Efeu - Die Kulturrundschau
Prototyp des modernen Mannes
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17.11.2026. Robert Pattinson wird der neue James Bond - und die Feuilletons streiten. Die Zeit ist gespannt darauf, wie Pattinson künftig auf der Leinwand seine Britishness auslebt, der Tagesspiegel hingegen ärgert sich darüber, dass der Schauspieler sein Talent an eine derart langweilige Rolle verschwendet. Die Welt staunt anlässlich einer Kölner Ausstellung darüber, wie die Menschen in den Bildern des Fotografen August Sander in unsere Gegenwart hineinblicken. van erfreut sich daran, wie in Berlin eine Kinderoper-Adaption von Jules Vernes "In achtzig Tagen um die Welt" mit üppigem Orchestersound betört.9punkt - Die Debattenrundschau vom 17.11.2026 finden Sie hier
Film
Nach vielen Jahren und fast noch mehr Gerüchten ist der neue James Bond gefunden: Robert Pattinson wird künftig im Auftrag ihrer Majestät international nach dem Rechten schauen. Zum ersten Mal - und Gerüchten zufolge auf Druck von Jeff Bezos hin, dessen Amazon MGM Studio seit ein paar Jahren die Rechte am Franchise hält - wird damit ein international seit vielen Jahren fest etablierter und franchise-erprobter Superstar 007 spielen.
Wird er ein guter, ein schlechter James Bond? David Steinitz rät in der SZ zunächst einmal zur Zurückhaltung: "Es hat Tradition, dass gerade die Schauspieler, die hinterher als besonders legendäre Bonds galten, zu Amtsantritt vor allem Häme abbekamen." Dessen ungeachtet findet Tagesspiegel-Kritiker Andreas Busche diese wohl allein aus Marketinggründen getroffene Entscheidung "vollkommen langweilig". Fürs Kino bedeute sie obendrein auf Jahre ein erheblicher Verlust: "Pattinson wird auch fehlen" und zwar "als immer wieder irrlichternde Figur, die den Filmen von David Cronenberg, den Safdie-Brüdern, Claire Denis und selbst einem massiven Blockbuster wie 'Die Odyssee' eine erratische Energie einflößte. ... In einem 'Legacy Project' wie den James-Bond-Filmen gibt es hingegen zu viele Stakeholder, als dass man seinem Hauptdarsteller carte blanche geben kann."
Vollkommen anders sieht es Katja Nicodemus in der Zeit: Das "ist eine hervorragende, sogar begeisternde Bond-Besetzung. ... Aber was will Pattinson von Bond? Und was könnte er 007 geben? Sehr viel. Als erster 007-Darsteller könnte er James Bond dazu bringen, in ihn hineinzuwachsen. Dazu könnte der gebürtige Londoner Pattinson seine Britishness, die er auf der Leinwand noch nicht wirklich ausleben konnte, kultivieren und überhöhen. Und er könnte durch die Verschmelzung seiner Schauspieler- und Starqualitäten mit einer der letzten dauerhaften populärkulturellen Über-Ideen eine neue Bond-Ära begründen." Nicht zuletzt "hat Robert Pattinson allein in den vergangenen sechs, sieben Jahren alle erdenklichen in der Bondfigur angelegten Züge und Facetten gespielt. Und die Facetten der Bond-Bösewichte gleich mit."
Auch Sophia Coper verspricht sich im FAZ-Kommentar einiges von Pattinson: "Seinen Figuren haftet etwas Getriebenes und Neurotisches an. Es sind Männer, die an der Welt und vor allem an sich selbst verzweifeln. Pattinson ist damit gewissermaßen der Prototyp des modernen Mannes: selbstbewusst und zugleich unsicher. Er ist so selbst reflektiert, dass er seinen Kritikern stets einen Schritt voraus ist, aber dadurch auch permanent mit sich selbst beschäftigt. Hinter der Fassade der Selbstironie mag es in ihm brodeln, nach außen aber prallt alles an ihm ab. Die beste Voraussetzung für die Rolle eines Geheimagenten."
Außerdem: Bert Rebhandl berichtet in der FAZ vom Filmfestival Mannheim-Heidelberg. Gérard Depardieu akzeptiert das Urteil wegen Sexualdelikten und bittet seine Opfer um Entschuldigung, berichten Stefan Brändle (FR) und Daniel Steinvorth (NZZ). Besprochen wird Randa Chahouds Verfilmung von Mithu Sanyals Roman "Identitti" ("Es wäre stark übertrieben zu sagen, dass die Verbindung von Diskurs, Alltag, Märchen und Tanz reibungslos funktioniert", schreibt ein sich am Kopf kratzender Ekkehard Knörer in der taz).
Wird er ein guter, ein schlechter James Bond? David Steinitz rät in der SZ zunächst einmal zur Zurückhaltung: "Es hat Tradition, dass gerade die Schauspieler, die hinterher als besonders legendäre Bonds galten, zu Amtsantritt vor allem Häme abbekamen." Dessen ungeachtet findet Tagesspiegel-Kritiker Andreas Busche diese wohl allein aus Marketinggründen getroffene Entscheidung "vollkommen langweilig". Fürs Kino bedeute sie obendrein auf Jahre ein erheblicher Verlust: "Pattinson wird auch fehlen" und zwar "als immer wieder irrlichternde Figur, die den Filmen von David Cronenberg, den Safdie-Brüdern, Claire Denis und selbst einem massiven Blockbuster wie 'Die Odyssee' eine erratische Energie einflößte. ... In einem 'Legacy Project' wie den James-Bond-Filmen gibt es hingegen zu viele Stakeholder, als dass man seinem Hauptdarsteller carte blanche geben kann."
Vollkommen anders sieht es Katja Nicodemus in der Zeit: Das "ist eine hervorragende, sogar begeisternde Bond-Besetzung. ... Aber was will Pattinson von Bond? Und was könnte er 007 geben? Sehr viel. Als erster 007-Darsteller könnte er James Bond dazu bringen, in ihn hineinzuwachsen. Dazu könnte der gebürtige Londoner Pattinson seine Britishness, die er auf der Leinwand noch nicht wirklich ausleben konnte, kultivieren und überhöhen. Und er könnte durch die Verschmelzung seiner Schauspieler- und Starqualitäten mit einer der letzten dauerhaften populärkulturellen Über-Ideen eine neue Bond-Ära begründen." Nicht zuletzt "hat Robert Pattinson allein in den vergangenen sechs, sieben Jahren alle erdenklichen in der Bondfigur angelegten Züge und Facetten gespielt. Und die Facetten der Bond-Bösewichte gleich mit."
Auch Sophia Coper verspricht sich im FAZ-Kommentar einiges von Pattinson: "Seinen Figuren haftet etwas Getriebenes und Neurotisches an. Es sind Männer, die an der Welt und vor allem an sich selbst verzweifeln. Pattinson ist damit gewissermaßen der Prototyp des modernen Mannes: selbstbewusst und zugleich unsicher. Er ist so selbst reflektiert, dass er seinen Kritikern stets einen Schritt voraus ist, aber dadurch auch permanent mit sich selbst beschäftigt. Hinter der Fassade der Selbstironie mag es in ihm brodeln, nach außen aber prallt alles an ihm ab. Die beste Voraussetzung für die Rolle eines Geheimagenten."
Außerdem: Bert Rebhandl berichtet in der FAZ vom Filmfestival Mannheim-Heidelberg. Gérard Depardieu akzeptiert das Urteil wegen Sexualdelikten und bittet seine Opfer um Entschuldigung, berichten Stefan Brändle (FR) und Daniel Steinvorth (NZZ). Besprochen wird Randa Chahouds Verfilmung von Mithu Sanyals Roman "Identitti" ("Es wäre stark übertrieben zu sagen, dass die Verbindung von Diskurs, Alltag, Märchen und Tanz reibungslos funktioniert", schreibt ein sich am Kopf kratzender Ekkehard Knörer in der taz).
Bühne
Jens Fischer ist nicht wirklich davon überzeugt, wie John von Düffels Stück "Die Leben der Andersen" das Leben der in der NS-Zeit ausgesprochen populären Sängerin Lale Andersen (u.a. "Lili Marleen") dramatisiert. Die von Bernd Mottl am Stadttheater Bremerhaven - Andersens Heimatstadt - inszenierte Aufführung zielt auf "großes Unterhaltungstheater", macht es sich aber inhaltlich durchweg zu einfach: "Fast das gesamte Stückpersonal wird nicht in seiner Ambivalenz charakterisiert, sondern positive Aspekte verdrängen sofort die negativen." Was Lale Andersen selbst angeht: "Sie soll für die Nazis singen, was sie begeistert, dafür müsse sie aber ihren jüdischen Liebhaber Rolf Liebermann verlassen, was sie empört. Dann lehnt sie aber doch seinen Heiratsantrag ab und geht nach Deutschland. Damit würde sie ja nicht dem Nazi-'Spuk' zustimmen, wird verständnisvoll nahegelegt." Fischer jedenfalls meint: "Dass Andersen aber ausschließlich als überzeugte Antifaschistin dargestellt wird, ergibt sich so eindeutig nicht aus ihrer Rolle im NS-Unterhaltungssystem."
"Kinderopern können eine Labsal sein", weiß Albrecht Selge. Zumindest, fährt er in van fort, wenn sie mit so viel Schwung inszeniert werden, wie derzeit an der Deutschen Oper Berlin Jonathan Doves "In 80 Tagen um die Welt" nach Jules Verne. Vor allem musikalisch ist das eine runde Sache: "Die Soprane von Lilit Davtyan als Josi oder Lulieth Lozano als Aouda bringen nicht nur Farbe ins Spiel, sondern reflektieren auch, hinterfragen, widersprechen. Und allen Beteiligten im Rücken sitzt der fiese Fix, ein Detektiv, der die Reisenden jagt und behindert, sehr wandelbar gesungen vom Bassbariton Padraic Rowan. Das Orchester der Deutschen Oper macht seinerseits unter dem Dirigenten Conti in schwungvoller Untermalung wie in klangvollen Kurz-Intermezzi dem Publikum aller Alter deutlich, was für eine herrliche Sache das doch ist, so ein üppiger Orchestersound."
Außerdem: Martin Krumbholz porträtiert auf nachtkritik die Schauspielerin Lucia Kotikova. Katrin Bettina Müller berichtet für die taz vom Theaterfestival No Limits, das sich auf verschiedenen Berliner Bühnen den Disability & Performing Arts widmet. In der NZZ stellt Lilo Weber das Stück "Has Been" vor, mit dem der Bühnenkünstler Martin Zimmermann und der Choreograph Sidi Larbi Cherkaoui demnächst durch die Schweiz touren. Besprochen wird Francesco Cavallis Oper "La Calisto" an der Berliner Staatsoper (Welt - "Götter, Geilheit und eine großer Bärendienst".
Kunst
"August Sander - Zum 150. Geburtstag" heißt die Ausstellung in der SK Stiftung Köln, die an eine zentrale Figur der deutschen Fotografiegeschichte erinnert. Boris Pofalla legt in der Welt dar, was insbesondere Sanders Porträtaufnahmen so besonders macht: "Er schaffte es, die Fotografie aus dem Handwerklichen zu lösen und eine seltsame, geradezu geisterhafte Wirkung zu erzeugen, die man in den frühen Porträts aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg besonders stark spürt: Menschen, die unsere Urgroßeltern sein könnten, scheinen uns anzusehen, in eine Gegenwart hineinzublicken, die ihnen verschlossen bleiben musste - so wie ihre Welt uns verschlossen bleibt."
Frank Keil, der die Schau für die taz bespricht, stellt fest, dass viele der bekanntesten Sander-Bilder in der Ausstellung fehlen. Was stattdessen zu sehen ist, hat es freilich in sich. Besonders hebt er eine Werkgruppe hervor: Eine "Art Ausstellung in der Ausstellung" bilden "Sanders Aufnahmen der Kölner Künstlerfeste wie dem 'Mamukuba', ein Akronym für Maler-Musiker-Künstler-Ball oder dem 'Em dekke Tommes'. Vor allem fallen hier seine Bilder aus der Kölner Karnevalswelt der 1920er und frühen 1930er Jahre auf: Paare wie Gruppen zeigen sich nicht allein vorsichtig verkleidet im gesitteten bürgerlichen Karneval im großen Festsaal, sondern sie geben sich ausgelassen mit Lust am Grellen, am Übertriebenen, am Exzessiven in kleinen, intimen Konstellationen." Jörg Restorff porträtiert den Fotograf in der NZZ, die FAZ bespricht ein Buch mit Sanders' gesammelten Radiovorträgen.
Außerdem: Manfred Rebhandl folgt in der Welt den Spuren, die ein anonymer Street-Art-Künstler in Wien hinterlassen hat. Frauke Steffens berichtet für die FAZ über eine geplante Fusion zweier Kunstorte in New York: Die 2001 eröffnete Neue Galerie fusioniert mit dem Metropolitan Museum of Art. Künftig soll beides zusammen "The Met Ronald S. Lauder Neue Galerie" heißen.
Besprochen werden die Schau "Die Impressionisten. Monet, Morisot, Renoir und ihr Netzwerk" im Potsdamer Museum Barberini (FAZ), die Ausstellung "Propaganda" im Frankfurter Kunstverein (FR), Elizabeth Warfels Solo-Show "Escapist Tendencies" in der Berliner Galerie Sprüth Magers (monopol), "Judit Reigl. Couleur vivante" im Museum Reinhard Ernst, Wiesbaden (monopol) und "Der Dackel. Eine Ikone geht Gassi" in der Kunsthalle Bremen (SZ).
Frank Keil, der die Schau für die taz bespricht, stellt fest, dass viele der bekanntesten Sander-Bilder in der Ausstellung fehlen. Was stattdessen zu sehen ist, hat es freilich in sich. Besonders hebt er eine Werkgruppe hervor: Eine "Art Ausstellung in der Ausstellung" bilden "Sanders Aufnahmen der Kölner Künstlerfeste wie dem 'Mamukuba', ein Akronym für Maler-Musiker-Künstler-Ball oder dem 'Em dekke Tommes'. Vor allem fallen hier seine Bilder aus der Kölner Karnevalswelt der 1920er und frühen 1930er Jahre auf: Paare wie Gruppen zeigen sich nicht allein vorsichtig verkleidet im gesitteten bürgerlichen Karneval im großen Festsaal, sondern sie geben sich ausgelassen mit Lust am Grellen, am Übertriebenen, am Exzessiven in kleinen, intimen Konstellationen." Jörg Restorff porträtiert den Fotograf in der NZZ, die FAZ bespricht ein Buch mit Sanders' gesammelten Radiovorträgen.
Außerdem: Manfred Rebhandl folgt in der Welt den Spuren, die ein anonymer Street-Art-Künstler in Wien hinterlassen hat. Frauke Steffens berichtet für die FAZ über eine geplante Fusion zweier Kunstorte in New York: Die 2001 eröffnete Neue Galerie fusioniert mit dem Metropolitan Museum of Art. Künftig soll beides zusammen "The Met Ronald S. Lauder Neue Galerie" heißen.
Besprochen werden die Schau "Die Impressionisten. Monet, Morisot, Renoir und ihr Netzwerk" im Potsdamer Museum Barberini (FAZ), die Ausstellung "Propaganda" im Frankfurter Kunstverein (FR), Elizabeth Warfels Solo-Show "Escapist Tendencies" in der Berliner Galerie Sprüth Magers (monopol), "Judit Reigl. Couleur vivante" im Museum Reinhard Ernst, Wiesbaden (monopol) und "Der Dackel. Eine Ikone geht Gassi" in der Kunsthalle Bremen (SZ).
Architektur
Klaus Bonanomi erinnert in der Zeit anlässlich einer Buchbesprechung (Tibor Joanelly, Monika Annen, Marco Walser: "Manic Modern. Elemér Zalotay - von der Megastruktur zum Selbstbau") an den 2020 verstorbenen Avantgarde-Architekten Elemér Zalotay, der seine ambitionierten Projekte selten realisieren konnte - und dessen von ihm selbst ausgetüfteltes Haus im Berner Seenland vom Verfall bedroht ist. Mit seinem Anwesen wollte Zalotay den Beweis antreten, dass Menschen ihre Häuser selbst erbauen können. "Abgesehen vom Betonboden ist alles nach dem Do-it-yourself-Prinzip entstanden. Die Grundkonstruktion des Baus besteht aus Holzrahmen von ein mal zwei Meter Größe, die durch ein Drahtgespann stabilisiert wurden - Elemente, die ein Mann tragen konnte. Aus ihnen oder Teilen davon konnten nicht nur die Wände und Decken gebaut werden, sondern auch Möbel und Tische. Selbst das Bett, das von der Decke hing, hatte Zalotay aus Holzelementen konstruiert."
Literatur
Seit vielen Jahren schwirrt ihr Mary Ruefles Gedicht "Kiss of the Sun" im Kopf herum, nun hat sie es übersetzt, schreibt uns Marie Luise Knott in ihrer Lyrikkolumne "Tagtigall" im Perlentaucher. Es ist "ein Liebesgedicht, ein Gedicht über die Kraft der Sprache und der Bilder, ein Gedicht über den Tod, über Sehnsucht, Trauer, Verlust und über die Kraft der Imagination. Doch zuallererst ist 'Kuss der Sonne' ein Kassiber. Eine geheime Verabredung zwischen Liebenden, an der wir als Leser teilhaben dürfen. Anlass des Gedichtes scheint die Verzweiflung darüber, dass mit dem Ende der Welt möglicherweise nicht nur das Zungenreden und die Poesie vergehen, sondern auch die Liebe -- und das ist der eigentliche Skandal, glaubt man dem Gedicht. ... Gedichte entstehen aus Residuen der Angst, des Schmerzes, aus Erinnerungen, aus Momenten des Glücks; wir alle sind sterblich, doch was eigentlich eine Binsenwahrheit ist, ist im Tatsächlichen, wenn es um den Gedanken an den eigenen Tod geht, ein Schock. Durch die Bewegungen der Sprache geraten auch wir Leser in Bewegung, haben Teil an Schock, Hoffnung und an der Sonnenglut der Liebe."
"Ich frage mich, was die Leute in dreißig Jahren über die Literatur unserer Zeit sagen werden", sagt die Autorin Zadie Smith im NZZ-Gespräch mit Leonie C. Wagner. "Zwei Trump-Präsidentschaften, Klimawandel - und was haben wir Schriftsteller gemacht? Hübsche kleine abstrakte Romane? Diese Bücher sind wie modernistische Innenräume. Die Leute werden sagen: 'Moment, was? Die Umwelt brach zusammen, und ihr habt über Polyamorie in Brooklyn geschrieben?' ... Ja, anscheinend ist das die Literatur zum Ende der Welt. Mir kommt das seltsam vor. ... Ich will keine kleinen, kühlen intellektuellen Übungen lesen, diese Tage sind vorbei." Man könnte zum Beispiel aber auch auf die Idee kommen, über die Begrenzungen der eigenen Blase hinauszuschauen und die Gedankenexperimente der Gegenwarts-Science-Fiction zur Kenntnis nehmen.
Immer noch von vielen Gehemnissen umwittert ist das Leben William Shakespeares. Der Litearturwissenschaftler Roroy Loughnane hat nun mithilfe einer KI-Analyse einige davon gelöst, glaubt Welt-Autor Alan Posener nach der Lektüre von Loughnanes Buch "Shakespeare at Thirty". So legen die Analysen nahe, dass Shakespeare vor allem zu Beginn seiner Karriere gemeinsam mit anderen Autoren, darunter Christopher Marlowe, Stücke für den Massenmarkt schrieb. Das legt auch Rückschlüsse auf Shakespeares Lebensumfeld nahe: "Die KI-Analyse jedenfalls stützt nicht die Hypothese von der Alleinautorenschaft eines genialischen, aber heimlich schreibenden Aristokraten, sondern das Bild eines ehrgeizigen Handwerkersohns, der die Möglichkeiten eines neuen Unterhaltungsmediums erkannte und ausnutzte, mit den besten Autoren seiner Zeit zusammenarbeitete, dabei manches Zweitrangige produzierte, aber auch einige der großartigsten Werke der Weltliteratur. Nicht obwohl, sondern weil er Aufsteiger war. Nicht obwohl, sondern weil er kommerziell dachte."
Weiteres: Das Heinrich-Heine-Institut in Düsseldorf ist in seinen Beständen nicht nur auf ein auf einem Bierdeckel verfasstes Gedicht von Irmgard Keun gestoßen, sondern auch auf einen bislang unbekannten zehnseitigen Entwurf eines Romans mit dem Titel "Aus Witwe Almas Bonner Bilderbogen", berichtet ein davon völlig begeisterter Tobias Lehmkuhl in der FAZ: Es "ist der längste literarische Text, den Irmgard Keun in den letzten zwanzig Jahren ihres Lebens geschrieben hat".
Besprochen werden unter anderem Sarah Elena Müllers eben mit dem Schweizer Buchpreis ausgezeichneter Roman "Unwucht" (NZZ) und neue Sachbücher, darunter Gwendolyn Sasses "Russland - Eine deutsche Erfindung: Warum so viele bei uns Putin falsch einschätzen" (FR) sowie der von Christian Neumeier, Laila Schestag und Christian Waldhoff herausgegebene Band "Das improvisierte Parlament. Wie das Grundgesetz im Parlamentarischen Rat entstand" (FAZ). Mehr in unserer Bücherschau ab 14 Uhr.
"Ich frage mich, was die Leute in dreißig Jahren über die Literatur unserer Zeit sagen werden", sagt die Autorin Zadie Smith im NZZ-Gespräch mit Leonie C. Wagner. "Zwei Trump-Präsidentschaften, Klimawandel - und was haben wir Schriftsteller gemacht? Hübsche kleine abstrakte Romane? Diese Bücher sind wie modernistische Innenräume. Die Leute werden sagen: 'Moment, was? Die Umwelt brach zusammen, und ihr habt über Polyamorie in Brooklyn geschrieben?' ... Ja, anscheinend ist das die Literatur zum Ende der Welt. Mir kommt das seltsam vor. ... Ich will keine kleinen, kühlen intellektuellen Übungen lesen, diese Tage sind vorbei." Man könnte zum Beispiel aber auch auf die Idee kommen, über die Begrenzungen der eigenen Blase hinauszuschauen und die Gedankenexperimente der Gegenwarts-Science-Fiction zur Kenntnis nehmen.
Immer noch von vielen Gehemnissen umwittert ist das Leben William Shakespeares. Der Litearturwissenschaftler Roroy Loughnane hat nun mithilfe einer KI-Analyse einige davon gelöst, glaubt Welt-Autor Alan Posener nach der Lektüre von Loughnanes Buch "Shakespeare at Thirty". So legen die Analysen nahe, dass Shakespeare vor allem zu Beginn seiner Karriere gemeinsam mit anderen Autoren, darunter Christopher Marlowe, Stücke für den Massenmarkt schrieb. Das legt auch Rückschlüsse auf Shakespeares Lebensumfeld nahe: "Die KI-Analyse jedenfalls stützt nicht die Hypothese von der Alleinautorenschaft eines genialischen, aber heimlich schreibenden Aristokraten, sondern das Bild eines ehrgeizigen Handwerkersohns, der die Möglichkeiten eines neuen Unterhaltungsmediums erkannte und ausnutzte, mit den besten Autoren seiner Zeit zusammenarbeitete, dabei manches Zweitrangige produzierte, aber auch einige der großartigsten Werke der Weltliteratur. Nicht obwohl, sondern weil er Aufsteiger war. Nicht obwohl, sondern weil er kommerziell dachte."
Weiteres: Das Heinrich-Heine-Institut in Düsseldorf ist in seinen Beständen nicht nur auf ein auf einem Bierdeckel verfasstes Gedicht von Irmgard Keun gestoßen, sondern auch auf einen bislang unbekannten zehnseitigen Entwurf eines Romans mit dem Titel "Aus Witwe Almas Bonner Bilderbogen", berichtet ein davon völlig begeisterter Tobias Lehmkuhl in der FAZ: Es "ist der längste literarische Text, den Irmgard Keun in den letzten zwanzig Jahren ihres Lebens geschrieben hat".
Besprochen werden unter anderem Sarah Elena Müllers eben mit dem Schweizer Buchpreis ausgezeichneter Roman "Unwucht" (NZZ) und neue Sachbücher, darunter Gwendolyn Sasses "Russland - Eine deutsche Erfindung: Warum so viele bei uns Putin falsch einschätzen" (FR) sowie der von Christian Neumeier, Laila Schestag und Christian Waldhoff herausgegebene Band "Das improvisierte Parlament. Wie das Grundgesetz im Parlamentarischen Rat entstand" (FAZ). Mehr in unserer Bücherschau ab 14 Uhr.
Musik
Hubert Spiegel berichtet in der FAZ von den in Herne stattfindenden Tagen Alter Musik, die in diesem Jahr ihr fünfzigjähriges Bestehen feiern konnten. Besprochen werden ein Auftritt des Duos Ghostly Kisses in Frankfurt (FR) und neue Veröffentlichungen anspruchsvoller Musik, darunter ein neues Klavieralbum von Daniil Trifonov mit südamerikanischen Melodien (Standard).
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