Sehr angeregt kehrt -Kritikerin Sabine Leicht vom Münchner Regiefestival Radikal zurück, bei dem etliche Regisseurinnen in erstklassig derbemmit dem Unperfekten und dem Schlechtgelaunten flirteten. Noch besser hat Leicht allerdings gefallen, dass in die starren Vorstellungen von der Regie Bewegung gekommen ist: "Schauspieler führen Regie,. Man überprüft, wo man hingehört. Besonders toll gelungen ist der Rollentausch bei 'Bilder deiner großen Liebe' vom Thalia Theater Hamburg, einer Gemeinschaftsarbeit der Schauspielerinnen Marie Rosa Tietjen und Birte Schnöink, bei der die eine am Ende als Regisseurin fungiert und die andere auf der Bühne steht. Der Abend ist eine zarte Annäherung an die komplexe innere Welt des Mädchens Isa ausRoadmovie 'Tschick', die der an einem Hirntumor Verstorbene in seinem postum veröffentlichten Romanfragment zur '' machte."Mit seiner heillos überladenen, aber nicht unintelligenten Inszenierung von"Mein Kampf" habedas Theater Konstanz vor dem Schlimmsten bewahrt, atmet Anton Rainer in derauf: Der angebotene freie Eintritt für alle, die ihre Hakenkreuze offen tragen, hat nicht zum Eklat geführt. Aber seltsame Begegnungen gab es doch: "Hans Wölcken zum Beispiel. 'Ich habe', stand zwar auf dem Din-A4-Blatt, das sich der 77-Jährige an diesem Abend an sein Hemd klemmen wollte. Aber auch: 'Ich erschrecke, wie viele Menschen ihre Überzeugung für eine Theaterkarte aufzugeben bereit sind.' Deswegen wolle er das Kreuz mit ihnen tragen: 'Nur das ist Provokation, ein.'" In der sieht Daniele Muscionico am Ende die Kunst über die Politik triumphieren.Thomas Rothschild erkennt allerdings weiterhin bei der ganzen Angelegenheit aufsowie einen Mangel an Fantasie und Einfühlungsvermögen.Weiteres: Gut aufgelegt wie eh und je plaudert im Interview mit Ulrich Seidler in derüber ihr neues Engagement am Deutschen Theater - aber nicht über Chris Dercon: "Gott sei Dank ist, lassen Sie uns von was anderem sprechen. Die Berliner Volksbühne zeigte als erste Aufführung nach Chris Dercons AbtrittTanzstück "Vortex Temporum" und im glaubt Sandra Luzina bereits eine völlig ausgewechselte Stimmung im Haus zu verspüren.Besprochen wirdInszenierung von' "Endstation Sehnsucht" am Berliner Ensemble (mit einer atemberaubendenals Blanche, wie diefindet, Nachtkritik Welt ), Wolfgang Bauers posthum uraufgeführtes Stück "Der Rüssel" am Wiener Akademietheater ( Standard ) undInszenierung von Wagners "Lohengrin" an der Oper de la Monnaie in Brüssel ().