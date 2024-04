"Der große Gopnik" am Theater Freiburg. Foto: Laura Nickel.

Begeistert schildert Kerstin Holm in derInszenierung von"Der große Gopnik" am Theater Freiburg . Jerofejew selbst hat seinen russlandkritischen Roman in ein Bühnenstück umgewandelt, weiß Holm. Weinreich erzählt die Geschichte vom Aufstieg eines Hinterhof-Schlägers zum Chef der Republik hier als eine "Revue der Grenzüberschreitungen in den", so die Kritikerin. Ein Glücksgriff ist Martin Hohner als großer Gopnik, schwärmt sie, der ihr denkwürdige Szenen beschert: "Während auf mit Theatertoten übersäten und durch blutrote Videos erleuchtete Treppenstufen eine Ärztin ihm von Schwangeren berichtet, die durch den Beschuss verstümmelt wurden oder ihr Kind verloren, wehrt sich Hohner, indem er ihr entgegnet, die ukrainischen Nazis, und die Feindpropaganda würde Russland neuerdings mit toten Kindern bekriegen, wobei er in putinesker Kleinganovenmanier den Hals reckt und die Lippen vorschiebt. Das leblos daliegende Ensemble, das der Gopnik später aufschichtet und umformt, das durchverschmilzt oder hinter ihm herkriecht, ist der Refrain des Krieges."Björn Hayer ist in derebenfalls rundum überzeugt : "Fulminant und bildstark erfüllt diese, was Kunst seit jeher antreibt: falschen Autoritäten, in diesem Fall einer der schlimmsten, mit Widerstand zu begegnen." Nachtkritikerin Valeria Heintges kann die Begeisterung nicht teilen : dieser "" ist leider zu statisch geraten, findet sie, und auf die Frage, warum der Diktator Gopnik immer noch vom Volk geliebt wird, erhält sie nicht die Spur einer Antwort.Axel Brüggemann bringt das neue Magazinheraus: Im Interview mit Brüggemann schildert , Intendant der Metropolitan Opera, diein den USA, die auch bald nach Europa kommen könnte und erklärt, wie man wieder mehr Verbindung zum Publikum schaffen kann: "Die Leute, die heute leben, müssen die Bedeutung der Oper für ihr Leben wieder entdecken. Sie müssen merken, dass die Oper sich einmischt. Wir haben gesehen, dass ein Stück wie "Dead Man Walking" durchaus viele Leute angesprochen hat. Die Oper handelt- das bewegt die Leute in den USA. Die Wirkung auf das Publikum war mit Händen zu greifen. Und wir haben bewusst den Bogen in die Wirklichkeit geschlagen, indem das gesamte Ensemble zwei Tage nach der Aufführung in ein Hochsicherheitsgefängnis bei New York gegangen ist."Weiteres: Im fordert Nikolaus Bernau einund erinnert an die Theaterhistorikerin Ruth Freydank.Besprochen werdenInszenierung von Akın Emanuel Şipals Stück "Das Pommes-Paradies" am Düsseldorfer Schauspielhaus ( nachtkritik ),Adaption von Ágota Kristofs Buch "Das große Heft" am Theater der Altmark Stendal (),Inszenierung von "Eine Volksfeindin" nach Henrik Ibsen am Theater Mönchengladbach (),Inszenierung der Puccini-Oper "Madama Butterfly" am Staatstheater Meiningen (),Inszenierung und Gestaltung von Messiaens "Saint François d'Assise" im Grand-Théatre de Genève (), die Choreografie "Bird Dances" von Kareth Schaffer in den Sophiensælen in Berlin ( taz ),Inszenierung von Bellinis "La somnambula" an der Oper Rom () und Choreografien vonam Theater Basel ().