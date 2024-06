Franz Kafka, 1923 (gemeinfrei)

Die Feuilletons begehen, der sich am kommenden Montag zum 100. Mal jährt. Mit seinem literarisch "absoluten Anspruch ist er zu einemgeworden, der sich für die Literatur geopfert hat", schreibt Willi Winkler in der, und "nebenbei hat er es auch noch zumgebracht". Kafka ist "unter den Großklassikern, die wir haben, der", schreibt Dirk Knipphals in der, und doch "gibt es offenbar etwas, was Kafka bei all denseiner Texte vor dem endgültigen Ausgedeutetsein schützt". Und: Heute lesen wir Kakfas Kampf mit den Bürden der Normalität anders. "Die Arbeitswelt wurde flexibilisiert, alle Institutionen winden sich durch ihre Krisen, unhinterfragte Normalität wurde abgeschafft. ... Heute kann man die Selbstverständlichkeit wahrnehmen, mit der seine Texten Identitätsprobleme, Sinnsuche und diet darstellen, die alle nie zu einem Ende kommen."Imtat man sich lange Zeit schwer mit Kafka, schreibt Marko Martin in der. Zwei literarische Tagungen in der Tschechoslowakei in den Sechzigern brachen das Eis. Die erste, 1963, war noch von Skepsis gezeichnet, aus der DDR waranwesend, wenn auch nur für einen Tag und mit mulmigen Gefühlen. "Zu jener Zeit existierten in der DDR zwar literaturkritische Aufsätze, diekonstatierten, doch gab es dessen eigene Texte nicht zu lesen. Da war man selbst in der Sowjetunion schon ein wenig weiter. Einige Kafka-Erzählungen erschienen in Zeitschriften, doch auch hier galt das (zweifellos von höchster Stelle geforderte) Urteil eines einflussreichen Moskauer Literaturfunktionärs: 'Kafka ist kein 'Prophet' und kein Sieger, wie das die Modernisten annehmen. Er ist -, ein Opfer, oder richtiger noch, ein sachlicher Beweis mehr für die.' "Dazu passend zeichnet Alena Wagnerová in dernach, wie Kafkas Wiederentdeckung in der Tschechoslowakei der Sechziger den Weg zumebnete: Die bereits erwähnte Konferenz "stand im Zusammenhang mit derund der Erneuerung des Sozialismus in ihrem ursprünglichen Sinne als Befreiung des Menschen. Es war, mit welcher die Menschen gegen die Macht der Gewalt des Stalinismus kämpfen konnten. ... Das Verdikt dazu kam vom KGB und der sowjetischen Führung. Man hielt die Liblicer Kafka-Konferenz für den Anfang einer. Der Prager Frühling wurde am 21. August 1968 mit Gewalt und der Macht der sowjetischen Panzer überrollt. '', schrieb Heinrich Böll."Dass Kafkas heutiger Status erst errungen und durchgesetzt werden musste, daran erinnert Tania Martini in der: "Wie auch den späteren Existenzialisten warfen ihm viele übersteigerten Subjektivismus, Nihilismus und gar Ästhetizismus vor." Seine "Avantgarde galt vielen als. ... Gleich ob bürgerliche oder materialistische Literaturtheorie, suspekt war ihnen gleichermaßen die affizierende, gar ätzende Wirkung von Kafkas Allegorien mit ihren hermetischen Welten, diemehr kennen. Anders Theodor W. Adorno. Er verehrte Kafka, gerade weil er bei Kafka keine 'Nachäffung der Realität, sondern deren, zusammengefügt aus ihren Bruchstücken' vorfand."Paul Jandl schreibt in derüber Kafkas. Doch "die Kafka-Lektüren, die den Autor alssehen wollen und sein Werk als grosse Allegorie eigener Erfahrungen, verkennen einen Dissoziationsprozess. Kafka selbst war es, derschrieb. Er kultivierte seine Ich-Unmöglichkeit, einen Blick, der von außen auf sich selbst fiel. Weil die Scham ihn zwang, sich mit den Augen der anderen zu sehen, wusste er um die Macht, die die Menschen übereinander haben."Weiteres: Für die spricht Stefano Vastano mit dem Schriftsteller über Kafka. Julia Hubernagel schreibt in derüber Kafka als "" (wie Elias Canetti den Autor genannt hatte) und dessen schwieriges Verhältnis zu Liebe und Beziehungen. Sophie Jung befasst sich in dermitbei Kafka. Für die spricht Michael Hesse mit dem Literaturwissenschaftler über Kafka. Louis Berger denkt in derüber Kafkas Medidationen überund die letzten Tage nach. Tilman Spreckelsen erinnert in derdaran, wie Kafka einmal ein Mädchen über den Verlust einer Puppe tröstete. Stefani Engelstein wirft für dieeinen Blick auf Kafkas letzte, bereits von seinergeprägten Erzählungen. Detlev Schöttker und Katja Schicht werfen für die FAZ einen philologischen Blick auf Kafkas testamentarische Notizen an. Tobias Lehmkuhl befasst sich im Literatur-Feature fürmit Kafkas. Ebenfalls im spricht unsere Lyrikkolumnistin Marie Luise Knott überAuch dieist in diesem Monat komplett Kafka gewidmet. Sie macht mit Notizen aus dem Literaturbetrieb zu Kafka auf und dokumentiert einen Text vonüber Kafka aus dem Jahr 1926. Weiterhin berichtet Marc Reichwein von seiner Reise nachauf Kafkas Spuren. Mladen Gladic spricht mitdarüber, wie Kafkas Schriften inlandeten (worüber Balint auch ein Buch geschrieben hat). Marc Reichwein spricht mit Kafka- Biograf Zu den Kafka-Festspielen besprochen werden neue Bücher über den Schriftsteller ( taz ), die Ausstellung "Kafkas Echo" im Literaturmuseum der Moderne in Marbach ( NZZ ) die Ausstellung "Kafka, Making of an Icon" in Oxford ) undumfangreicher Bildband "Franz Kafka - Ein Leben in Bildern" ().Und ein Hinweis in eigener Sache: Für unseren Online-Buchladenhaben wir einen Kafka-Büchertisch für Sie zusammengestellt.Dass der Autor nicht zur Delegation von 100 Autoren zählt, diebei der kommendenals Gastland repräsentieren werden, sorgt in dessen Heimat derzeit für einiges Rumoren. Einige Schriftsteller haben ihre Zusage bereits zurückgezogen. Auf Einladung seines Verlags wird Saviano zwar dennoch anwesend sein - aber eben nicht im Namen der italienischen Literatur. "Ich hätte mich, wenn ich Teil der Delegation dieser Regierung auf der Frankfurter Buchmesse gewesen wäre", sagt Saviano selbst dem. "Das Italien, das auf der Buchmesse zu Gast ist, ist ein Italien, das denhat, das die Bildung nicht finanziert, das die Mittel für die Forschung und die öffentliche Gesundheit kürzt. ... Ich glaube, dass diese Regierung, angefangen bei der Ministerpräsidentin bis hinunter zum Kulturminister, einhat. Der wahre Grund ist, dass ich nicht gemocht werde, dass um mich herumhinterlassen wird, ohne zu erkennen, dass es für alles eine Grenze gibt und dass sie diese Grenzehaben."Außerdem: In der digitalen "Bilder und Zeiten"-Beilage derdenkt der Lyriker darüber nach, wie es ist, Lyrik für Erwachsene und Kinder zu schreiben. in der Nacht meldeten die Agenturen, dass der Schriftsteller gestorben ist. Besprochen werden unter anderem der Band "1924. Eine Reise durch die deutsche Republik" mit Reportagen von taz ),Erzählband "Möchte die Witwe angesprochen werden, platziert sie auf dem Grab die Gießkanne mit dem Ausguss nach vorne" ( FR ),"Carbon. Ein Lied von Donezk" ( FR ) undErzählband "Ihr wollt es dunkler"