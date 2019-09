Leichter Bau mit zwei Tiefgeschossen: Das Museum des 20. Jahrhunderts. Foto: Stiftung Preußischer Kulturbesitz

Gestern lud die Stiftung Preußischer Kulturbesitz zur Pressekonferenz, um zu erklären, warum die anvisierten Kosten für das geplantevon 200 auf 450 Millionen Euro steigen sollen. FürAutor Bernhard Schulz blieb die Frage weitestgehend unbeantwortet: "Diese Frage umschifften alle Redner, indem sie die - von niemandem je bezweifelte - Notwendigkeit des Museumsgebäudes betonten, um endlich die Sammlung der Nationalgalerie angemessen präsentieren zu können. Dass der Entwurf von Herzog & de Meuron nunmehrumfasst, dessen Ausbleiben doch bei der Siegerwahl im Wettbewerbherausgestellt worden war - geschenkt. Ganz nebenbei ließ Herzog einfließen, 'dass wir mitten in einer Großstadt mitein Museum bauen'. War das vorher unbekannt?" In der berichtet Boris Pofalla von der Pressekonferenz: "Man wird den Eindruck nicht los, dass bei den fünf Verantwortlichen hier in der Villa nichts mehr infrage steht. Der Beschluss, das Museum so und nicht anders zu bauen, sei nun einmal gefasst, sagt dann auch Parzinger."So grundsätzlich wie die Kritik von Niklas Maak in der unser Resümee ) fällt in der SZ die von Jens Bisky und Jörg Hätzschel nicht am geplanten Museum des 20. Jahrhunderts in Berlin aus. Sie stören sich zwar an den exorbitanten Kosten und an dender Sammler, finden aber den veränderten Entwurf gut: "Noch immer scheint das geplante Museum geeignet zu sein, auf dem, der 'Kulturforum' heißt,zu schaffen. Zwei Probleme werden bleiben: die Piazza-Ödnis vor der Gemäldegalerie und die Abgewandtheit der Staatsbibliothek. Und auch wenn Konzept und Entwurf viel für sich haben, ist es unverantwortlich, so viel Geld für einenauszugeben, während der laufende Betrieb unterfinanziert ist und Renovierungsarbeiten in anderen Häusern auf die lange Bank geschoben werden."Weiteres: In der stellt Margarete Moulin den nordkoreanischen, inzwischen aber in Seoul lebenden Künstlervor, dessen Arbeiten gerade im Kunstraum München gezeigt werden. Im streift Adrian Searle über die Istanbul Biennale . Besprochen wird eine Schau des österreichischen Künstlersim Bank Austria Kunstforum ( Standard ) und eine Ausstellung des britischen Künstlersin der Royal Academy Guardian ).