Bild: Kissing in a bar, New York, 1977 © Mary Ellen Mark, Courtesy of The Mary Ellen Mark Foundation and Howard Greenberg Gallery

Auf der einen Seite Posts oder Likes solcher Posts von in Deutschland tätigen Künstlern und Kuratoren (darunterund die Ruangrupa-Mitgliederund- alle bestens vernetzt in der deutschen Kunstszene), die die, auf der anderen Seite "" in den deutschen Galerien und Kunstinstitutionen: In derist Boris Pofalla fassungslos: "Die Kunstwelt, das zeigte sich schon in derauf die Documenta fifteen, hat sich in den letzten zehn Jahren noch jedem antiisraelischen Klischee bereitwillig geöffnet, sie hatgelassen und Propaganda für bedeutsam ausgegeben. Sie hat der Menschenverachtung Freiräume gewährt und für all das hat sieeingefordert. Nicht zuletzt europäische Ausstellungshäuser haben so massiv zur Legitimierung von Israelhass beigetragen. Die israelische Kunstkritikerinspricht in diesem Zusammenhang von einer 'langsamen Dehumanisierung' ihrer Landsleute."Auch wenn es die Mission der amerikanischen Fotografin, zu zeigen, "was wehtut, weil es zurder sichtbaren Welt gehört", verspürt Andreas Kilb () in der großen Retrospektive im C/O Berlin durchaus auch Glück. Denn Marks Bilder bestechen auch durch ihre Schönheit, schreibt er. Etwa "das Bild eines Mädchens in einem Kinderkrankenhaus, aufgenommen im gleichen Jahr. Das Mädchen steht vor dem Fenster seines Krankenzimmers. Es hat keine Haare mehr. Von seinem Körper abwärts führenzu drei verschiedenen Geräten auf einem fahrbaren Instrumententisch am rechten Bildrand. Es trägt weiße Socken und ein schimmerndes weißes, mit Spitze besetztes, in der Taille plissiertes, an den Schultern gebauschtes. Während es in die Kamera schaut, rafft es den Saum des Kleides, als wollte es zu tanzen beginnen. Links daneben, im Fenster, sieht man Palmen und ferne Hügel. Den hohen Himmel. Die Außenwelt."" - so nennt man die mit Tätowierungen verzierten, für die europäische und amerikanische Sammler einst viel Geld zahlten. Für diehat Urs Wälterlein mit, Chef der Gruppe für dievon Kulturgütern am neuseeländischen Nationalmuseum Te Papa in Wellington, über das Ritual und die Versuche der Rückführung der Artefakte gesprochen : "Nach dem Ende einer Schlacht gehörte es vielerorts zur Tradition, den Besiegten den." Die Häupter wurden "geräuchert undund als Kriegstrophäen zur Schau gestellt - 'als Zeichen des Spottes'. Aber auch die Köpfe wichtiger Familienangehöriger seien auf diese Art konserviert worden. Der mit Haut überzogene Schädel wies noch die Tätowierung auf, die eine Identifizierung als Individuum ermöglichte. Damit konnte ein Verstorbener Mitglied seiner Gemeinschaft bleiben. (...) Die Köpfe hatten aber auch eine andere Funktion: Sie waren Handelsobjekte. Nicht nur im Austausch zwischen verschiedenen Māori-Stämmen. 'Genauso wie Kulturgüter wie Schnitzereien aus Jade oder Holz oder fein geflochtene Gewänder und Netze waren sie eine heiß begehrte Sammlerware für Europäer und Nordamerikaner'".Besprochen wird eine Ausstellung mit Werken der rumänischen Künstlerinim Berliner Kunstverein OST FR ).