Ersan Mondtag: "Monument eines unbekannten Menschen". Foto: Andrea Rossetti

Am Samstag eröffnet die Kunstbiennale in Venedig , die sich, kuratiert von Adriano Pedrosa, unter dem Titel "Foreigners Everywhere" aufaus dem Globalen Süden konzentriert. Die KunstkritikerInnen waren schon da und sind ernüchtert. "Selten sah man eine Biennale, die so wohlsortiert und museal aufbereitet war. Selten wurde so eifrig gemalt und gezeichnet, gewebt, gestrickt, gehäkelt", seufzt in derHanno Rauterberg, der auf dieser "" lauter hochbetagte, teils tote Künstler aus dem Globalen Süden sieht und feststellt: Hier zählt offenbar vor allem Herkunft. "Fast könnte man meinen, Pedrosa habe seine Ausstellung vor der Erfindung des Internets konzipiert. (...) Das, wie Pedrosa es favorisiert, scheint eine gewisse Gediegenheit zu begünstigen, und nicht immer ist sie frei von Kitsch und Klischee. (...) Noch diegilt als gerechtfertigt und gut, solange siewurde. Und egal wie altbacken ein Stillleben mit Blumenstrauß auch sein mag, solange es von einem schwulen Maler stammt, hat es seine Berechtigung und wird auf der Biennale präsentiert."Was ist sie denn nun, die Kunst des "Globalen Südens", fragt sich auch Marcus Woeller (), der statt der Einordnung in Kategorien wie "fremd", "migrantisch" oder "queer" gern einen Austausch mit europäischen oder amerikanischen Werken gesehen hätte. Denn Überschneidungspunkte gibt es durchaus: "So gab es Varianten derund Hard-Edge-Malerei auch etwa im Irak mit Mahmoud Sabri, Mohamed Melehi in Marokko oder Judith Lauand in Brasilien." Ohne Kontext bleiben sie aber "seltsam fremd", meint er: "Mit einem derartstellt man Werke in einen Kontext, der andere Zusammenhänge überlagert bis negiert. Gleichzeitig fehlt die Sensibilität für aktuelle weltpolitische Themen, die den 'Globalen Süden' und den 'Globalen Norden' eher stärker polarisieren."Unpolitisch geht es auf der Biennale allerdings keineswegs zu: Vor demverteilten ein paar Dutzend Personen Flugblätter mit der Aufschrift "no death in Venice, no genocide pavillon" und schrien später vor dem deutschen Pavillon "Shame on Germany", wie Niklas Maak in derberichtet. Der Krieg in der Ukraine wiederum ist im vom ukrainischen Kollektiv Open Group bespieltenzu hören, wo der Klang der Angriffe nachgeahmt wird, berichtet Tobias Timm in der. Und imlässt die in Russland geborene Konzeptkünstlerin Anna Jermolaewa die ukrainische Balletttänzerin Oksana Serheieva dreimal täglich zu Schwanensee tanzen, wie Stefan Weiss im mitteilt : "Jermolaewa will daran erinnern, dass in der Sowjetunion im Staatsfernsehen immer danngesendet wurde, wenn es gerade einen Regimewechsel oder politische Unruhe im Land gab. Aus der Propaganda-Beruhigungspille wurde so über die Jahrzehnte ein Signal der politischen Bewegtheit, das Jermolaewa nun freilich in Richtung Putin umdeuten will., sagt die Künstlerin ganz offen."Kein Pavillon ist so überwältigend wie der deutsche, jubelt Jörg Häntzschel derweil in der. Bespielt wird er von Unsere Resümees ) und dem Theaterregisseur, der ein dreistöckiges Gebäude geschaffen hat, in dem er das Leben seines Großvaters, der alsnach Deutschland kam, mit fünf SchauspielerInnen als "klaustrophobische begehbare Biografie" inszeniert: "Mondtag hat hier nicht nur den türkischen Gastarbeitern ein Denkmal gesetzt, sondern auch den Deutschen, diewurden, und deren Erfahrung, so sagt er am Eröffnungstag, denen der BRD-Einwanderer viel näher sei, als beide Seiten wahrhaben wollen. 'Auch sie haben ihre Heimat verloren, auch sie wurden.'" In derist Boris Pofalla nicht ganz so enthusiastisch, meint aber: "Den Vergleich mit der Konkurrenz muss der deutsche Beitrag dieses Jahr nicht scheuen."Besprochen werden die-Ausstellung "Unendliche Landschaften" in der Alten Nationalgalerie , die das Werk des Malers "über seine Rezeption durch die Nachwelt erschließt" und auch die Kriegsverluste der Berliner Sammlung mit Fotografien und Kopien dokumentiert, wie Andreas Kilb in derschreibt, die Ausstellung "Mind the Memory Gap" im Kindl - Zentrum für Zeitgenössische Kunst in Berlin , in der der Künstlerden Zusammenhang von Plexiglas und Zwangsarbeit untersucht ( taz ) und die Ausstellung "Michael Wesely. Berlin 1860-2023" im Museum für Fotografie Blz ).