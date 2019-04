Mit dem "Soforthilfeprogramm Kino" willnoch in diesem Jahr auf den dramatischenin den Kinosälen reagieren und Beihilfe für Investitionen leisten. Kleine Kinos insbesondere in der mitunter strukturschwachen ostdeutschen Provinz könnten allerdings ganz andere Hilfe brauchen, hat Juli Katz in einer großen Reportage fürüber das Kino Weltspiegel in Finsterwalde herausgefunden : Diesind einfach nicht mehr zeitgemäß, "bloß kann daran keine staatliche Förderung etwas ändern. ... Vertraglich ist zum Beispiel geregelt, in welchem Zeitfenster der Film gespielt werden muss, ob andere Filme parallel laufen dürfen und wie lange der Film gezeigt wird. Nicht immer ist das für den Kinobetreiber gut, auch weil die vertraglichen Konditionen von der Stadtgröße abhängig sind. ... Wenn Siegert einen Film drei Wochen lang spielen muss und der aber nicht gut anläuft, kann er ihn nicht wie die Multiplexe in einen kleinen Saal schieben, er hat ja nicht zehn oder zwölf davon. Dann flimmert der Film schlimmstenfalls."Weitere Artikel: Esther Buss berichtet in dervon der in Graz , wo es diesmal in einem Special umging. In der gratuliert Josef Grübl dem Kameramannzum 80. Geburtstag.Besprochen werdenundDrogenthriller "Birds of Passage" ( SZ ),"Bildbuch" ( Filmgazette , unsere Kritik hier ), die bislang nur in österreichischen Kinos laufende-Adaption "Die Kinder der Toten" ( Zeit , mehr dazu hier ) sowieBuch "Blockbuster Culture" ( Skug ).