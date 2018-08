Um die Schotten tut es ihm wirklich leid, doch ansonsten ist der österreichische Schriftsteller heilfroh über den. In dermacht er seinem ganzen Unmut über die Briten Luft, die nicht einmal die Menschenrechtscharta unterzeichnen wollten: "In Wahrheit war Großbritannien nie ein Mitglied der Europäischen Union. Es hatte einen Sonderstatus aus Privilegien, Ausnahmen und Vorbehalten, und dieser Sonderstatus wurde eben 'Mitgliedschaft' genannt. Der Brexit ist zunächst nichts anderes als die Enttäuschung nach der Täuschung, die ins Recht gesetzte beziehungsweise ins Recht zu setzende Realität, nur eben künftig ohne Privilegien für Großbritannien. Zumindest wird es so sein, wenn es der Kommission gelingt, in dieser Frage zur Abwechslung keinen gravierenden Fehler zu machen."In der besingt Jürgen Gottschlichals tragischen Helden, der Griechenland und die Eurozonehabe, dem das aber niemand danken wird: "Längst ist er in weiten Teilen der Bevölkerung zum Gesicht der Krise geworden, bei der Rechten verhasst und von vielen Linken. Zudem ist er in einem weiteren Akt der Verantwortung dem nationalistischen Furor im Namensstreit mit Mazedonien entgegengetreten und hat mit der Regierung in Skopje einen Kompromiss ausgehandelt, der bei der bevorstehenden Abstimmung im Parlament dazu führen wird, dass sein rechter Koalitionspartner dagegen stimmt und er seine Mehrheit verliert. Die dann fälligen Neuwahlen wird er wohl nicht überstehen. Alle Europäer, die für einkämpfen, verlieren dann einen wichtigen Mitstreiter. Auch weil sie ihn über Jahre alleingelassen haben."Matt Seaton versucht im Blog der, in, den AmerikanerInnen zu erklären, warum Jeremy Corbyn dennicht in den Griff bekommt. Er sieht den Streit um die Frage als Stellvertreterkrieg zwischen Sozialdemokraten und Sozialisten: "No one seriously believes that Corbyn himself is an anti-Semite, nor disbelieves his protestations that he is a lifelong anti-racist. It is necessary to understand, though, that his mishandling of the anti-Semitism crisis is not a display of incompetence; it comes from his being unwilling and, in fact, unable to disavow one iota of the hard-left ideology, including reflexive solidarity with any group describing itself as a national liberation movement, to which he has adhered all his adult life. His foot-dragging on this issue is thus a feature, not a bug."