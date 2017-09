Wie die Kunst seit den sechziger Jahrenverpackt, damit beschäftigt sich gerade die Ausstellung "Naturgeschichten" im Wiener Museum moderner Kunst ( Mumok ). Imist Roman Gerold begeistert von der Wiederbegegnung mit Klassikern wie' "I like America and America likes me" (1974): "Ein anderer Klassiker der Postavantgarde eröffnet das Kapitel über Kolonialismuskritik:Installation 'Un Jardin d'Hiver II' (1974) versetzt Besucher in eine artifizielle Tropenidylle aus Topfpalmen, Lehrbuchbildern exotischer Fauna aus dem 19. Jahrhundert und Kaufhausmusik: Eine Kritik am Westler, für denist bzw. etwas, dem er doch nur eigene Projektionen aufdrückt."Hmja, das ist schon ganz schön, aber-Kritikerin Almuth Spiegler fällt doch auf , wie oft die künstlerische Inszenierung Erkenntnis. Das geht schon mit dem wuchernden Beet vor dem Eingang los, "wo Christian Philipp Müller uns durch ein Spalier der sogenanntenspazieren lässt, die Bohnen, Mais und Kürbis auf ihren Feldern kombinierten. Ein Wissen, das durch die Kolonialisierung fast verloren ging. Ein typisches Beispiel für westliche Natur-Politik-Kunst der vergangenen Jahre, die unseren unschuldigen Blick auf die Natur als naiv vorführen - und bei derdie Form, in die der Künstler sie zu zwängen versucht, bei Weitem übertrifft."Besprochen werden außerdem eine Ausstellung in der Berliner Gemäldegalerie vonDiptychon von Melun (mit demder Kunstgeschichte. Das man mit beiden Tafeln zuletzt 1937 sehen konnte, erklärt Nicola Kuhn im Tagesspiegel ), die Ausstellung "" im Hamburger Museum für Kunst und Gewerbe taz ), die Fotoausstellung "" in der Bremer Galerie des Vegesacker Geschichtenhauses taz ), die Ausstellung "Ganz Wien" über 60 Jahre Popmusik in der österreichischen Hauptstadt ( Standard ), eine Ausstellung des Bildhauersim Ludwig Museum in Koblenz (FAZ) undSchau "I Am A Problem" im MMK 2 in Frankfurt ().