Buchautor

Leon Poliakov

Léon Poliakov wurde 1910 als Sohn eines großbrügerlichen jüdischen Verlegers in St. Petersburg geboren. Nach der Oktoberrevolution flüchtete seine Familie über deutschland und Italien nach Paris. Poliakov studierte Jura, kämpft im zweiten Weltkrieg und schloss sich der Resistance gegen die deutsche Besatzung an. Nach dem Krieg forschte er intensiv zu Rassismus, Antisemitismus, jüdischer Geschichte und dem Holocaust. Bis zu seiner Emeritierung war er Doktor der Philosophie an der Sorbonne sowie Forschungsleiter am Centre national de la recherche scientifique in Paris. Er starb 1997 in Orsay.