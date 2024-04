Matthias Nöther spricht fürmit dem estnischen Komponisten, der von Frankfurt am Main aus auch als politischer Journalist für Estlands größte Tageszeitungin seine Heimat wirkt, wo er vergangenes Jahr als "Meinungsführer des Jahres" ausgezeichnet wurde. Die Hochkultur steht dort sehr solidarisch zur- doch zugleich wird die Hochkultur von Politik und Gesellschaft zusehends an den Rand gedrängt - für Reinvere ist das "politisch gefährlich. In Estland sieht man das an, der diesjährigen europäischen Kulturhauptstadt. Tartu ist eine Stadt mit einer der reichsten Geschichten in Europa." Doch "davon ist nichts zu sehen. Stattdessen sind die Highlights der Kulturhauptstadtund. ... Das zeigt so markant, wie stark das Selbstbewusstsein und Selbstinteresse verschwunden ist und wie verzweifelt die estnische Kulturszene momentan versucht, das nachzumachen, was in London sozusagen fünfte oder sechste Bühne ist." Doch "sobald Estland ohne Kultur ist, ist dieses Landund russische Aggressionen. Das Baltikum und auch gewissermaßen Skandinavien haben eine Selbstständigkeit vorwiegend in kulturellen Dingen."Jeffrey Arlo Brown spricht fürmit, dem Chefredakteur des ukrainischen Klassik- Onlinemagazins , der in den nächsten Tagen als Soldat an die Front gehen wird. Seit der russischen Invasion hat man sich verstärkt mit dem Aspekt desbefasst, erzählt er. "Russische Kultur, insbesondere russische Musik, fungierte schon immer als Deckmantel für den aggressiven russischen Kolonialismus und Imperialismus. Aber darüber wird im Westen nicht gesprochen; im Westen wird sie als eine Kultur wahrgenommen, die auf denselben Werten aufbaut wie die europäische Kultur. ... Wegen dieser 'Überlegenheit' der russischen Musik wurde ukrainische Musik immer kleingehalten und ignoriert - russische Musik wurde immer als großartig und ukrainische Musik alsangesehen. Deshalb kennt der Westen Schostakowitsch und all die Geschichten darüber, dass er angeblich gegen die Sowjetregierung war, aber nicht, einen ukrainischen Komponisten, der zur gleichen Zeit gelebt hat und der auch ein großer Komponist war. ... Es ist sehr frustrierend und demütigend zu sehen, wie ukrainische Musik in Europa in den Kontext russischer Musik gestellt wird."Weitere Artikel: Benjamin Moldenhauer liest für dieeine Studie überund Jugendkultur. Benjamin Poore erkundigt sich fürnach der Rolle vonFür dieporträtiert Hannes Hintermeier den österreichischen Musiker Voodoo Jürgens, der zuletzt als Schauspieler und nun auch als Maler von sich reden macht. Luca Glenzer plaudert für diemit der Indiemusikerin Katharina Kollmann aliasüber deren neues Album. In ihrem aktuellen Video tastet die Kamera das Gesicht vonab:Besprochen wird ein-Konzert derunter Standard ).