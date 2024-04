Irgendwo hier muss das emanzipatorische Versprechen doch zu finden sein: "La Chimera" von Alice Rohrwacher

In "La Chimera" verfolgteine Gruppe toskanischer Grabräuber in den Achtzigern.Patrick Holzapfel gerät angesichts dieses avanciert taumelnden Films ins Schwärmen: "Die filmische Form, die wechselnden Formate und Stimmungen, all das entspricht der titelgebenden Chimäre, die letztlich auf eineverweist, jene der. Das Leben, so spricht es aus den Bildern Rohrwachers, lässt sich kaum filmen, es ist ein flüchtiges Aufflackern von etwas Nahem oder Fernen, mehr Ahnung als Gewissheit. Das Vage wird so offensiv gesucht, dass es zu einer eigenen Qualität wird. Erstaunlich ist, dass die Filmemacherin einen Hunger nach klassischer Erzählkunst samt Sehnsucht, Liebesflackern, Trauer und Spannung mit einem eher modernen Treiben, javerwebt." Noch dazu feiert sie ": Super 16, 16mm, 35mm, Digitalästhetik, Stummfilmpassagen, Musik, Surrealismus und so weiter". Auch-Kritiker Philipp Stadelmaier schwebt vielleicht nicht im siebten, aber im cinephilen Himmel: "Man wird hier oft an die Filme von Pier Paolo Pasolini und Federico Fellini erinnert, an ihre Fülle, ihren." Und Simon Stockinger von der sucht , mit Theorien vonim Gepäck, "im traumwandlerischen Fluss des Erzählens selbst ... das" dieses Films. Und Bert Rebhandl weiß nach diesem Film (online nachgereicht) in der: "beginnt am Bahnhof von Riparbella.""'Ein Glücksfall' ist sein, wenn nicht seit einem Jahrzehnt", liest man heute bei David Steinitz in derund staunt: Das klang bei den Kritikern gestern aber noch anders. Allen kehre "mit dieser Krimisatire aufs Terrain seiner Filme 'Verbrechen und andere Kleinigkeiten' und 'Match Point' zurück. ... Man sieht dem Film an, dass er mit deutlich kleinerem Budget als frühere Allen-Filme gedreht wurde (die auch schon nicht zu den teuersten in Hollywood gezählt haben). Aber man sieht auch, dass Allen selbst mit schmalem Geld mehr aus so einer kleinen Geschichte herausholen kann als andere. ... Und weil seine Lieblingsstadt New York und seine zweite Lieblingsstadt Paris ungefähr gleichsind, hat er sowieso Übung darin, anstrengende Großstädte zu romantisieren, die in Wahrheit längst nur noch in der Hand von Investmentbankern und Airbnb sind. Und seine geliebte Jazzmusik - zum Beispiel'Cantaloupe Island' - funktioniert in Europa genauso gut wie in Amerika." Weitere Besprechungen bei uns , in der FR und im Freitag Wohl eher trüb ist offenbar die Anhörung des Kulturausschusses des Bundestags verlaufen, bei derund die seit wenigen Tagem amtierende neue Festivalleiterinzu "antiisraelischen und" (so der Sitzungstitel) Rede und Antwort standen (der ebenso geladene Bürgermeister Kai Wegner ließ sich entschuldigen, Carlo Chatrian hatte auf die Einladung gar nicht erst reagiert). Erwartbar wurden Zuständigkeiten hin und her geschoben und Anekdoten erzählt, berichtet David Steinitz in der: "Rissenbeek zählte im Anschluss auf, wie viele Foren und Panels des (politischen) Austauschs es auf der Berlinale gegeben habe, die komplett störungsfrei geblieben seien. Auch das mag sein. Aber man kann ja auch nicht einen Banküberfall aufklären, indem man alle Bankfilialen auflistet, die nicht überfallen wurden. Rissenbeek und Roth jedenfalls haben anscheinend ihren eigenenin der Sache identifiziert:. Der Sender überträgt Eröffnung und Abschluss der Berlinale und bestimmte laut den beiden über Ablauf und Moderation.." Von der Sitzung berichten außerdem Susanne Lenz ( BLZ ) und Andreas Busche ().Weitere Artikel: Silvia Hallensleben resümiert in derden-Schwerpunkt mit Filmen über diein Deutschland und Österreich. In der gratuliert Claudius Seidlzum 80. Geburtstag und damit jenem Kino-Berserker, "den, als es losging mit New Hollywood, die Kenner und Kollegen für den begabtesten Filmautor seiner Generation hielten". Wo bleibt beim aktuelleneigentlich das-Biopic, fragt sich Elmar Krekeler in derBesprochen werdenBiopic "Back to Black" über Standard ),"Zwischen uns der Fluss" (online nachgereicht von der FAS ),"White Bird" ( Tsp ) und die-Serie "Franklin" ( FAZ ). Das-Team informiert außerdem, welche Filme sich in dieser Woche lohnen und welche nicht. Und hier der Überblick mit den Kritiken deszur laufenden Woche.