünf Filme umfassenden Reihe, dem wohlallerdings nicht "Kaum je hat eine Filmreihe einen solchenerfahren, und man kann ihr Ende nur begrüßen. Auf Gedeih und Verderb versucht der (...) Film auszusehen, wie in den Achtzigern die." Wer bloß Blutspritzer zählt, habe nichts begriffen, hält dem-Kritiker Wolfgang M. Schmitt entgegen - und zu begreifen gebe es: "Die traurigen Augen, die situationsbedingt zu Frage- oder Ausrufezeichen werdenden Augenbrauen, der leicht schiefe Mund, der sich jedes überflüssige Wort verkneift, und die ledrige Haut, auf die das Schicksal so oft eingedroschen hat, sind weder-tauglich, noch entsprechen sie einem vorherrschenden Ideal. Doch sie ergeben zusammen ein melancholisches Antlitz, das mehr erzählt, als sich Storytelling-Apologeten jemals auszudenken vermögen. ... Trotz der expliziten Gewalt ist das ein, trotz den vielen Schüssen und Explosionen ein. Rambo ist schlagkräftig, und er ist sensibel,."In der deutet Stefan Reinecke den Rambo-Mythos mitim Theoriegepäck: "In den 80er Jahren tauchten mit Stallone, Chuck Norris und Arnold Schwarzenegger nicht zufällig Muskelhelden auf. Die proletarischen Körper waren in den automatisierten Fabriken nichts mehr wert. Sie wurden ästhetisch,, die in Fitnesscentern, den neuen Kathedralen des Maskulinen, geschaffen wurden. Die wortkargen Helden waren seltsame Mixturen: halb Maschine, wie die Terminator-Filme überdeutlich zeigten,." Und Nicolai Bühnemann erklärt im: "Letztlich kämpft, das sehr bald alle zivilisatorischen Masken fallen lässt, gegen ein anderes."Um einen völlig anderen Kino-Rabauken geht es in "Systemsprenger",Spielfilmdebüt über ein gesellschaftlich schwer integrierbares Kind, mit einigem Furor von der neunjährigenauf die Leinwand gebracht: "Der in einem unprätentiösen, aber konsequenten Realismus gehaltene Film wird bereits durch die Darstellerin der Neunjährigen zum", schwärmt Daniel Kothenschulte in der FR. "Wie es ihr gelingt, das plötzlich ausbrechende Gewaltpotential des Mädchens zu vermitteln, aber ebenso die Verlustängste oder die aufblitzende Intelligenz, ist." AuchThekla Dannenberg war von dem Film zur Berlinale-Premiere umgehauen : Wenn Zengel loslegt, "wird die Leinwand. So sieht einaus." Dass Fingerscheidt niemanden anklagt, hält Bettina Steiner in derdem Film sehr zugute: "Sie zeigt nur, was sie gesehen und erfahren hat." Anke Sterneborg ( SZ ) und Jenni Zylka ( taz ) haben mit der Regisseurin gesprochen.Weiteres: In der sammelt Kevin Culina Stimmen aus dem Filmbetrieb zum Kaffeeplausch-Skandal um die(mehr dazu hier und hier ). Dierk Saathoff ist in der Jungle World von der jüngst aufgekommenen Kritik, der Sitcom-Klassiker "Friends" sei homophob, nicht überzeugt . Dem Berliner Publikum empfiehlt Fabian Tietke in der taz eine Reihe über die Doku-Avantgardistin im Zeughauskino . Marisa Buovolo gratuliert in derder Filmemacherinzum 70. Geburtstag.Besprochen werdenScience-Fiction-Film "Ad Astra" mitmehr dazu bereits hier ),"Heute oder Morgen" über eine Dreiecksbeziehung ( Sissy Mag ), die DVD von"Sweethearts" ( taz ),Kinoversion der britischen Serie "Downtown Abbey" ( Tagesspiegel , ein, der das englisch Reine, "das durch die Berührung mit 'Europa' besudelt zu werden drohe", meint Paul Ingendaay in der) undNetflix-Film "Inside Bill's Brain" über).