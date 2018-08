Nicht nur wegen seines afrofuturistischen Gehalts mit zahlreichen Referenzen, die sich nachzugooglen lohnen, sondern auch wegen seiner musikalischen Brückenschläge ist das neue Album "Your Queen is a Reptile" der Jazzbandein "beglückenden Kunstwerk" geworden, schreibt Klaus Walter in der. Die Band ist typisch für die Londoner Szene, die "frei ist von allem, was ranzig schmeckt am Jazz: Reinheitsgebote, hoher Ton, ausgestelltes Virtuosentum. Stattdessen weht der Wind von Postpunk, No Wave, Fake Jazz. ... Die Sons Of Kemet und alle anderen Projekte von Shabaka Hutchings sind, gegen die der weiße Rock der Herren Gallagher, Weller & Co so alt aussieht wie die Reptilienkönigin Elisabeth gegen die insgestellten Königinnen der Sons Of Kemet."hatte in jeder Sekunde das, was mannennt", schreibt Jan Feddersen im großen, nachgereichten-Nachruf auf die verstorbene Soulsängerin (mehr dazu hier ): Sie "war keine Ranschmeißerin. Sie schenkte dem Publikum ihre Kunst in der."Für dieist Elise Graton nach Toulouse gereist, um sich mitzu treffen , der wahrscheinlich ein wahnwitziges Leben wie kein Zweiter geführt hat: Frühe Karriere in einer, Absturz ins Gefängnis, schließlich ein spektakulärer Bankraub Ende der 80er mit erfolgreicher Flucht. 2010 wurde er von den Behörden, 2016 stellte er sich - jetzt schreibt er an seinen Memoiren. "An den Coup 1988 erinnert er sich gut: 'Alle sprachen nur davon, sowohl die Zeitungen als auch das Milieu, das wild darüber spekulierte, welche Bande wohl hinter dem Überfall steckte.' Als herauskam, dass es keine Profigangster waren, sondern, fiel allen die Kinnlade herunter."Weitere Artikel: In der fasst Julian Weber ein Panel der Berliner Pop-Kultur zum Themazusammen. Elias Pietsch besucht für deneine Probe des. Besprochen werdenKonzert im Berliner Admiralspalast ( Tagesspiegel ), Konzert von Tagesspiegel ), ein Auftritt von NZZ ), das Konzert der Londonerbei Young Euro Classic ( Tagesspiegel ) und eine Doku über FR ).