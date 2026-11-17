9punkt - Die Debattenrundschau
Jetzt ist von Bulldozern die Rede
Kommentierter Rundblick durch die Feuilletondebatten. Wochentags um 9 Uhr, sonnabends um 10 Uhr.
17.11.2026. Die taz ist empört über geplante Abschiebungen abgelehnter Asylbewerber nach Ruanda. Die Ruhrbarone fragen: Was heißt "migrantisch"? Der Tagesspiegel hat festgestellt: Der Trotzkismus wütet in der Berliner Linkspartei schon seit zehn Jahren. Im Tagesspiegel beklagt Hartmut Rosa die allgemeine Polarisierung. In der FR erklären weitere Soziologen, wie Desinformation funktioniert. In Le Point prangert Kamel Daoud das algerische Regime an, das ihn zu acht Jahren Gefängnis verurteilte, weil er ein Redeverbot brach.Efeu - Die Kulturrundschau vom 17.11.2026 finden Sie hier
Europa
Regierungen einiger EU-Länder wollen abgelehnte Asylbewerber, die nicht in ihre Heimatländer zurückgeschickt werden können, in ein Aufnahmehub nach Ruanda abschieben. "Ein obszöner Deal", findet Frederik Eikmanns in der taz: "Man weiß gar nicht, wo man anfangen soll mit der Kritik... Hinter dem Ruanda-Deal steht die Vorstellung, man könne Menschen hin und her schieben wie Dinge. Und der Glaube, man könne die Krisen der Welt von sich fernhalten, indem man Diktatoren im Globalen Süden ein paar Millionen Euro überweist." Hier der taz-Bericht zu dem Vorhaben.
In der FAZ erläutert eine Autorengruppe: "Genaue Zahlen wurden nicht genannt, in Teilnehmerkreisen war von zunächst hundert Personen die Rede, die von 2027 an aus den fünf EU-Staaten nach Ruanda überstellt werden könnten, wenn man zu einer raschen Einigung kommt. Auf die Gesamtzahl von über 250.000 Migranten bezogen, die allein in Deutschland vollziehbar ausreisepflichtig sind, ist das verschwindend gering. Den fünf EU-Staaten geht es aber zunächst vor allem um die abschreckende Wirkung, damit sich auch in den Herkunftsstaaten der großen Migrationsbewegungen herumspricht, dass eine Ankunft auf europäischem Boden noch kein faktisches Bleiberecht bedeutet."
Eine Reportergruppe erzählt im Tagesspiegel, wie die Linkspartei in Neukölln schon seit Jahren (aber man hat ja selten über die Partei recherchiert) von Trotzkisten unterwandert wird, mit der inzwischen notorischen Vanessa Emde an der Spitze. Die Partei wusste davon schon längst. "Schon 2017 wechselt die damalige Bezirksverordnete Marina Reichenbach zur SPD und wirft dem Neuköllner Verband 'Querfronttendenzen' und 'zu wenig Pluralismus' vor. Sie beklagt antisemitische Entwicklungen sowie eine fragwürdige Zusammenarbeit mit radikalen Moscheeverbänden und moniert, dass jegliche Kritik daran als 'antimuslimischer Rassismus abqualifiziert' werde. 'Es sind keine vereinzelten Spinner - diese Phänomene sind symptomatisch für den Bezirksverband Neukölln', schreibt Reichenbach damals in einem offenen Brief. 2019 verlässt der damalige Fraktionsvorsitzende und langjährige Bezirksvorstand Thomas Licher nach 13 Jahren die Neuköllner Linke. In seinem Abschiedsschreiben kritisiert er die 'Solidarisierung mit arabischen Großfamilien'."
In der FAZ erläutert eine Autorengruppe: "Genaue Zahlen wurden nicht genannt, in Teilnehmerkreisen war von zunächst hundert Personen die Rede, die von 2027 an aus den fünf EU-Staaten nach Ruanda überstellt werden könnten, wenn man zu einer raschen Einigung kommt. Auf die Gesamtzahl von über 250.000 Migranten bezogen, die allein in Deutschland vollziehbar ausreisepflichtig sind, ist das verschwindend gering. Den fünf EU-Staaten geht es aber zunächst vor allem um die abschreckende Wirkung, damit sich auch in den Herkunftsstaaten der großen Migrationsbewegungen herumspricht, dass eine Ankunft auf europäischem Boden noch kein faktisches Bleiberecht bedeutet."
Eine Reportergruppe erzählt im Tagesspiegel, wie die Linkspartei in Neukölln schon seit Jahren (aber man hat ja selten über die Partei recherchiert) von Trotzkisten unterwandert wird, mit der inzwischen notorischen Vanessa Emde an der Spitze. Die Partei wusste davon schon längst. "Schon 2017 wechselt die damalige Bezirksverordnete Marina Reichenbach zur SPD und wirft dem Neuköllner Verband 'Querfronttendenzen' und 'zu wenig Pluralismus' vor. Sie beklagt antisemitische Entwicklungen sowie eine fragwürdige Zusammenarbeit mit radikalen Moscheeverbänden und moniert, dass jegliche Kritik daran als 'antimuslimischer Rassismus abqualifiziert' werde. 'Es sind keine vereinzelten Spinner - diese Phänomene sind symptomatisch für den Bezirksverband Neukölln', schreibt Reichenbach damals in einem offenen Brief. 2019 verlässt der damalige Fraktionsvorsitzende und langjährige Bezirksvorstand Thomas Licher nach 13 Jahren die Neuköllner Linke. In seinem Abschiedsschreiben kritisiert er die 'Solidarisierung mit arabischen Großfamilien'."
Ideen
Kamel Daoud hat in seinem Roman "Huris" das Sprechverbot der algerischen Regierung durchbrochen - denn es ist dort verboten, das "Schwarze Jahrzehnt" mit seinen 200.000 Toten zu thematisieren. Seinerzeit massakrierten sich Islamisten und Regimekräfte gegenseitig - die Bevölkerung war der Kollateralschaden. Das Regime arrangierte sich mit den Islamisten und erließ das Sprechverbot. Kamel Daoud ist inzwischen in Abwesenheit zu acht Jahren Gefängnis verurteilt. In einer Rede über Säkularismus, die Le Point abdruckt, führt er beredte Klage: "Heute ist ein Mörder aus dem algerischen Bürgerkrieg freier als ich. Er spaziert in der Sonne umher, und ich muss mich im Schatten und voller Unruhe bewegen. Meine Hände sind mit Tinte befleckt, und diese Tinte ist der Beweis für ein Verbrechen - nicht das Blut auf den Kleidern des Mörders. Er, der Mörder, hat Anspruch auf eine monatliche Rente für gut ausgeführte Morde; ich hingegen wurde zu drei Jahren Haft verurteilt, weil ich gegen das Gesetz verstoßen habe, das uns zwingt, einen ganzen Bürgerkrieg zu vergessen und die Verbrechen seiner Täter auszulöschen. Und zu fünf Jahren in einem Prozess ohne Gerechtigkeit, ohne Verteidigung und ohne Beweise. Acht Jahre Haft für einen Roman, der in Algerien weder veröffentlicht noch verbreitet wurde."
In der FAZ streiten ein Optimist und ein Pessimist. Die Frage ist, ob die Wahlen in Ungarn, den USA oder Brasilien gezeigt haben, dass die Demokratie am Ende doch gegen den Rechtspopulismus obsiegen kann. Oliver Weber ist skeptisch. Er sieht den Wahlsieg der Demokraten noch nicht als ein positives Votum für Demokratie: "Ein gegnerisches Eigentor ersetzt noch keine eigene Spielidee... Fast 80 Prozent der Wähler der Demokraten gaben an, mit ihrer Entscheidung Opposition zu Trump ausdrücken zu wollen. Die Demokratische Partei selbst ist weiterhin kein Sympathieträger: Nur knapp 40 Prozent der Amerikaner haben von ihr ein positives Bild - in den Neunzigern und Nullerjahren waren es erheblich mehr."
Jannis Koltermann ist sich dagegen sicher: "Während vor hundert Jahren viele Demokratien in kürzester Zeit zu Diktaturen wurden, können sie heute auch eine illiberale Phase überstehen." Mit Blick auf die Niederlagen von Orban oder Trump schreibt er: "Überall hier konnte 'flood the zone with shit' die Menschen nicht daran hindern, den eigentlichen 'shit' zu sehen. Sie ließen sich auch nicht in größerem Umfang von den Versuchen beeindrucken, die Wahlagenda auf Kulturkampfthemen zu verschieben. Ganz so postfaktisch, wie manchmal befürchtet, ist der politische Diskurs offenbar nicht." Keiner der beiden erwähnt, dass Demokratie leider nicht nur von rechts gefährdet ist.
In der FAZ streiten ein Optimist und ein Pessimist. Die Frage ist, ob die Wahlen in Ungarn, den USA oder Brasilien gezeigt haben, dass die Demokratie am Ende doch gegen den Rechtspopulismus obsiegen kann. Oliver Weber ist skeptisch. Er sieht den Wahlsieg der Demokraten noch nicht als ein positives Votum für Demokratie: "Ein gegnerisches Eigentor ersetzt noch keine eigene Spielidee... Fast 80 Prozent der Wähler der Demokraten gaben an, mit ihrer Entscheidung Opposition zu Trump ausdrücken zu wollen. Die Demokratische Partei selbst ist weiterhin kein Sympathieträger: Nur knapp 40 Prozent der Amerikaner haben von ihr ein positives Bild - in den Neunzigern und Nullerjahren waren es erheblich mehr."
Jannis Koltermann ist sich dagegen sicher: "Während vor hundert Jahren viele Demokratien in kürzester Zeit zu Diktaturen wurden, können sie heute auch eine illiberale Phase überstehen." Mit Blick auf die Niederlagen von Orban oder Trump schreibt er: "Überall hier konnte 'flood the zone with shit' die Menschen nicht daran hindern, den eigentlichen 'shit' zu sehen. Sie ließen sich auch nicht in größerem Umfang von den Versuchen beeindrucken, die Wahlagenda auf Kulturkampfthemen zu verschieben. Ganz so postfaktisch, wie manchmal befürchtet, ist der politische Diskurs offenbar nicht." Keiner der beiden erwähnt, dass Demokratie leider nicht nur von rechts gefährdet ist.
Gesellschaft
Michael Miersch ist der immer häufigere Gebrauch der Vokabel "migrantisch" aufgefallen. Damit werden häufig Tätergruppen bezeichnet, erläutert er bei den Ruhrbaronen. Der Begriff ist gegenüber den meisten migrantischen Gruppen allerdings extrem ungerecht, so Miersch, denn die gewalttätigen Migranten kommen in der Regel nicht aus der Ukraine oder China: "Die Täter unter die Rubrik 'Muslime' zu fassen, wäre ähnlich pauschalisierend wie die Rede von 'Migranten'. Auch Iraner und Indonesier sind Muslime, fallen jedoch nicht überproportional durch Gewalttaten auf. Ein bisschen konkreter ginge es allerdings schon. Die Öffentlichkeit hat ein Recht auf die Erwähnung der Herkunftsländer. Sie gehört genauso zum Täterbild wie die übliche Nennung des Geschlechts und des Alters. Komplettes Ausblenden der gemeinsamen kulturellen und religiösen Prägung bestimmter Gewalttäter ist eine skandalöse Beleidigung für die große Mehrheit der gesetzestreuen Einwanderer."
Im Tagesspiegel-Gespräch mit Gerrit Bartels denkt der Soziologe Hartmut Rosa über die Polarisierung in der Gesellschaft nach. Er beklagt, dass Debatten heutzutage immer "entlang radikaler Positionen" geführt werden und die Politik keine vernünftigen Lösungen bereitstellt: "Nehmen wir die Stadtbilddebatte. Merz wurde sofort Rassismus vorgeworfen, aber die Ängste der anderen beruhen auf bestimmten Wahrnehmungen. Wenn diese Wahrnehmungen bestritten werden, fühlen sich die anderen nur bestätigt. Warum werden diese Ängste nicht ernst genommen? Was nicht folgte aus der Debatte, außer der reinen Empörung, dem sofortigen Lagerdenken, das war eine Debatte über unser Stadtbild: Wie sollen unsere Städte überhaupt in Zukunft aussehen? Wie wollen wir leben? Es gibt wirklich Möglichkeiten, diese konstellativen Verengungen zu weiten und sozusagen nach vorn auszubrechen."
In einem FR-Gastbeitrag erklären Romy Jaster, Geert Keil und Verena Wagner - alle forschen und lehren am philosophischen Institut der Humboldt-Universität in Berlin, und gehören dem Forschungsverbund "Rethinking Disinformation" an - die unterschiedlichen Dimensionen von Desinformation. Die gängige Vorstellung von Desinformation als falscher Information reiche nicht aus, um das Phänomen angemessen zu beschreiben. Vielfältige Strategien können eingesetzt werden, zum Beispiel "Fogging", also die gezielte Verwirrung durch widersprüchliche Informationen, oder auch "Demonstrativer Bullshit". Das "ist eine Form öffentlicher Kommunikation, bei der Sprecher dem Wahrheitsgehalt ihrer Behauptungen gegenüber gleichgültig sind und diese Gleichgültigkeit offen zur Schau stellen, etwa als Machtgeste. Wo eine solche Praxis um sich greift, erodiert die Erwartung, dass öffentliche Behauptungen durch Gründe gestützt werden müssen. Öffentliche Auseinandersetzungen verlieren damit ihren Charakter als gemeinsame Suche nach Erkenntnis oder der besten Problemlösung."
Im Tagesspiegel-Gespräch mit Gerrit Bartels denkt der Soziologe Hartmut Rosa über die Polarisierung in der Gesellschaft nach. Er beklagt, dass Debatten heutzutage immer "entlang radikaler Positionen" geführt werden und die Politik keine vernünftigen Lösungen bereitstellt: "Nehmen wir die Stadtbilddebatte. Merz wurde sofort Rassismus vorgeworfen, aber die Ängste der anderen beruhen auf bestimmten Wahrnehmungen. Wenn diese Wahrnehmungen bestritten werden, fühlen sich die anderen nur bestätigt. Warum werden diese Ängste nicht ernst genommen? Was nicht folgte aus der Debatte, außer der reinen Empörung, dem sofortigen Lagerdenken, das war eine Debatte über unser Stadtbild: Wie sollen unsere Städte überhaupt in Zukunft aussehen? Wie wollen wir leben? Es gibt wirklich Möglichkeiten, diese konstellativen Verengungen zu weiten und sozusagen nach vorn auszubrechen."
In einem FR-Gastbeitrag erklären Romy Jaster, Geert Keil und Verena Wagner - alle forschen und lehren am philosophischen Institut der Humboldt-Universität in Berlin, und gehören dem Forschungsverbund "Rethinking Disinformation" an - die unterschiedlichen Dimensionen von Desinformation. Die gängige Vorstellung von Desinformation als falscher Information reiche nicht aus, um das Phänomen angemessen zu beschreiben. Vielfältige Strategien können eingesetzt werden, zum Beispiel "Fogging", also die gezielte Verwirrung durch widersprüchliche Informationen, oder auch "Demonstrativer Bullshit". Das "ist eine Form öffentlicher Kommunikation, bei der Sprecher dem Wahrheitsgehalt ihrer Behauptungen gegenüber gleichgültig sind und diese Gleichgültigkeit offen zur Schau stellen, etwa als Machtgeste. Wo eine solche Praxis um sich greift, erodiert die Erwartung, dass öffentliche Behauptungen durch Gründe gestützt werden müssen. Öffentliche Auseinandersetzungen verlieren damit ihren Charakter als gemeinsame Suche nach Erkenntnis oder der besten Problemlösung."
Digitalisierung
Tausende amerikanische Soldaten trainieren jeden Tag auf Militärbasen im Osten und tracken ihre Ergebnisse mit Fitness-Apps, hält Michael Moorstedt in der SZ fest. Öffentlich einsehbare Daten, wie zum Beispiel Joggingrouten, interessieren aber nicht nur die App-Hersteller, sondern auch Geheimdienste: "Danach sammelte Iran öffentlich einsehbare Daten aus den Fitness-Apps der Soldaten, von ihren Social-Media-Konten und sogar aus ihnen ausgespielten Werbeanzeigen, um Verhaltensmuster auf US-Stützpunkten in der gesamten Region zu ermitteln. In Verbindung mit Bildmaterial, das Berichten zufolge von russischen Satelliten stammte, gelang es dem iranischen Militär, Ziele auszuwählen und ein überraschend genaues Bild davon zu erstellen, wo sich US-Truppen versammelten. Möglicherweise waren die Salven iranischer Drohnen und Raketen, die trotz Abfangversuchen ihre Ziele trafen, auf diese Informationen zurückzuführen. Teilweise wurden selbst einzelne Baracken anvisiert, die Ausgangs- und Endpunkt von Joggingrunden waren. Das Pentagon veröffentlichte als Reaktion neue Leitlinien zur 'Cyber-Hygiene'. Der Marinestaatssekretär forderte von seinen Matrosen, künftig nicht nur die Körper, sondern auch ihre Online-Profile 'abzuhärten'."
Die nigerianische Gewerkschafterin Kauna Ibrahim Malgwi arbeitete als "Content-Moderatorin" für ein Subunternehmen von Meta, dessen Ziel es ist, problematische Inhalte in Sozialen Medien zu erkennen und zu löschen, wie sie im SZ-Interview erklärt. Nun verklagt sie mit Kollegen und Kolleginnen den Konzern, wegen unzumutbarer Arbeitsbedingungen. Jeden Tag habe sie hunderte Videos mit grausamsten Inhalten anschauen und prüfen müssen - ohne psychologische Unterstützung: "Das Schrecklichste, was ich sehen musste und was mich nie losgelassen hat, war ein zwei Monate altes Baby, das vergewaltigt worden war. Mein Gott. Und dann die Enthauptungen durch den IS, bei denen sie Sprechchöre anstimmen und Parolen rufen. Aber auch Frauen, die angegriffen oder getötet werden. Manchmal wird auf eine schwangere Frau so lange eingestochen, bis das Baby herausgerissen wird. Das sind einige der grausamsten Videos. Oder jemand, der sich den Kopf wegschießt. Das zehrt immer noch an mir, wenn ich darüber spreche."
Der Mathematiker Steven Strogatz brach neulich in einem Podcast in Tränen aus als er über den Einfluss von KI auf sein Fach sprach, lesen wir im Interview bei Zeit-Online. Im September ließ Open-AI verlauten, KI habe eine Lösung für die "Navier-Stokes-Gleichungen" gefunden (unser Resümee), an denen Mathematiker seit Jahren arbeiten. Laut Strogatz verändert KI die ganze Branche komplett: "Traditionell beschreiben wir Probleme als Blumen, Bäume oder Berge. Wir sehen uns als Wanderer, die die Aussicht genießen oder durch einen dunklen Wald irren, bis sie eine Lichtung erreichen. Mit der KI ändert sich diese Sprache. Jetzt ist von Bulldozern die Rede, die sich durch die Landschaft prügeln. Andere sprechen von Atombomben. Zehntausende KI-Agenten fressen sich wie Insekten durch das Fleisch eines schwierigen Problems wie Navier-Stokes. Diese Metaphern sagen vor allem etwas über die Gefühle derer, die sie benutzen."
Die nigerianische Gewerkschafterin Kauna Ibrahim Malgwi arbeitete als "Content-Moderatorin" für ein Subunternehmen von Meta, dessen Ziel es ist, problematische Inhalte in Sozialen Medien zu erkennen und zu löschen, wie sie im SZ-Interview erklärt. Nun verklagt sie mit Kollegen und Kolleginnen den Konzern, wegen unzumutbarer Arbeitsbedingungen. Jeden Tag habe sie hunderte Videos mit grausamsten Inhalten anschauen und prüfen müssen - ohne psychologische Unterstützung: "Das Schrecklichste, was ich sehen musste und was mich nie losgelassen hat, war ein zwei Monate altes Baby, das vergewaltigt worden war. Mein Gott. Und dann die Enthauptungen durch den IS, bei denen sie Sprechchöre anstimmen und Parolen rufen. Aber auch Frauen, die angegriffen oder getötet werden. Manchmal wird auf eine schwangere Frau so lange eingestochen, bis das Baby herausgerissen wird. Das sind einige der grausamsten Videos. Oder jemand, der sich den Kopf wegschießt. Das zehrt immer noch an mir, wenn ich darüber spreche."
Der Mathematiker Steven Strogatz brach neulich in einem Podcast in Tränen aus als er über den Einfluss von KI auf sein Fach sprach, lesen wir im Interview bei Zeit-Online. Im September ließ Open-AI verlauten, KI habe eine Lösung für die "Navier-Stokes-Gleichungen" gefunden (unser Resümee), an denen Mathematiker seit Jahren arbeiten. Laut Strogatz verändert KI die ganze Branche komplett: "Traditionell beschreiben wir Probleme als Blumen, Bäume oder Berge. Wir sehen uns als Wanderer, die die Aussicht genießen oder durch einen dunklen Wald irren, bis sie eine Lichtung erreichen. Mit der KI ändert sich diese Sprache. Jetzt ist von Bulldozern die Rede, die sich durch die Landschaft prügeln. Andere sprechen von Atombomben. Zehntausende KI-Agenten fressen sich wie Insekten durch das Fleisch eines schwierigen Problems wie Navier-Stokes. Diese Metaphern sagen vor allem etwas über die Gefühle derer, die sie benutzen."
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