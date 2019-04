Katherine Manley und Michael Mayes als Pat und Richard Nixon. Foto: Matthias Baus / Staatsoper Stuttgart

In der überlegt auch Silke Bigalke, was die Freilassung des Regisseurszu bedeuten habe. Wollen die Behörden die internationale Aufmerksamkeit drosseln? Rudern sie zurück? Schließlich ist die, die sie Serebrennikow vorwerfen, in der russischen Kulturszene gang und gäbe: "Viele Kultureinrichtungen in Russland könnten mit ähnlichen Vorwürfen vor Gericht gebracht werden. Deswegen verunsichert der Prozess besonders. Nun rätseln alle, welcheSerebrennikow überschritten haben könnte."Mit seiner Oper "Nixon in China" machteaus dem historischen Treffen ein kluges Drama über die Unfähigkeit zusammenzukommen, erklärt Reinhard Brembeck in derund ist einfach überwältigt vonStuttgarter Inszenierung: "Goodman & Adams entdecken bei ihrer Studie(der sechste ist Henry Kissinger), die trotz ihrer spektakulären Karrieren und Machtpositionen in den kulturellen Codes ihrer Herkunft gefangen bleiben. Verständigung, Austausch oder Annäherung sind nicht möglich. Auch darüber klagt die Musik. Doch diese Klage ist voller Optimismus, voll lichter Hoffnungen. Denn Adams ... bietet einen stets nachvollziehbaren und begeisternden Mix aus, eingängigen Melodien, süffigen Akkordfolgen und romantischem Sentiment. Mühelos wechselt er von einem Rhythmusfeld zum anderen, sein Timing ist grandios, sein."Weiteres: In dertraut Wiebke Hüster ihren Augen nicht: Dasstemmt eine Schwanensee-Aufführung mit einem, begeistert zeigt sich auch Katharina Leuoth in der Hier ein kurzer Ausschnitt im Video . Der greift dieder Wiener Staatsoper auf, die der ans Licht gebracht hat: "Ein Teil der Vorwürfe konzentriert sich auf eine im Jänner gekündigte Lehrerin, die Schülerinnen unter anderem getreten,und an den Haaren gerissen haben soll." Margarete Affenzeller bilanziert nach fünf Jahren die Intendanz der Burgtheater-DirektorinBesprochen werdenAufführung "Süßer Vogel Jugend" am Schauspiel Leipzig ( SZ ),hochemotionale Inszenierung von "The Broken Circle" am Staatstheater Karlsruhe ( FR ),Inszenierung von"Platée" an der Semperoper () und' Tanzstück zur Gentrifizierung "Der Palast" ( Berliner Zeitung ).