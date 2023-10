Gestern kam es imzum Eklat, als der UN-Generalsekretärdie Israelis belehrte, dass die Pogrome der Hamas nicht in einem "" stattfanden. Die Einordnung des Verbrechens in das Reiz-Reaktions-Schema der "Gewaltspirale" wird ihm allerdings nicht gerecht - denn die Hamas wollte durch die Massaker zeigen, dass sie bereit ist zurder Israelis, schreibt Richard. C. Schneider bei: "Das Verbrennen von Babys bei lebendigem Leib war kein Akt des 'Widerstands', es ging darum,zu vernichten. Die Enthauptung von Senioren war kein Akt des 'Widerstands', sondern bedeutete die Auslöschungund Geschichte.""Wie vielist möglich?", fragtin der. Die Verharmlosung der Hamas durch die globale Linke zeige, dass sie "in Texten" und an der Wirklichkeit vorbei lebe: "Es geht hier weder um Mitgefühl noch um emotionale Solidarität, weil man früher Juden und Jüdinnen vernichtete, noch darum 'Palästina von', wie es nun heißt. Was auf dem Spiel steht, ist ein auf Eigeninteresse beruhendes politisches Urteilsvermögen, das versteht, worum es bei diesem Krieg geht. Und dass dieser Kampf auch für diejenigen Deutschen geführt wird, die 'Free Palestine from German Guilt' skandieren, wohl derSchlachtruf eines politischen Milieus, das den politischen Kompass verloren hat.""Dummen biodeutschen Kindern", die auf Berliner Straßen "Free Palestine from German guilt" rufen, erklärt Claudius Seidl es in dergern nochmal: "Man kann natürlich versuchen, beide Parolen zu verteidigen: Dass nicht die Palästinenser zahlen sollten für das, was die Deutschen den Juden angetan haben, ist keine ganz falsche Forderung. Nur, die Korruption der Fatah, all die Selbstmordanschläge auf israelische Zivilisten, mit denen erst Schluss war, als Israel seine grimmigen Mauern errichtete. Dass Palästina frei sein werde, könnte ja heißen, dass Palästinenser sich in einem ersten Schritt."Nach der "" der Hamas muss erneut über einenachgedacht werden, schreibt der Historiker, der vor zwei Jahren das Buch "Ein anderer Krieg. Das jüdische Palästina und der Zweite Weltkrieg" veröffentlichte und der heute in dermögliche Bedrohungen für Israel skizziert. Er hofft, dass sich Iran mit seinen Proxys von der Hisbollah zurückhält: "Weil ein offener, strategischer Eintritt der Hisbollah in die Kämpfe bei allen Israel dabei zugefügten Schäden und Verlusten zur militärischen Vernichtung der Schiitenmiliz führen dürfte, verlöre Iran mit der Hisbollah seinen wertvollen Levante-Degen. Dieser soll im Interesse Irans erst dann zum Einsatz kommen, wenn Israel allein odersich entscheiden sollte, die iranischen Nuklearanlagen anzugreifen."Gestern setzteim-Gespräch seine Hoffnung mit Blick auf den Kampf gegen die Hamas auf die iranische Zivilgesellschaft ( Unser Resümee ). Wenn man liest, was Teseo La Marca heute in der schreibt , kommen allerdings Zweifel auf: Nach dem Tod der sechzehnjährigennach einem Vorfall mit der Sittenpolizei hält sich die iranische Zivilgesellschaft zurück: ", die das Regime in die Schranken weisen. Irans Hardliner setzen damit ein Zeichen:. Nach einem Jahr anhaltender Repression - über 500 Menschen kamen bei den Protesten ums Leben, Tausende wurden verhaftet und gefoltert - liegt das einerseits an der Zermürbung der Protestbewegung, andererseits spielt auch die Eskalation des Nahostkonflikts eine Rolle. Außenpolitisch stellen Israels Luftangriffe auf den Gazastreifen Irans Führung vor ein Dilemma. Während die eigenen Anhänger Unterstützung für die Palästinenser erwarten, könnte eine direkte Konfrontation mit Israelwerden. Solange es jedoch beimbleibt, ist das Blutvergießen in Gaza für Teheran ein."Seit den Anschlägen der Hamas sind inmehr als dreihundertgezählt worden, auch an Schulen, schreibt Lena Bopp und fragt in derbei, Autor eines Buches über Dschihadimus, nach, ob Frankreich eine neue Welle des islamistischen Terrors bevorsteht: "Er plädiert dafür, die jüngsten Attentate nicht als Einzelfälle zu betrachten oder gar abzutun. Vielmehr sieht er sie im Kontext einer Bewegung, die nicht (durch Einwanderung) importiert, sondern seit etwa zehn Jahrenist. Der Dschihadismus sei eine Ideologie, meint Micheron. Die Attentate und der Terrorismus seien seine Folgen. Folglich gebe es', sondern ein stetiges Auf und Ab, einen Wechsel von Phasen großer und geringer Aktivität. Micheron sieht Europa seit zwei, drei Jahren in einer Phase geringer Aktivität, allerdings hat er 'Mutationen' beobachtet, die wieder einmal zeigen, wie politisch die Anhänger des Dschihadismus denken und sich auf das stürzen, was sie alsin den einzelnen europäischen Ländern identifiziert haben."Die Debatte um Israel und die Hamas sollte auf einergeführt werden als es im Moment passiert, legt Nils Markwardt in einem-Essay dar. Dass die Hamas-Angriffe zu verurteilen sind, ist eindeutig, ab da wird es aber komplizierter, meint Markwardt. Zu einer Gesamtbewertung der Konfliktsituation darf man unter anderem die Rolle der israelischen Politik bei dernicht unterschlagen: "Netanjahu, der innerhalb der letzten 14 Jahre zwölf Jahre Ministerpräsident war, ließ einerseits wiederholteinfrieren und brach 2014 die Friedensverhandlungen ab, verlieh andererseits der Hamas, die 2006 nach einem Bürgerkrieg mit der Fatah die Kontrolle im Gazastreifen übernommen hatte, eine gewisse Form der Legitimität, als er 2011 mit ihr einen Deal für einen Gefangenenaustausch verhandelte. Der Vorteil für Netanjahu: Während die von der Fatah dominierte Autonomiebehörde grundsätzlich für Verhandlungen einer Zweistaatenlösung bereit ist, hatte man mit der Hamas einen Feind, mit dem man gar nicht verhandeln konnte - und dementsprechend auch die bei vielen israelischen Rechten verhassteauch gar nicht auf den Tisch bringen musste."Der israelische Journalist Ben-Dror Yemini ruft in derzum entschiedenen Kampf gegen "die vom Iran angeführte, die dschihadistische Bewegung und ihre Ableger von der Hamas bis zum Islamischen Staat, von der Hisbollah bis zu Boko Haram" auf. Was muss passieren, damit die westliche Welt, unter ihnen führende Intellektuelle wie Judith Butler oder Noam Chomsky begreifen mit wem wir es zu tun haben. Yemini zieht eine: "Es gibt jedoch einen Unterschied zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart. In den 1930er-Jahren war es noch nicht klar, dass Hitler Völkermord und Welteroberung plante. Heute ist es offenkundig und sichtbar. Der Islamische Staat ist nicht allein. Hamas-Führer haben in der Vergangenheit zur 'Eroberung Roms und von dort aus ... der beiden Amerikas und Osteuropas' aufgerufen, und laut offiziellem Fernsehen der Hamas ruft Allah dazu auf, Christen und Juden 'bis auf den Letzten' zu töten."Edward Kanterian erinnert in derdaran, dass Israelliefert. Damit trägt es zurund zur Destabilisierung des Kaukasus bei: "Warum leistet sich Israel, immerhin (noch) eine Demokratie, diese unselige Allianz, welche die demokratische Entwicklung im Kaukasus zunichtemacht? Die Gründe sind bekannt: Öl, Geld und vor allem Geopolitik. Iran ist der gemeinsame Feind Israels und Aserbaidschans. Für Jerusalem ist Baku ein Vorposten gegen den Staat der Mullahs. Diesen will man möglichst schwächen. Dass Israel dafür fast jeder Preis recht ist, Diktatur in Aserbaidschan, die Leugnung des armenischen Völkermords, die erneute Bedrohung der Existenz Armeniens, ist unethisch und töricht."An einen großen Krieg im Nahen Osten glaubt der Politikwissenschaftlerim-Interview mit Michael Hesse nicht. Dazu gibt es in den arabischen Staatenfür die Hamas. Die eigentlich Frage ist, wie Israel im Gaza-Streifen vorgehen soll, betont er: "Wie kann man die Hamas militärisch zerstören, ohne den Gazastreifen wieder besetzen zu müssen? Ich denke, dass sie nicht zögern werden, den. Sie haben vom militärischen Gesichtspunkt aus gesehen. Es wird sehr schwierig werden,, weil es bedeutet, dass es dann etwas geben muss, was das Vakuum füllt. Die UN scheiden aus. Sie würden im Zweifel nicht gegen die Hamas kämpfen. Auch die Ägypter nicht. Man müsste schon Palästinenser finden, die das übernehmen. Ich bin mir sicher, dass einige Palästinenser glücklich darüber wären, die Hamas in Gaza loszuwerden. "