In der wundert sich Dirk Pilz über, die in den Streit um Chris Dercon fließt. Gibt's nichts wichtigeres, fragt er und meint den "erdrutschartigen" im Land: "Es gibt durchaus laute, kräftige Stimmen aus dem Theaterbetrieb dagegen, von Volker Lösch bis Falk Richter und dem Gorki Theater. Aber es gibtund die Entschiedenheit, nicht die Geschlossenheit und Leidenschaft, mit der etwa die Volksbühnen-Frage verhandelt wird. Als sei es unter der Würde des Theaterbetriebs, sich mit hässlichen Nazis zu befassen, als stünde man außerhalb, als beträfe es einen nicht. Als hinge das (eigene wie das allgemeine) Wohl und Wehe eher am Pro-und-Contra in Sachen Dercon - und weniger an einer Partei, der es um Umsturz, um Machtergreifung geht. Man hat es offenkundig mit einerbei gleichzeitiger Wirklichkeitsverdrängung zu tun".Der Intendant des Konstanzer Theaters,, hatte eine absolut idiotische Idee: Er will am Freitag"Mein Kampf" aufführen und dafür Zuschauern, die an diesem Abend eintragen, freien Eintritt gewähren, meldet Christine Dössel in der. "Wer dagegen regulär eine Karte kauft, bekommt einenangeheftet - als 'Zeichen der Solidarität mit den Opfern der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft'. Eine plumpe PR-Idee? Nein, heißt es aus dem Theater, man wolle zeigen, wie leicht Menschen korrumpierbar seien. Bis Mittwoch hatten sich bereits 50 Interessenten für eine Freikarte gemeldet."Sophie Diesselhorst sah für diein Wien "Welt in Bewegung" und ist entsetzt. Das Stück wurde vomin Auftrag gegeben und sollte jungen Österreichern den Horizont für das Themaerweitern. Von wegen! Das Stück sei nichts als grob rassistisch: "Als Pappkameraden stehen zwei Migranten nebeneinander, die es nach Österreich geschafft haben - einer von ihnen kommt aus Syrien und ist ein hochsympathischer, fließend deutsch sprechender, westeuropäisch gekleideter Künstler, den man glatt für einenhalten könnte und der einen auch mit Kriegsgeschichten in Ruhe lässt. Der andere kommt aus 'Afrika' - was man ihm auch sofort ansieht, denn er trägt kreischend bunte Klamotten, ist überaus ungebildet und naiv, von seiner Flucht übers Mittelmeer traumatisiert und, weshalb er zum Schluss auch in die Fänge eines Islamisten gerät - zum Glück schiebt Österreich ihn rechtzeitig ab, bevor noch Schlimmeres passiert!" Die Schüler, liest man, reagieren nicht wie erwünscht und. Hier kann man das Stück sehen und selbst urteilen.Besprochen werden"Tannhäuser" ( nmz ) in Weimar,"Räuber" in Kiel ( nmz ), die Uraufführung vonStück "Kaspar Hauser und Söhne" in der Inszenierung vonam Theater Basel () undOper "Die Krönung der Poppea" in Mannheim ().