Sinnentleerter Spaß: Brad Pitt und Leonardo DiCaprio in "Once Upon a Time in Hollywood"

Unscharfer Befund: "Young Ahmed" von den Brüdern Dardenne.

Inhat mit "Once Upon a Time in Hollywood" der kurz vor knapp fertig gewordene, neue Film vonWeltpremiere gefeiert. Im Mittelpunkt steht das Hollywood der späten 60er,undspielen Hauptrollen und um diegeht es am Rande auch. "Ein typischer Tarantino also", schreibt Verena Lueken im FAZ-Festivalblog, aber "mit etwas weniger Gewalt und etwas mehr Freundschaft, aber alles in allem kein Aufbruch zu neuen Ufern." Tarantino zeigt Hollywood an einer Kippstelle, ist Hanns-Georg Rodek aufgefallen : Schon in der Studiokrise, aber noch nicht von New Hollywood erlöst. Ein bisschen Erlösung hätte sich der-Kritiker zumindest in der ersten, sich arg ziehenden Stunde für sich selbst gewünscht: "Das ist die größte Enttäuschung, der raffinierte Geschichtenerzähler Quentin Tarantino, der weder eine raffinierte Geschichte hat, noch sie raffiniert in Szene zu setzen weiß. Ja, es macht durchaus Spaß, den Buddies DiCaprio und Pitt zuzusehen; ja, das L.A. vor 50 Jahren ist; ja, Tarantinos neue Geschichtsumschreibung ist - als sie dann endlich kommt - ziemlich witzig.."Der Film hat tatsächlich nur eine einzige Pointe, pflichtet auch Hannah Pilarczyk aufbei. Was aber überhaupt nichts macht, denn bis zu dieser Erkenntnis gibt sich der Film ziemlich pointenreich und macht "grenzenlosen, sinnentleerten Spaß. Es fließen die Bilder ineinander, es geben sich die Stars (Al Pacino, Kurt Russell, Lena Dunham, Damien Lewis) die Klinke in die Hand. Doch dann schwingt er sich auf der Zielgeraden zu einer Heldentat auf, die ganz und gar anmaßend ist. ...- Juden, Schwarze, Frauen." Fürhaben sich Tarantino, Pitt und DiCaprio zum ausgiebigen Klönen an einen Tisch gesetzt, wobei Pitt die leicht irritierende Erinnerung zum Besten gibt, dass er als Teenager in den 90ern Luke Perry angehimmelt haben will - wobei Pitt drei Jahre älter ist als Perry und Pitt in den 90ern auch schon knapp 30 war.Mit "Young Ahmed" erzählen die Brüderdie Geschichte einer islamistischen Radikalisierung - dies einmal mehr "im Stil ihres", schreibt Beatrice Behn auf, doch falle "dieser diesmal recht flach aus. Der Film erlaubt seiner Hauptfigur nicht genug Finesse und Ambivalenz, als dass er sie zu einer vollen, in all seiner Ambiguität zerreißenden Persönlichkeit ausbilden würde." Philipp Schwarz vonhat den Eindruck , dass der Film "mitkaschieren will, dass er von der endlosen Vorwärtsbewegung in seinem Zentrum schon längst nur mehr mitgeschleift wird. So zerfällt die faszinierende, auch unheimliche Mehrdeutigkeit der Hauptfigur von 'Young Ahmed' am Ende in die Gegenüberstellung von zwei allzu idealisierten, allzu lebensfernen Prinzipien: derund dem treuherzigen Humanismus." Im zeigt sich auch Andreas Busche wenig überzeugt: Zu "unscharf" sei diesmal der "gesellschaftliche Befund" der beiden Autorenfilmer. Dafür kommt er aber auf ein interessantes Detail am Rande zu sprechen: Hinter insgesamt 23 in Cannes gezeigten Filmen - satte zehn davon im Wettbewerb - steckt der Schweizer Produzent Außerdem aus Cannes: Josef Lederle sichtet für denin Cannes Filme von Frauen, darunter"Portrait of a Lady on Fire" (mehr dazu in der taz und bereits hier ) und' "La vie invisible d'Euridice Gusmão". Außerdem besprechen Andrey Arnold ( Presse ) und Joachim Kurz ( Kino-Zeit "Lillian". Weiteres aus Cannes auf Artechock Kino-Zeit und critic.de , letztere auch mit täglichen Podcast-Lieferungen . Mehrfach täglich einen Blick wert: Der Kritkerinnenspiegel . Mit Tweets vom Festival versorgen uns Jenny Jecke und Beatrice Behn . Und ebenfalls sehr fein: Der regelmäßig aktualisierte Cannes-Ticker vom BloggerSelbstverständlich hat auchetwas zum Ende von "" zu sagen. Beziehungsweise etwas zumüber die letzte Staffel, was ihn Lunte riechen lässt, das hier ideologisch was im Argen liegt. "Es geht in dem abschließenden Konflikt zentral um die Frage, obsich lediglich in einem Kampf für die Rückkehr der alten, freundlicheren Version derselben hierarchischen Ordnung erschöpfen sollte, oder ob sie weiterführen sollte zu einer Suche nach einer dringend benötigten neuen Ordnung", erklärt der Philosoph im. "Das Finale weist den radikalen Wechsel mit einemvon sich, das schon bei Wagner anzutreffen ist: Für Wagner gibt es nichts Abscheulicheres als eine Frau, die im politischen Leben interveniert."Weitere Artikel: David Steinitz hat für die in Frankfurt das neue besucht . Im spricht die Filmemacherinüber ihr Leben in der Uckermark. Besprochen werden die neue Serienadaption von"Der Name der Rose" ( Welt ), der beim japanischen Filmfestival in Zürich gezeigte Dokumentarfilm "Life is Fruity" ( NZZ ) und der Actionfilm "John Wick 3" mit).