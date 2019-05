Das Kunstmuseum in Nukus. Foto via Wikipedia





-Reporterin Suzanne Moore ist nach Usbekistan gereist, um das Museum of Art in Nukus zu besuchen, ein Museum mit Kunst, die unter Stalin zensiert war, und erlebt einen: Sammler, der das Museum 1966 gegründet hat, "hat für diese Sammlung alles riskiert. Einige dieser Maler wurdenoder verbrachten lange Jahre in den Gulags. Die gesammelten Werke stammen sowohl von russischen als auch usbekischen Künstlern, die nach den dreißiger Jahren malten, als alle Werke, diewaren, von Stalin verboten wurden. Alle anderen Stile der Zeit - der aufkommende Kubismus, Futurismus, sogar Impressionismus - wurdeneingestuft. Formalismus, wie er genannt wurde, war strafbar. Und die Strafen waren streng. Savitsky erkannte, dass er diese Werke retten konnte. Er fuhr mit dem Zug nach Moskau, was drei Tage dauerte, und bezirzte die Familien der Maler; sie brachten ihm Werke, dieverstaut waren. Er war bekannt als 'der Freund der Witwen'. Teil Risikomensch, Teil Hamsterer, brachte er diese Sammlung zusammen, von der nur ein kleiner Teil ausgestellt ist. Es ist merkwürdig, in eine Schatzkammer zu kommen, die für internationale Kunsthändler Millionen wert ist, aber den Ort in einemzu sehen. In dieser Stadt kann man außer ins Museum gehen nichts tun: Es gibt keine Restaurants, nur ein paar schäbige Hotels. Die Infrastruktur, die die erfolgreichsten Kunstgalerien sonst umrahmt, fehlt hier völlig. Oder ist das jetzt nur, das mir sagt, wie ein Museum sein soll?"hatte während der Eröffnung der Venedig-Biennale in der Nähe vom Markusplatz einenaufgebaut, meldet er auf seinem-Account. Mit Video: Ein Mann stellt auf mehreren Staffeln unterschiedlich große Bilder zusammen, die zusammen einergeben. Darunter ein Schild mit der Aufschrift "Venice in Oil". Und nur die Katze hat's gemerkt!Saskia Trebing unterhält sich fürmit der in Berlin lebenden britische Künstlerinüber ihre Performance "(TBC)" an der Volksbühne, wo das Publikum auch zumitsingen soll: "Ich wollte vorführen, wie wir die Politik als Entertainment und Freakshow aufsaugen und wie gut sie als Theater funktioniert. Außerdem sollte eine Stimmung von Peinlichkeit entstehen. Die beschämten Engländer müssen singen und alle schauen zu. Sie. Das schien mir ein passendes Bild zu sein."Weiteres: Tilman Krause hat für dieGemälde "Straße in Paris, Regenwetter" von 1877 besucht , das die Alte Nationalgalerie in Berlin vom Arts Institute von Chicago ausgeliehen hat. Dieist ab heute wieder geöffnet, meldet der. In stellt Frauke Maria Petry die Bilderserie "Blind Spots" vonvor. Und Silke Hohmann unterhält sich mit der Künstlerinüber Kunstausbildung und ihre heute abend stattfindende Performance "Rolling Tones" mit Studenten von Michael Hakimi (Akademie der Bildenden Künste Nürnberg) im Haus der Kunst in München. Catrin Lorch unterhält sich für diemit Vertretern der"Isuma", die den kanadischen Pavillon bei der Biennale in Venedig gestaltet hat.Besprochen wird die Ausstellung "Political Affairs" im Hamburger Kunstverein ( taz ).