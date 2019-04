Jaja, diederzeit, gibt imzu - auch wenn das bei ihm wie so oft weniger wie die Anerkennung eines Faktums klingt und mehr wie eine Geste der Höflichkeit gegenüber den. Für die, fährt er fort, sei es auch wichtig, weiter zu verhandeln und einen Aufschub des Brexit zu ermöglichen: Der Brexit-Hardlinerzitierte kürzlich in einem Tweet "zustimmend eine Redevon der rechten populistischen Alternative für Deutschland im Bundestag. Und das ist der Punkt: Unser Kampf in Britannien mit den Rees-Moggs, Johnsons und Nigel Farages ist nicht anders als der Kampf in Deutschland mit der, in Italien mit dem rechten Innenminister, in Polen mit der nationalistischenund Macrons mit der Hardlinerin. Es ist ein und derselbe Kampf. Es ist der Kampf für Europa."Inzwischen spüren die Briten, welchesder Brexit bereits jetzt anrichtet, weil alle anderen Themen darüber vernachlässigt werden, berichtet Peter Stäuber auf. "Das gesamte soziale Gefüge in der fünftreichsten Volkswirtschaft liegt arg schief. Am frappantesten sind die. Rund 14 Millionen Menschen in Großbritannien werden als arm eingestuft, 1,5 Millionen gelten als mittellos, das heißt, sie können sich kaum lebensnotwendige Güter leisten. Laut neuen Zahlen des Arbeitsministeriums ist die Zahl der Kinder, die in absoluter Armut leben, im vergangenen Jahr; auch steigt die Zahl der Haushalte in relativer Armut: 4,1 Millionen Kinder - das sind 30 Prozent -, leben in Haushalten, die weniger als 60 Prozent des Durchschnittseinkommens verdienen. Im Dezember warnten Lehrerverbände, dass immer mehr Schülerinnen und Schülerzur Schule kommen. ... Diese Probleme sind in Westminster bekannt - aber alle Energie, die darauf verwendet werden könnte, wird von der Brexit-Debatte aufgesaugt."Dem Brexit kann man doch auchabgewinnen, meint in derdie italienische Journalistin Tonia Mastrobuoni. Er sei "einfür die Pro-Europäer sein, bei der Erklärung, warum die Abkürzungen der Populisten eben nicht zum Erfolg führen. Auch in Italien gibt es unzählige, die angesichts der Brexit-Idee 'Hurra' brüllten, mittlerweile jedoch ziemlich kleinlaut den Mund halten. Warum sollte man sie also nicht, während das ruhmreiche Vereinigte Königreich im schlimmsten Fall herausbekommen muss, wie man zu einer Kreuzung aus einem gigantischen Hedge-Fonds und einer Cayman-Insel mitten im Atlantik wird?"Die Schriftstellerin beschwört imaufdie Kraft der Kultur für ein lebens- und liebenswertes Europa und ermuntert dazu, an derteilzunehmen: Wir sollten "Politiker und Parteien wählen und fordern, die sich dafür einsetzen, dass, nicht Behauptungen zählen, dass, und nicht Angst, Entscheidungen herbeiführen muss, dassGesellschaften befrieden, und nicht egozentrische Interessenvertretung und Abschottung. ... Die wissen, dass Bildung ein Gut ist, das unabhängig von Verwertungszusammenhängen zu würdigen ist und für alle erreichbar sein sollte. Wir müssen Politiker fordern und wählen, die dienicht ausverkaufen als eine Wirtschaftsunion, sondern ihr restituieren, was sie ausmacht: ein Kulturraum zu sein, in dem wir uns nicht nur zollfrei, sondern frei, mündig und schöpferisch bewegen können. "