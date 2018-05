Im Interview mit dem Tages-Anzeiger erklärt Sarah Kenderdine, Professorin für digitale Museologie an der EPFL Lausanne, warum die digitalen Technologien ganz wunderbar ins Museum passen. Und das endet nicht mit der Digitalisierung der Museumsobjekte, diese müssen anschließend intelligent benutzbar gemacht werden: "Mit einer Methode, die wir 'data sculpting' nennen, also Datenplastik. Jede Situation erfordert einen anderen Einfall, es handelt sich also um einen echten Schöpfungsprozess. Das in den Datensätzen enthaltene Wissen muss sichtbar und nutzbar gemacht werden. ... Im Victoria Museum haben wir auf einem 360-Grad-Bildschirm das gesamte Material für die freie Benutzung des Publikums ausgebreitet. ... die Objekte auf dem Bildschirm waren durch Metadaten, also Beschreibungen und Kontexte, miteinander verbunden. Eine simple Suchmaschine gab es nicht. So konnte jeder Besucher seinen eigenen Pfad durch die Sammlung anlegen. Es war im Grunde eine riesige Kuratierungsmaschine, die jeder intuitiv bedienen konnte."



Recht zwiespältig betrachtet dagegen Roland Nachtigäller, Direktor des Marta Herford, in seinem Blog die modischen multimedialen Inszenierungen in Museen und Biennalen, in denen Videos mit Theater und Kunst gemixt werden und die Genre-Grenzen sich weiter auflösen: "Wir erleben Kultur als einen ungemein anregenden, vielgesichtigen Erfahrungsraum, in dem Unterscheidungen zwischen High und Low immer weniger wichtig sind, in dem Diskurs und Schauwert in ein gemeinsames Bett steigen und Kontexte fließend werden. Aber genauso gut könnte es auch sein, dass der Erfolgsdruck das Museum mehr und mehr zum ADHS-Patienten werden lässt, hyperaktiv, rastlos auf mehreren Kanälen gleichzeitig kommunizierend und mit Aufmerksamkeitsspannen von weniger als 30 Sekunden."





Charles Sheeler: Classic Landscape, 1931. Fine Arts Museums of San Francisco



Im Blog der New York Review of Books erinnert Martin Filler an eine andere Moderne: Das Maschinenzeitalter, dem San Franciscos de Young Museum mit der Ausstellung "Cult of the Machine: Precisionism and American Art" ein Abschiedslied singt: "One of the most noteworthy aspects of Precisionist painting is its almost complete absence of human figures (although workers occasionally appear in photographs of factories and construction sites). In reality, such urban scenes of high-density city centers and busy industrial sites would have been alive with pedestrians or laborers, yet the paintings of Sheeler, Ralston Crawford, Charles Demuth, and company are eerily depopulated. In an interview for the Walker Art Center's 1960 exhibition 'The Precisionist View in American Art,' its organizer, Martin Friedman, asked Sheeler about this anomaly. The artist blandly replied that such vacancy showed 'what a beautiful world it would be if there were no people in it.'"



Weiteres: Roberta Smith spaziert für die New York Times über die Londoner Frieze. Daghild Bartels berichtet in der NZZ vom Galery Weekend in Berlin. Im Tagesspiegel schildert Simone Reber die mühseligen Versuche, die einst von den Nationalsozialisten geraubte Kunstsammlung Rudolf Mosses zu rekonstruieren. Peter Richter hat für die Seite 3 der SZ die italienische Modedesignerin Miuccia Prada besucht, die mit ihrem von Rem Kohlhaas gebauten Museum in Mailand jetzt auch eine "Schutzgöttin der Kultur" geworden ist. Besprochen wird eine Ausstellung mit deutschen Zeichnungen des neunzehnten Jahrhunderts im Landesmuseum Hannover (FAZ).