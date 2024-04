Ruth Patir, Keening, 2024, courtesy of the Artist and Braverman Gallery, Tel Aviv

Auf der diesjährigenin Venedig wird deraller Voraussicht nach nicht für das Publikum geöffnet werden. Ein Plakat am Fenster verkündet: "Die Künstlerin und die Kuratoren des Israelischen Pavillons werden die Ausstellung erst öffnen, wenn eine Vereinbarung über einenerreicht ist." Ist das ein Erfolg der "Art Not Genocide Alliance" die, vermittels eines vielfach unterzeichneten offenen Briefs, gefordert hatte (unser Resümee ), Israel von der Schau auszuschließen? Nein, glaubt Marcus Woeller in der: "Auf der Website der Künstlerin, die hier ausstellen sollte, erfährt man, dass die Entscheidungzu verstehen sei. Sie wolle sich aber solidarisch erklären mit den Geiseln und ihren Angehörigen."Sebastian Frenzel analysiert in: "Ruth Patir und das kuratorische Team waren damit in einer aussichtslosen Lage: Im aufgeheizten Klima hätten sie vermutlich sogar einen Hamas-Propagandafilm zeigen können und wären niedergebrüllt worden. Auf den ersten Blick wirkt es nun, als hätte der Boykottaufruf indirekt Wirkung gezeigt. Doch mit der Schließung des Pavillons vermeidet das israelische Team gleichzeitig,, denen ein bisschen medienwirksamer Radau gerade recht gekommen wäre. Zugleich sendet ihre Entscheidung eine Botschaft, die die aktuelle politische Situation zu denin Beziehung setzt."Und Ruth Patir selbst? Ulrike Knöfel trifft sie für. Auch hier macht die Künstlerin deutlich, dass sie es. Dass Israel "von links und rechts gecancelt" wird, gefällt ihr keineswegs. Enttäuscht ist sie aber vor allem, dass nun ihre Arbeit mitsamt ihrem eigentlichen Anliegen unter den Tisch fällt: "Als Künstlerin", so Knöfel, "gelingt ihr etwas Außergewöhnliches, sie schafft Filme, die persönlich und dokumentarisch sind, aber surreal wirken. Von ihr selbst ausgehend, ihr Innerstes offenbarend, nähert sie sich, in diesem Fall der in Israel so selbstverständlichen, geradezu populären. Venedig war ihre Chance, ein entsprechendes Projekt zu realisieren, an dem sie seit Jahren arbeitet. Und jetzt das: 'Ich wollte meine Arbeit zeigen, aber.'" Peter Richter fragt sich wiederum in der: Wird jetzt statt gegen den israelischen gegen den deutschen Pavillon protestiert werden?Eben diesen nimmt Daniel Völzke fürunter die Lupe. Unter anderem ist hierVideoarbeit "Light to the Nations" zu sehen, ein "Pre-enactment" (Bartana) einer kommenden: "Das nach einer Bibelstelle aus dem Buch Jesaja benannte Generationenschiff für Juden startet ins Ungewisse, weil die Erde durch eine ökologische Katastrophe zerstört ist, es basiert aufund soll den Samen legen für neue Gesellschaftsformen jenseits territorialer, ethnischer, religiöser und staatlicher Festlegungen. Es soll die Menschheit zu 'Tikkun Olam' (wörtlich: 'die Reparatur der Welt') führen. Das Schiff sei so konzipiert, dass es eine große Gemeinschaft für Jahrtausende beherbergen und weit über unser Sonnensystem hinaus reisen kann." Laut Völzke liegt es nahe, die Arbeit auch auf diezu beziehen.Besprochen werden die Ausstellung ". Eine moderne Renaissance" im BAM Mons ), die der Maleringewidmete Schau "Not Cool but Compelling" im Wiener Belvedere ), die Schau ": Hamburger Hafen und Norddeutsche Küste" in der Alfred Ehrhardt Stiftung , Berlin () und die Doppelausstellung "Naturstreit - Erzählungen im Antropozän" / "Zeit Falten" in der Berliner Galerie Tammen ).