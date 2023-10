Das kann doch nicht euer Ernst sein, @SZ pic.twitter.com/rth8fVdU4T - nikolas lelle (@nikolaslelle) October 7, 2023





Terrorist cowards "celebrate" the murder and kidnapping of Israeli men women and children by praying. This footage is of Islamic regime supported Hamas chief, Ismail Haniyeh, along with Saleh al-Arouri, and others. Here they watch the barbaric attack on Israeli civilians. pic.twitter.com/UFNiw8Ldq4 - Emily Schrader - אמילי שריידר امیلی شریدر (@emilykschrader) October 7, 2023

Das ist die Stellungnahme des Zentralrats der Muslim und Aiman Mazyek.



"Alle Seiten..."

"Gewaltspirale"



Sorry, als deutscher Muslim verzichte ich auf solche 'Vertreter'. Wer Terror nicht beim Namen nennt und eine klare Haltung hat, spricht nicht für mich. pic.twitter.com/WdMOVfnb0w - Eren Güvercin (@erenguevercin) October 8, 2023

FAZler Patrick Bahners, Jürgen Kaube und Lorenz Jäger, flankiert von Sawsan Chebli, im politologischen Austausch über die Frage, ob eine religionskritische Linke in Wirklichkeit "rechts" sei.

Islamic Jihad in Europe. Birmingham, Muslims celebrate the massacre of civilians, women and children carried out in Israel by Hamas Islamic terrorists. pic.twitter.com/1z2EDHsHdV - RadioGenoa (@RadioGenoa) October 8, 2023

PerlentaucherDer Jom-Kippur-Krieg vor fünfzig Jahren wurde gegen Israel als Militärmacht entfesselt. Der Krieg, den die Hamas jetzt begonnen hat, richtet sich gegen Israel als Zuflucht der Juden. Der, den die Terroristen bei ihren Verbrechen zeigen, soll unterstreichen, dass Juden auch in ihrer Heimatwerden."Wenig Zweifel kann daran herrschen, dass Israel sich am Endewird", kommentiert Nikolas Busse in der. "Die Hamas kann es mit einer modernen Armee nicht aufnehmen. Der Verlauf der ersten beiden Kriegstage lässt sich auch so lesen, dass es der Organisation vielleicht in erster Linie darum ging, Terror zu verbreiten und."Die ersten Reaktionen in Deutschland wirkten teilweise recht kalt. Die "" sagte eine halbe Stunde lang die Ergebnisse der Wahlen in Bayern und Hessen auf, bevor sie überhaupt zum Thema kam. Hier der Teaser zum ersten Kommentar in der, die sich bei Hubert Aiwangers jugendlichem Antisemitismus so sensibel gezeigt hatte - er wurde später abgemildert:"Beimist da schon der Nahostexperteunterwegs, um die Dinge aus seiner Sicht einzuordnen" erzählt Michael Hanfeld in der. "In der-Mediathek kann man zum Beispiel in der Sendung 'heute live', in der man geduzt wird, nachhören und -sehen, wie Lüders die Sache sieht (ab Minute 11:40 '): weitgehend emotionslos, könnte man sagen. Ihm kommt als Erstes die 'des israelischen Militär-Establishments' in den Sinn. Aus Sicht der Hamas könne man von einem 'Erfolg' sprechen, meint der Experte, die israelische Politik der 'vollständigen Entrechtung' und Unterdrückung der Palästinenser, die Kritiker als 'Apartheid' bezeichneten, sei gescheitert."Die Zahl der Opfer wird heute morgen mit 700 Menschen angegeben. Die zeigt in Drohnenflugbildern die Stätte des, das einige Kilometer vom Gaza-Strefen entfernt stattgefunden hatte und bei dem die Terroristenhaben.Dasfür die israelischen Sicherheitskräfte wird in einem Kommentar des-Kolumnisten Tom L Friedman deutlich: "Diesmal wurde Israel an 22 Orten außerhalb des Gazastreifens angegriffen, darunter auch in Gemeinden, die bis zu 15 Meilen innerhalb Israels liegen, und zwar von einer Streitmacht, die 'dem' entspricht. Doch diese winzige Truppe ist nicht nur in Israel eingedrungen und hat die israelischen Grenztruppen überwältigt; sie hat auch israelischezurück nach Gaza gebracht - eine Grenze, an der Israel rund eine Milliarde Dollar für die Errichtung einer Barriere ausgegeben hat, die praktisch undurchdringlich sein sollte. Das ist einfür Israels Abschreckungsfähigkeit."Für diehat Alexandra Föderl-Schmid mitgesprochen, der die Traumatisierung schildert, die daraus folgt: "Viele Israelis hätten sich oft stundenlangund im Stich gelassen gefühlt von der Armee, von der Regierung, vom Geheimdienst, sagt Segev. Er ist davon überzeugt, dass diese Ereignisse große Auswirkungen auf das Selbstbild und die Identität Israels haben werden und einen Einschnitt in der Geschichte darstellten. 'Dieser Krieg wird ein neues Trauma erzeugen.'"Wer die Ereignisse auf Twitter verfolgte, konnte am Samstag und Sonntag all jene, oftsehen, die in den Medien mit gutem Grund meist nicht gezeigt werden, und die doch nötig sind, um sich ein Bild vomzu machen. "Für die Hamas-Terroristen sind Bilder und Videos in diesem Kampf eine wichtige Waffe geworden", schreibt Anna-Sophie Schneider beiIhr Zweck ist es sicher auch, Israel mit Blick auf all die Verbrechen, die an den Geiseln noch geschehen könne, zu terrorisieren: "In einem Video wird ein kleiner Junge von anderen Kindern verhöhnt und umhergeschubst. Er höre nicht auf, nach seiner Mama zu rufen, spotten sie. Die Kinder hätten '', hört man einen Erwachsenen im Hintergrund sagen."Die Hamas, wird allgemein kommentiert, hat diedes Landes durch seine extremeausgenutzt.-Korrespondentin Judith Poppe schildert : "Der Run von Israelis aufist schon in den letzten Monaten, seit dem Antritt der neuen ultrarechten Regierung, sprunghaft angestiegen. Alles sieht danach aus, als würden die Bewerbungen darum nunerreichen."Diedankt Gott:Deutsche Islamfunktionäre wie(Zentralrat der Muslime) äußern sich bisher nur mit sehr spitzen Lippen zu den Pogromen:-Redakteure machen sich unterdessen auf Twitter Sorgen, dass Religionskritik ein Bündnis mit Rechtsextremismus bedeuten könnte:In vielen europäischen Städten geben Hamas-Sympathisanten in Spontandemos ihrerAusdruck, etwa in Neukölln ( hier ), Barcelona ( hier ), Amsterdam ( hier ). Ein Beispiel aus Birmingham:Es gibt auch andere Stimmen arabischer Intellektueller., Autor des Buchs "Minority Of One - The Unchaining Of An Arab Mind", schreibt auf Twitter: "Die Vorstellung von einem befreiten und freien Palästina beinhaltete immer auch die Idee desan Juden in ihren Städten, Straßen, Geschäften und Wohnzimmern. Ich habe 23 Jahre lang in Ägypten gelebt, bin in einer Kultur aufgewachsen, in der sich ein großer Teil der politischen und religiösen moralischen Identität und des Denkens um Palästina drehte. Jeder Araber und Muslim, der ehrlich zu sich selbst ist, weiß das! Diejenigen, die mir folgen, wissen, dass ich einen guten Teil meines Lebens darauf verwendet habe,aufzuspüren, zu verstehen und zu bekämpfen."Diebei den Ereignissen ist für die Medien ein offenes Gehemnis. Es gehe dem mit Russland verbündeten Regime vor allem darum, eine Annäherung zwischen(das sich nur halbherzig zu den Ereignissen äußerte) und Israel zu verhindern. Patrick Wintour zitiert imÄußerungen des, die sich im Nachhineinlesen: "In einer Rede Anfang dieser Woche warnte der oberste Führer des Iran Riad eindringlich, dass jeder Golfstaat, der die USA unterstütze, auf das falsche Pferd setze. 'Die Haltung der Islamischen Republik ist, dass die Regierungen, die dem Spiel der Normalisierung mit dem zionistischen Regime den Vorrang geben, Verluste erleiden werden', sagte er in Statements, die von den staatlichen und halboffiziellen Medien des Iran verbreitet wurden. 'Die heutige Situation des zionistischen Regimes ist keine, die zu einer Annäherung an das Regime motivieren sollte; sie solltennicht begehen.'"