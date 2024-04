Im hiesigen Literaturbetrieb kriegen es nur wenige mit, aber "die bedeutendste lebende Schriftstellerin deutscher Sprache" ist offenbar, informiert Marie Schmidt in der. Warum? Auf Erpenbecks Name stößt man regelmäßig in Buchläden im englischsprachigen Ausland, die US-Literaturkritik handelt sie bereits für den Literaturnobelpreis, einmal hat sie denbereits gewonnen, fünfmal war sie dafür bereits nominiert - so nun auch in diesem Jahr, für die Übersetzung ihres Romans "Kairos" von 2021, der die Literaturkritik damals zwar begeisterte, bei den wichtigen deutschen Buchpreisen allerdings unter dem Radar blieb. Interessanter als dies zu kritisieren, findet es Schmidt jedoch, den Gründen dafür nachzuforschen, "warum Jenny Erpenbecks Vermittlung in die anglophone Welt so erfolgreich ist." Dass sie "die '' in ihrer Literatur Schicht um Schicht abträgt, nicht selten in Form materieller Erinnerungsstücke, mag den Vorstellungen einer amerikanischen Leserschaft vom alten Europa, vielleicht besonders von Berlin, entgegenkommen. ... Zugleich betonen ihre englischsprachigen Leser, dass esseien, mit denen Erpenbeck umgeht, alles sei mit persönlicher Erfahrung gesättigt."Frauke Steffens gibt in derein Update zu den Auseinandersetzungen bei dem US- Kulturmagazin , das seit der Kontroverse umzunächst auf der Plattform veröffentlichten, dann aber hurtig gelöschten Essay "From the Edges of a Broken World" über die Lage in hier steht der Text mittlerweile online, außerdem hier unser Resümee der Ereignisse) in einen Quasi-Schneewittchenschlaf verfallen war, während reihum Redakteure aufwutschnaubend ihren Ausstieg verkündeten. Eine angekündigte Stellungnahme zur Löschung ist bislang nicht erschienen. Nun "gab es doch ein Lebenszeichen: Jina Moore, Chefredakteurin des Blattes, erklärte ihren Rücktritt. Sie habe 'From the Edges of a Broken World' publiziert, weil der Text genau das tue, wofürimmer gestanden habe: in allereinzufangen, wie Gewalt normalisiert werde. Die Redaktion stehe hinter der Löschung von Chens Essay - sie, Moore, aber nicht.werde ohne sie weitermachen. Bislang schien es so, als habe sich das Blatt angesichts des Konflikts selbst zerlegt. Aber vielleicht haben sich nur diejenigen durchgesetzt, diedulden."Weiteres: Noemi Hüsser stellt imdie japanische Schriftstellerin vor, die als Writer-in-Residence Zürich besucht. Besprochen werden unter anderem"Himmelwärts" ( FR ),Biografie über NZZ ),' Storyband "Tag der Befreiung" () undDystopie "Content" (). Mehr ab 14 Uhr in unserer aktuellen Bücherschau