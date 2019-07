Szene aus "Jugend ohne Gott" in Salzburg. Foto: Arno Declair





Salzburg zum Zweiten:hat für die Festspiele Roman "Jugend ohne Gott" von 1937 adaptiert. Hauptfigur ist ein vage kritischer Lehrer, der seinen von den Nazis indoktrinierten Schülern nicht Paroli bieten kann und im Grunde auch nicht will. Ostermaier hat das Stück "ganz brav undan der epischen Textvorlage entlang" erzählt, kritisiert eine ob der "drögen Zeigefingerhaftigkeit" recht entnervte Christine Dössel in der SZ: "Statt assoziativ abzuheben und sichzu gestatten - wenn nicht dafür, wofür sonst nimmt man sich Romane statt Dramen vor? -, stattdessen also inszeniert er streng und linear am Geschehen entlang, bebildert dieses weitgehend nur, in lahmer, fader Choreografie. Das ist alles so statisch, didaktisch, nachgestellt realistisch, sound traurig-tranig, dass man sich in einem Lehrstück wähnt. So leise die Ton- und Gangart an diesem textlastigen Abend ist, soist die Botschaft: Der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem dies kroch!""Im Grunde zeigt Ostermeier eine", meint Simon Strauß in der. "Ihre technische und dramaturgische Professionalität kann und will nicht darüber hinwegtäuschen, dass es hier vor allemgeht."-Kritikerin Judith von Sternburg sieht das auch, mag sich aber daran: "Die Frage, ob das Theater bei dieser Gelegenheit dem Roman gegenüber hätte Boden gutmachen können, bleibt offen. Nicht offen bleibt, dass das Geschichteerzählen über das Theatermachen obsiegt, und man das im Allgemeinen beklagen kann, im Konkreten aber nicht. Eine Gesellschaft ist nicht besser, aber, wenn alle 'Jugend ohne Gott' kennen." Weitere Besprechungen in der nachtkritik , im Standard und in der Berliner Zeitung Im denkt Christine Wahl über dasnach. Was hat es Frauen zu bieten? Die jüngsten Versuche männlicher Regisseure, kritisch auf die klassischen Frauenrollen im Theater zu blicken, möchte sie nicht überbewerten. Zumal die Frage interessanter sei, wie "Frauen in" vorkommen: Und das sieht auch nicht gut aus, obwohl viele der neuen Stücke aus der letzten Saison von Frauen geschrieben wurden: "Sie arbeiten sich häufig daran ab, was Frauen alleswollen, statt nach eigener Lust und Laune zu zeigen, wie sie ihrer Meinung nach sind oder gern wären. Der Lebenswirklichkeit, in der ja bekanntermaßen auch eine, eineund eine EU-Kommissionspräsidentin existieren, hinkt die Bühnen-Realität oft hinterher.Besprochen werden außerdem die konzertante Version von"Adriana Lecouvreur" im Großen Festspielhaus mit einer überragenden Standard ), die Wiederaufnahme vonInszenierung des "Lohengrin" in Bayreuth (),Inszenierung der Mozart-Oper "Idomeneo" in Salzburg ( FR taz ) undInszenierung von Händels "Agrippina" bei den Münchner Opernfestspielen ( FR ).