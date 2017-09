Im porträtiert Alexander Jürgs den Berliner Theatermacher, der gerade im Frankfurter MMK 2 seine Ende September eröffnende Ausstellung "I am a Problem" über(mit dessen Hilfe sie sich angeblich schlank hungern wollte) einrichtet. Selbstoptimierung ist sein Thema: "Im Zentrum seiner Museumsausstellung wird die Beschäftigung mit dem Körper stehen, mit der Bearbeitung, mit der- auch das ist ein wiederkehrendes Thema und Motiv in Mondtags Arbeit. Den Aufbau plant er so, dass man sich als Besucher in Maria Callas' Magen wähnen soll. Aus gelben und schwarzen Lkw-Planen will er 'einen' bauen. Die Werke von Künstlern wie Kader Attia, Vanessa Beecroft, Teresa Margolles, Juergen Teller oder Rosemarie Trockel werden dabei zu Figuren - die Mondtag auch sprechen lässt."Caspar Shaller stellt aufden syrischen Regisseurvor, von dem zwei Stücke im kommenden Herbst in zwei Berliner Theatern zu sehen sein werden, nämlich "Aleppo. A Portrait of Absence" im Haus der Kulturen der Welt und "Iphigenie" an der Volksbühne. Über diean deutschen Theatern meint Al Attar, manchmal "folge man bloß der aktuellen politischen Korrektheit. Leider gingen solche Stücke selten über die Ebene der Gefühle hinaus, und sie reduzierten Geflüchtete auf diese eine enge Kategorie. Zum wirklichen Denken regten diese Stücke kaum an: 'Ach, da stehen ein paar arme Opfer, da muss ich ja klatschen. Aber ich will keinen Applaus aus Mitleid, ich will Applaus, weil der Abend künstlerischen Ansprüchen genügt!'"Weitere Artikel: In Berlin will eine Gruppe von Castorf-Fans die berichtet Hannes Soltau imund fasst sich an den Kopf: "In Berlin erfolgt Chris Dercons Verurteilung ohne Prozess, auf Grundlage eines Ticketdenkens, das sich verkürzter und personifizierter Kapitalismuskritik bedient."Besprochen werdenAdaption von Sinclair Lewis' Roman "It can't happen here" für das Deutsche Theater in Berlin ( nachtkritik taz ) und Stephen Unwins Inszenierung von"The Real Thing" in Cambridge ( NZZ ).