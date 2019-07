Im Gespräch mit derwehrt sichgegen den Vorwurf, er sei ein Leugner des Klimawandels. Das ist doch Quatsch, meint er. Natürlich gibt es den Klimawandel, das ist überhaupt nicht zu leugnen. Nur sei eben auch nicht zu leugnen, dass er nicht mehr abwendbar ist. Warum sich also nicht um Probleme wie daskümmern, die wirkönnen? "Klimaforscher werden Ihnen sagen, dass die Zeit, die Ärmel hochzukrempeln,war. Seitdem haben die Menschen so viel zusätzliches CO 2 in die Atmosphäre gepumpt wie zuvor in der ganzen Geschichte. Das Kind ist in den Brunnen gefallen! Doch das zuzugeben wäre. Weil die Republikanische Partei so tut, als gäbe es kein Klimaproblem, müssen die Demokraten so tun, als könnten wir es lösen - andernfalls ist der. Mein Vergehen gegen die liberale Orthodoxie war, nicht auch so zu tun."Im Interview mit dererklärt der amerikanische Schriftsteller und Reporter, warum er' Analyse derimmer noch treffend findet: "Ich denke, Marx ist sehr klar in der Kritik von Missständen. Die Diktatur des Proletariats ist aber leider keine Lösung dieser Probleme. Und ich glaube auch nicht, dass dieist als irgendeine andere gesellschaftliche Klasse. Ich bin da mit dem russischen Linken Victor Serge einer Meinung, der gesagt hat, als sich der sowjetische Marxismus von der Demokratie abgewendet hat und von der Toleranz für Andersdenkende, wurde er fragwürdig. Eine marxistische Lösung für die marxistische Kritik gibt es bis heute nicht. Wenngleich die Idee einesmeiner Meinung nach der Welt gut täte."Weitere Artikel: Imeinen Brief an den australischen Autor . Lucas Adams besucht für diein New Yorks Drawing Center die Schau "As If: Alternative Histories From Then to Now", die mit 84 Werken von 1888 bis heute zeigt, wie Autorenhaben. Almuth Spiegler war für die dabei , alsin Salzburg mit Österreichs Staatspreis für Europäische Literatur ausgezeichnet wurde: "Hin und wieder stiegen ein paar Dampfwölkchen aus der ersten Reihe auf." In der erzählt Dave Schläpfer von der großen Krise, die der Autorbei seinem zweijährigen Aufenthalt in New York Ende der 1960er Jahre durchlebte. In derporträtiert Sonja Zekri den Schauspieler, der gerade in Horváths "Jugend ohne Gott" in Salzburg spielt (und nebenbei auch Tatort-Kommissar ist). In der empfiehlt Rosa Schmidt-Vierthaler "Weißt du, wo es Katzen und Hunde regnet?" kurz und knapp als. Zum 200. Geburstag des Schriftstellers geht Thomas David in einem Feature fürder Frage nach, was an Melvilles "Moby Dick" (den derals zehnteilige Hörspieladaption aus dem Jahr 2002 wieder online gestellt hat) so fasziniert. Außerdem bringt der Sender eine Lange Nacht von Manfred Bauschulte über Melville. In der schreibt Thomas David zu, in derAndreas Platthaus.Besprochen werdenRoman "Die Familie" ( NZZ ), Giulia Beckers Debütroman "Das Leben ist eins der Härtesten" (), einige nützliche Gartenbücher ( Freitag ) und Rachel Kushners Gefängnisroman "Ich bin ein Schicksal" ( taz ).In der Frankfurter Anthologie stellt Henning HeskeGedicht "Changning" vor:"Wenn die Vögel zu reden beginnen, sprechen sie Mandarin.Sie werden sich beklagen, dass sie uns gleichgültig sind,wir ihre Küken in Karamell tauchen und essen am Stiel.Achtet auf ihr Schweigen! Klingt es nicht vorwurfsvoll?..."