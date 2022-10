In der blickt Charlotte Wiedemann besorgt auf die. Die seien zwar verständlich, aber wenn das Regime stürzt, was kann danach kommen? Den Iranern selbst scheint sie da nicht viel zuzutrauen: "Wie könnte sich ein künftiger Iran,, seiner Geschichte und seiner sensiblen geostrategischen Lage in Westasien definieren? Mit welchem Wirtschaftssystem, welcher Außenpolitik? Wie seine Ressourcen und Grenzen schützen? Auf alle diese Fragen gibt es keine Antwort. Stattdessen höre ich: Dies ist ein, es gibt kein Zurück, Staat und Regime müssen stürzen, und zu dessen Beschleunigung soll Deutschland seine Beziehungen zu Iran abbrechen. Müsste es nicht Teil politischer Verantwortung sein,zu erörtern, mit aller verfügbaren internationalen Kompetenz, und daran auch den Takt eigener Forderungen auszurichten? In 43 Jahren Islamischer Republik ist es dermit so vielen hervorragenden Individuen in Wissenschaft und Politik nicht gelungen, eine Vision oderhervorzubringen, das im Land selbst auf Anklang stoßen würde, gar Vertrauen fände." Demokratie wäre kein Modell?Die iranische Klettersportlerinhatte im Finale der Asienmeisterschaften in Seoul ihr. Seitdem ist sie. Im Iran ist die Sorge und Solidarität mit ihr groß. Aber "wo ist eigentlich die Stimme der Vertreter:innen des organisiertengeblieben?" fragt in derJohannes Kopp. "Gern würde man hören, dass ihnen derein vorrangiges Bedürfnis ist. Und das Selbstbestimmungsrecht über den eigenen Körper sollte doch sowieso lautstark verteidigt werden.ist es aber auch im Hause dergewesen, als prominente iranische Fußballer sich mit der Protestbewegung im Iran solidarisiert haben und dann verhaftet oder wie der ehemalige Bundesligaprofivon Staatsbehörden mit dem Entzug des Personalausweises gegängelt wurden.""Politisch, wirtschaftlich und gesellschaftlich ist dasam Ende. Der iranische Gottesstaat frisst sich selbst und opfert sein Volk für eine apokalyptische Wahnvorstellung. Das zu erfahren, blieb", schreibt Hamid Hosravi in der, nebenbei daran erinnernd, wie der französische Philosoph einst die Machtübernahme Khomeinis begrüßte. Doch jetzt "beginnt sich das Blatt zu wenden", hofft Hosravi, und "in diesem historischen Augenblick hat der Westen die, die nach Freiheit dürstenden Iranerinnen und Iraner nicht im Stich zu lassen. Dergegenüber dem Regime muss ein Ende haben. Das Experiment des politischen Islams ist gescheitert. Es braucht eine. Da zählt das, was einst schon Molière festhielt: 'Wir sind nicht nur verantwortlich für das, was wir tun, sondern auch für das, was wir nicht tun!'"Ein weiterer Offener Brief - in derpubliziert - von Deutsch-Iranern, diesmal an den außenpolitischen Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion,, fordert denüber das Atomabkommen JCPoA mit dem Iran: "Sehr geehrter Herr Dr. Schmid, die Zeiten dessind vorbei. Mittlerweile zeigen die Fanatiker, die alle wichtigen Posten innehaben, ganz offen, dass es keine Reformen geben wird. Auch von ihrer destabilisierenden Rolle im gesamten Nahen Osten sowie den anhaltenden Menschenrechtsverletzungen wird das Regime nicht abrücken. Es ist jetzt die Zeit zu entscheiden: Möchten Sie auf der Seite der Menschen im Iran stehen oder auf der Seite ihrer Mörder?"Auch Alan Posener plädiert (hinter der Bezahlschranke) aufdafür, die Verhandlungen über dasauszusetzen. Die Aufkündung unter Trump sein ein Fehler gewesen, weil sie den Iran und Russland in dem Glauben bestärkten, denzu können: "SPD-Chefin Saskia Esken und FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai haben darum recht: Auch Deutschland sollte das Atomabkommen mit den Mullahs. Es geht darum, wie Baerbock sagen würde,zu zeigen." Und das bedeutet für Posener auch,militärisch zu unterstützen: Das Land sei "nun einmal neben Israel - und in gar nicht so heimlicher Zusammenarbeit mit dem jüdischen Staat - derdes Iran. Über den blutigen Krieg im Jemen mag man hierzulande die Hände gerungen haben. Es herrschte jedoch Einigkeit, dass irgendjemand dieund gesteuerten Huthi-Terrormilizen stoppen musste. Da man es nicht selbst tun wollte, auch nicht konnte, wurde die Aufgabe."