Heute beginnen die Filmfestspiele in Cannes. Selten war das Filmfestival im Vorfeld von so vielen Debatten überschattet, schreibt Verena Lueken in der FAZ: Selfies am Roten Teppich sind ab jetzt verboten, die Wettbewerbsfilme werden der Presse erst zeitgleich zur Gala-Premiere gezeigt, Lars von Trier kehrt als verlorener Sohn zurück, Jafar Panahi darf den Iran weiterhin nicht verlassen, dann ist dies das erste Jahr ohne Harvey Weinstein, der zu Cannes' umhätschelten Lieblingen zählte, überhaupt gibt es auch in diesem Jahr wieder nur drei Filme von Frauen im Wettbewerb, ob Terry Gilliams viele Jahre unter einem schlechten Mond stehende "Don Quijote"-Verfilmung tatsächlich das Festival abschließen wird, ist noch unklar, und, ach ja, das Thema Netflix gibt es ja auch noch: Festivalleiter Thierry Frémaux hat die Online-Videothek vom Wettbewerb ausgeschlossen, weshalb Netflix sich nun kurzerhand beleidigt zum Totalboykott des Festivals entschieden hat und also auch sehnlichst erwartete Filme wie die Rekonstruktion, bzw. Fertigstellung von Orson Welles unvollendet gebliebenem "The Other Side of the Wind" (mehr dazu hier) nicht an der Croisette zeigen wird. "Muskeln zeigen scheint die Parole auf beiden Seiten", meint Lueken dazu, "wobei das Kino vermutlich nicht den Sieg davontragen wird. ... Möglicherweise ist das Filmfestival dabei, die Bedeutung zu verlieren, die es so stur zu verteidigen sucht, indem es sich mit Ausschluss und Verboten gegen die Medienwirklichkeit unserer Tage abschirmt. Möglicherweise ist das die einzige Chance des Kinos auf ein Leben nach dem Tod."



Andreas Busche deutet im Tagesspiegel das Armdrücken zwischen Festival und Online-Streamer als Hinweis auf eine "Legitimationskrise": "Noch pilgern Hollywoods Größen an die Côte d'Azur (...), aber für die Studios ist Cannes längst kein Pflichttermin mehr. Die Festivals in Toronto und Venedig sind für die Oscar-Saison inzwischen wichtiger. So bleibt Cannes eigentlich nur noch der Mittelbau des US-Kinos; dummerweise wandern dessen Regisseure aber gerade massenweise zu Netflix und Amazon ab." Auch Tobias Kniebe (SZ) und Susanne Ostwald (NZZ) fassen die Debattenlage zusammen.



Außerdem: Mit der Entscheidung, keine Vorab-Pressevorführungen mehr zu zeigen, "hat sich das Festival geschadet, noch bevor Jurypräsidentin Cate Blanchett überhaupt ihres Amtes walten kann", kommentiert Daniel Kothenschulte in der Berliner Zeitung. Offenbar wolle das Festival "die Berichterstattung kanalisieren. Ob es etwa daran liegen kann, dass man sich bei der Qualität diesmal nicht ganz so sicher ist?" Das Kino ist "eine erwachsene Kunst", unterstreicht Thierry Frémaux im Gespräch mit Frédéric Jaeger mit der Berliner Zeitung. David Steinitz erinnert daran, wie Jean-Luc Godard und François Truffaut vor 50 Jahren mit ihrem politischen Protest die Filmfestspiele zum Abbruch zwangen.



Jenseits von Cannes: Für die taz spricht Stefan Reinecke mit der Filmemacherin Alice Agneskirchner über deren Dokumentarfilm "Auf der Jagd: Wem gehört die Natur?". Marisa Buovolo schreibt in der NZZ einen Nachruf auf den Regisseur Ermanno Olmi.



Besprochen werden Eric Friedlers vom Ersten (zeitweise) online gesteller Dokumentarfilm "Von Siegern und Verlierern" über die "Eis am Stiel"-Filmreihe (FR), die vierte Staffel der Serie "Weißensee" (taz), Sonia Kronlunds Dokumentarfilm "Meister der Träume" über den afghanischen Filmstar Salim Shaheen (Tagesspiegel) und Sergei Loznitsas "Die Sanfte" (SZ, unsere Kritik hier).