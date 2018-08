Ulrich Rasches Inszenierung der "Perser" Foto: Bernd Uhlig / Salzburger Festspiele



Bei den Salzburger Festspielen hat Ulrich Rasche die "Perser" des Aischylos auf die Bühne gebracht. Das Drama erzählt von der verheerenden Niederlage, die das Heer der Perser 480 v. Chr. bei Salamis erlitt. Gewohnt laut und anstrengend fand Andrea Heinz in der Nachtkritik die von Rasche angeworfene Kriegsmaschienerie, aber auch politisches Theater auf der Höhe der Zeit: "Der Mensch als kleines Rädchen in der Maschine des Lebens, so in etwa könnte man das vielleicht zusammenfassen. Ein kleines Menschlein in der großen Masse, ausgesetzt den Parolen, Stimmungen und Emotionen, dem Sog der Menge. Natürlich ist das politisch. Sorgsam wird hier gesprochen, die (sensationellen!) Schauspieler*innen wägen jedes Wort, sprechen es achtsam aus, so dass wieder zu erkennen ist, was für eine Wucht so ein gesprochenes Wort haben kann, was für eine Macht. Aber eben auch, was für eine Gefahr in so einem gesprochenen Wort steckt." Einen Triumph nennt auch Stephan Hilpold im Standard die Inszenierung und den Regisseur "den strammen Chorführer des deutschsprachigen Theaters": "Seit Einar Schleef hat niemand mehr solch machtvolle, den Atem raubende Chöre auf die Bühne gebracht und damit der Masse ein Gesicht gegeben." In der Welt sieht Björn Hayer schon einen neuen Trend zum archaischen Stil: "Wir werden in unserer entfremdeten Spätmoderne wieder sensibel für Jammer und Schauder, zwei Uranliegen des klassischen Theaters." In der FAZ sieht Simon Strauß Rasches "Drang zum Gesamtkunstwerk" allenfalls ein wenig überreizt.



SZ-Kritiker Egbert Tholl macht dagegen grundsätzliche Vorbehalte geltend: "Wenn der Schock wirkt, dann kann man dem Regisseur seine desillusionierte Sicht auf die Welt glauben und an dieser verzweifeln, denn 'Die Perser' erzählen immerwährend gültig von Hybris und Verblendung. Lässt man sich nicht überrumpeln, überwältigen, in seiner Empfindung steuern, dann bleibt nichts. Wie jede gute Propaganda setzt Rasche auf Emotion, nicht auf Intellekt. Vielleicht hat er deshalb momentan diesen Erfolg, weil viele Theatergänger das (postdramatische) Denken satt haben und wegen großer Gefühle und Pathos ins Theater gehen wollen, wo dann die Götter und 'die Vorsehung' ein sensationelles Revival feiern."





Christoph Marthalers "Universe, Incomplete". Foto: Walter Mair/Ruhrtriennale 2018







Jenseits aller Debatte wurde bei der Ruhrtiennale in Bochum Christoph Marthalers Musiktheater "Universe, Incomplete" nach Charles Ives aufgeführt, in der NZZ bejubelt Daniele Muscionico das Mammutprojekt als "alchemistisches Klangwunderwerk" und "ersten unumstrittenen künstlerischen Höhepunkt der Ruhrtriennale. In der FAZ erlebt Patrick Bahners "den Geist der Gemeinschaftsbildung aus Eigensinn". Überragend findet auch Ulrich Amling im Tagesspiegel den Abend: "Der Regisseur kombiniert aus tiefer musikalischer Einsicht vielerlei Ives' zum unfertigen Universum hinzu, traumverlorene Choräle, angeführt von der wunderbaren Tora Augestad, Ragtime-Einwürfe in Sportuniformen, gewaltige Eruptionen der unsichtbaren Bochumer Symphoniker in extrastarker Besetzung. Musikalisch ist dieser Abend ein großes Glück, weil diesen Aufwand so schnell keiner mehr mit so viel Hingabe betreiben wird."



Weiteres: FR-Kritiker Hans-Klaus Jungheinrich erkennt beim diesjährigen Festivalssommer in Salzburg eine Tendenz zu "aufgedonnerten Bühnenevents".

