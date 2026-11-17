Klaus Bonanomi erinnert in deranlässlich einer Buchbesprechung (Tibor Joanelly, Monika Annen, Marco Walser: "Manic Modern. Elemér Zalotay - von der Megastruktur zum Selbstbau") an den 2020 verstorbenen Avantgarde-Architekten, der seine ambitionierten Projekte selten realisieren konnte - und dessen von ihm selbst ausgetüfteltes Haus im Berner Seenland vom Verfall bedroht ist. Mit seinem Anwesen wollte Zalotay den Beweis antreten, dass Menschen ihre Häuser selbst erbauen können. "Abgesehen vom Betonboden ist allesentstanden. Die Grundkonstruktion des Baus besteht aus Holzrahmen von ein mal zwei Meter Größe, die durch ein Drahtgespann stabilisiert wurden - Elemente, die ein Mann tragen konnte. Aus ihnen oder Teilen davon konnten nicht nur die Wände und Decken gebaut werden, sondern auch Möbel und Tische. Selbst das Bett, das von der Decke hing, hatte Zalotay aus Holzelementen konstruiert."