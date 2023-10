Neue Dimensionen: "Die Theorie von Allem"

Die Filmemacherin beklagt in einem Einwurf imdieim Hinblick auf Filmförderung und Digitalisierung: Während der US-Blockbuster das Kino unter sich erdrückt, begünstigt die Filmförderung das Mittelmaß und die Fernsehsender bestellen ihrerseits am liebsten konfektionierte Ware. All dies "bestimmt". Doch "für die unterschiedlichen Filme, die wir brauchen, gibt es keine einheitlichen Qualitätskriterien. Qualität ist nicht die Erfüllung einer Summe von Regeln. Es ist die Erfüllung dessen, was eine Geschichte in ihrer Form leisten will. Die Kriterien für das, was ein guter Film ist oder sein soll, sind. Kriterien müssen sein, denn sie sind die Grundlagen für die Geldvergabe. Der europäische Film (...) hat große Erfahrung damit,zu erzählen. Vieles von der, in der man in den 1970er- und 1980er-Jahren hier arbeiten konnte, ist verloren gegangen." Doch "zu glauben, dass das Neue immer bei der Jugend zu finden ist, verführt zu falschen Aktualitäten. Wenn es nur noch Forderungen nach 'Inklusion, Diversität und Queerness' gibt, wird das, was unsere Lebens- und Wahrnehmungsweisen bereichern sollte, wieder zur Verengung. ... Bevor wir uns also vollends in den Weltraum beamen, sollten wir einen Blick zurückwerfen und recyclen, was in der Geschichte des Films."Vielleicht ist es jaSpielfilm "Die Theorie von Allem", der dem hiesigen Film einen Imaginationsschub verschafft? Laut -Kritiker Bert Rebhandl tun sich in diesem paranoisch erzähltem Schwarzweiß-Noir über"für den deutschen Film (...)auf. So lustvoll hat schon lange niemand mit Genres gespielt, so offensiv wie bei Kröger wird auch nur noch selten das 'klassische' Kino der Vierziger- und Fünfzigerjahre aufgerufen." Kröger versteht das Kino "nicht als ein Medium, in dem man sich spielerisch verlieren möchte, sondern in dem man Tiefenbohrungen in die Geschichte vorantreiben kann. In 'Die Theorie von Allem' führt ein Schacht weit in das Innere der Schweizer Berge. Unter dem Schnee, unter den Felsen, wartet dann allerdings keine Lösung - einen Punkt Alpha oder Omega darf man nicht erwarten. Wohl aberzwischen diesen Polen."Weitere Artikel: spricht episch (aber vielleicht auch ein bisschen uneditiert) mitüber dessen neuen Film "Killers of the Flower Moon" (unsere Kritik ). Christiane Peitz wirft für deneinen Blick ins Programm des Berliner Festivals -Kritiker Marian Wilhelm rät dem Wiener Kinopublikum zum Besuch der Filmreihe "Keine Angst" überaus den Achtzigern. Frédéric Jaeger berichtet aufvom Drehbuchworkshop "Less Is More" in der Bretagne.Besprochen werdenundGeflüchtetendrama "Tori & Lokita" ( taz ),"Ingeborg Bachmann - Reise in die Wüste" ( FD ),Dokumentarfilm "Arena 196" über den Bundestagswahlkampf 2021 in Südthüringen ( taz ),Netflix-Serie "Der Untergang des Hauses Usher" ( FR ),' Porträtfilm "Das Rauschen der Zeit" über Anselm Kiefer ( Standard ), die neue Staffel von"Planet Earth" ( TA ),"The Killer" (SZ-Kritiker Tobias Kniebe gähnt trotz Finchers "elegantem Inszenierungsstil" angesichts "der Leere im Herzen des ganzen Unternehmens") und die Serie "Füxe" über).