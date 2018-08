I have many memories of me coming into her home and she would be playing the piano and singing. Words can't describe the pain I'm feeling, but God is telling me that she is at peace. Today we lost an icon, a legend, but today I lost my grandma. I love u and imma make u proud 💕 pic.twitter.com/cSFK5pibEV - Vic ✨ (@TDirt__) August 16, 2018

ist tot: Eine der größten Ikonen des Souls ist verstummt. Sie "war die charismatische Stimme des Souls", schreibt Claus Lochbihler in einem epischen Nachruf für die. "Sie klang nie sentimental oder nett, sondern stets, selbst wenn sie sich verletzlich zeigte." Ihr Organ war "ein Wunder an, in allen möglichen Stilen. Aus einem einzigen, halsbrecherisch in die Länge gesungenen Wort konnte Aretha Franklin ein Kunstwerk schaffen. ... Franklin erreichte mit ihrer Musik eine, die bis heute ihresgleichen sucht. Sie überwältigte ihr Publikum. Mit einer Intensität, die ans Übermenschliche zu reichen schien, erzählte sie von den."Eine schöne Detailbeobachtung macht Jan Freitag auf: "Franklin hatte diesenim Soul, gepaart mit einer Bühnenpräsenz, die ganz unmittelbar mit ihrerzusammenhing. Ihre Figur war nahezu zeitlebens ein, der das herrschende Schönheitsideal attackiert, ohne es frontal anzugreifen." Ein schönes Beispiel dafür ist, wie sie sich für ein Stück lang' Film "Blues Brothers" krallt, sich in dessen Mittelpunkt stellt - und dabei gleich noch einmal ihres Status alsunterstreicht:Und Josef Engels schreibt in der: "Getauft in den Wassern des Gospels und, der im Haushalt ihres Vaters ein- und ausgegangen war wie auch Mahalia Jackson oder Sam Cooke, sang siedavon, was der weibliche und der afroamerikanische Teil der USA gerade am nötigsten brauchte: Kein Mitleid, keine faulen Ausreden.." Hier eine mitreißende Live-Version des Songs:Edo Reents erzählt in derAnekdoten von ihren ersten Aufnahmen für Atlantic im Winter 1967 zu dem Album "I Never Loved A Man (The Way I Love You)": Alle Beteiligten "erinnern sich an ein." Hier wurde der moderne Soul begründet, "weil hier mit anstrengungsloser Kraft und einer über jeden Zweifel erhabenen Autorität gesungen wird. ... Das Besondere an jener Aufnahme, die man binnen einer Viertelstunde im Kasten hatte, liegt in der ungeheuren Sicherheit und Macht der Intonation, an der.""Aretha Franklins Aufnahmen für Atlantic liegen auf der energischen Linie des Stax-Modells", schreibt Markus Schneider in der. "Franklin übernimmt den starken Ausdruck ganz selbstverständlich. Doch kontrolliert sie noch mit derihren Gesang gerade dort, wo es scheint, als werfe sie sich rückhaltlos in den Song." Wer Aretha Franklin wirklich verstehen will, brauche allerdings nur ein einziges Album, nämlich das eher unbekannte "One Lord, One Faith, One Baptism", meint Jörg Malitzki in der: "Dieses Album erklärt ihr ganzes Leben." bringt eine Bilderstrecke. Der führt anhand zahlreicher Videos durch Franklins Schaffen. Weitere Nachrufe in FR und Standard . Und aufhat eine Enkelin eine letzte, brüchige Aufnahme aus dem März dieses Jahres geteilt:Weitere Artikel: Intendant zieht im-Gespräch Bilanz nach fünf Jahren. Stefanie Grimm freut sich in der taz auf das heutige Berliner Konzert der Punk- und Reggae-Chronistin. Besprochen werden das Konzert desbei Young Euro Classic ( Tagesspiegel ) und neue Popveröffentlichungen, darunter das neue Album von ZeitOnline ).